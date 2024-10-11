قطاع الأعمال: إتاحة المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار

MENAFN - Al-Borsa News) أكد قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، ضرورة تعزيز التكامل فيما بين الشركات والاستفادة من الإمكانات والقدرات المتاحة لدى كل منها؛ بما يسهم في تحسين معدلات الأداء والتشغيل ودعم الصناعة الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للقابضة الكيماوية، بمقر الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الإسمنتية (سيجوارت) في أعقاب جولته الميدانية بالمصانع ووحدات الإنتاج أمس، بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة.

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واستعرض الوزير – بحسب بيان اليوم – مؤشرات الأداء الشهرية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة، وكذلك مستجدات تنفيذ خطط العمل وتطور الأعمال في مختلف المشروعات، كما ناقش موقف استغلال الأصول والفرص المتاحة للاستثمار.

كما أكد وزير قطاع الأعمال، ضرورة العمل بالطاقات القصوى وزيادة الإنتاج وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات، ووضع خطط واضحة ببرامج زمنية محددة لاستغلال الأصول والطاقات المتوفرة لدى الشركات وتعظيم العوائد المحققة منها، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في الفرص المتاحة.

وأشار إلى أهمية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية وتنشيط عمليات البيع والتسويق وزيادة الصادرات وتطبيق مشروع برنامج تخطيط الموارد (ERP)؛ لتحسين وميكنة نظم العمل وتعزيز الحوكمة.

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