الحكومة تعلن عن 3000 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن محمد جبران العمل اليوم عن توفير 3000 فرصة عمل للشباب المصري، بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات في عدد من التخصصات، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح.

وذكرت وزارة العمل – في بيان لها اليوم – أن التخصصات المطلوبة هي: (حداد مسلح ، نجار مسلح ، عامل خرسانة ، حجار، ونجار شدة معدنية)، على أن يبدأ التقديم في هذه الفرص ابتداء من اليوم ولمدة 10 أيام على الرابط الخاص بالموقع الرسمي للوزارة.

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وأكد وزير العمل، أن الزيارة التي قام بها نهاية شهر“أغسطس الماضى 2024” إلى“المشروع“، ولقائه بممثلي الشركات المصرية والأجنبية العاملين على إنشاء المحطة النووية، استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة، مشيرا إلى أنه في وقت سابق” وبالتحديد يوم 21 سبتمبر 2024 الماضي” أعلنت الوزارة عن توفير 6200 فرصة عمل للشباب، في أحد المشاريع الأخرى، داخل محطة الضبعة النووية، وفي مهن مختلفة.

وأشار إلى أن الوزارة ومديرياتها تكثف كل الجهود لتوفير فرص عمل، خاصة في إطار المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسة“بداية جديدة لبناء الإنسان”.

ومن جانبها، أوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة – أن الأوراق المطلوبة للالتحاق، وشروط ومميزات هذه الوظائف هي:1- شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها، 2 – العمل 8 ساعات يوميا إضافة إلى ساعة إضافي، وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين، 3- العمل 6 أيام أسبوعياً، 4 – توفير سكن، ووسيلة انتقال للذهاب والعودة، 5- الحصول على 3 وجبات كل يوم، 6 – مرتبات مجزية وبدلات.

وأشارت إلى أنه يمكن التقديم على فرص العمل هذه عن طريق الدخول على موقع الوزارة الرسمي ، ثم الضغط على باب“تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة”، أو الدخول مباشرة للتسجيل على رابط ، كما يمكن التواصل من خلال أرقام الهواتف التالية: ( واتس آب ): 01553700906 – 01271817923

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