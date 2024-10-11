الحكومة تعلن عن 3000 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن محمد جبران وزير
العمل اليوم عن توفير 3000 فرصة عمل للشباب المصري، بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات في عدد من التخصصات، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح.
وذكرت وزارة العمل – في بيان لها اليوم – أن التخصصات المطلوبة هي: (حداد مسلح ، نجار مسلح ، عامل خرسانة ، حجار، ونجار شدة معدنية)، على أن يبدأ التقديم في هذه الفرص ابتداء من اليوم ولمدة 10 أيام على الرابط الخاص بالموقع الرسمي للوزارة.
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وأكد وزير العمل، أن الزيارة التي قام بها نهاية شهر“أغسطس الماضى 2024” إلى“المشروع“، ولقائه بممثلي الشركات المصرية والأجنبية العاملين على إنشاء المحطة النووية، استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة، مشيرا إلى أنه في وقت سابق” وبالتحديد يوم 21 سبتمبر 2024 الماضي” أعلنت الوزارة عن توفير 6200 فرصة عمل للشباب، في أحد المشاريع الأخرى، داخل محطة الضبعة النووية، وفي مهن مختلفة.
وأشار إلى أن الوزارة ومديرياتها تكثف كل الجهود لتوفير فرص عمل، خاصة في إطار المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسة“بداية جديدة لبناء الإنسان”.
ومن جانبها، أوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة – أن الأوراق المطلوبة للالتحاق، وشروط ومميزات هذه الوظائف هي:1- شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها، 2 – العمل 8 ساعات يوميا إضافة إلى ساعة إضافي، وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين، 3- العمل 6 أيام أسبوعياً، 4 – توفير سكن، ووسيلة انتقال للذهاب والعودة، 5- الحصول على 3 وجبات كل يوم، 6 – مرتبات مجزية وبدلات.
وأشارت إلى أنه يمكن التقديم على فرص العمل هذه عن طريق الدخول على موقع الوزارة الرسمي ، ثم الضغط على باب“تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة”، أو الدخول مباشرة للتسجيل على رابط ، كما يمكن التواصل من خلال أرقام الهواتف التالية: ( واتس آب ): 01553700906 – 01271817923
المصدر:
MENAFN11102024000202011048ID1108771054
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