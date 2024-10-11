الاتحاد الأوروبي يؤجل طرح نظام فحص الأجانب على الحدود مرة أخرى

(MENAFN
- Al-Borsa News) أجّل الاتحاد الأوروبي مرة أخرى طرح نظام فحص بصمات الأصابع والأوجه للأجانب على الحدود، بعدما أفادت ألمانيا وفرنسا وهولندا بأن أنظمتها ليست جاهزة بعد.
ان من المقرر بدء تشغيل النظام على كافة حدود الاتحاد في العاشر من نوفمبر المقبل، وقالت“إيلفا جوهانسون” مفوضة الشؤون الداخلية بالتكتل إنه لا يوجد جدول زمني جديد لبدء تطبيق النظام.
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وأوضحت أن الاتحاد سوف يُفعل النظام على مراحل تدريجية وفق ما نقلت شبكة الإذاعة البريطانية“بي بي سي”.
3وأوضحت مصادر مطلعة لـ“بي بي سي” أن برمجيات الفحص التابعة للاتحاد الأوروبي لم تُختبر بشكل مباشر على أنظمة مراقبة الحدود في المملكة المتحدة.
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