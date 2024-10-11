الاتحاد الأوروبي يؤجل طرح نظام فحص الأجانب على الحدود مرة أخرى

MENAFN - Al-Borsa News) أجّل الاتحاد الأوروبي مرة أخرى طرح نظام فحص بصمات الأصابع والأوجه للأجانب على الحدود، بعدما أفادت ألمانيا وفرنسا وهولندا بأن أنظمتها ليست جاهزة بعد.

ان من المقرر بدء تشغيل النظام على كافة حدود الاتحاد في العاشر من نوفمبر المقبل، وقالت“إيلفا جوهانسون” مفوضة الشؤون الداخلية بالتكتل إنه لا يوجد جدول زمني جديد لبدء تطبيق النظام.

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وأوضحت أن الاتحاد سوف يُفعل النظام على مراحل تدريجية وفق ما نقلت شبكة الإذاعة البريطانية“بي بي سي”.

3وأوضحت مصادر مطلعة لـ“بي بي سي” أن برمجيات الفحص التابعة للاتحاد الأوروبي لم تُختبر بشكل مباشر على أنظمة مراقبة الحدود في المملكة المتحدة.