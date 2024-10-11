قطاع الأعمال: إتاحة المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد وزير
قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، ضرورة تعزيز التكامل فيما بين الشركات والاستفادة من الإمكانات والقدرات المتاحة لدى كل منها؛ بما يسهم في تحسين معدلات الأداء والتشغيل ودعم الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للقابضة الكيماوية، بمقر الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الإسمنتية (سيجوارت) في أعقاب جولته الميدانية بالمصانع ووحدات الإنتاج أمس، بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة.
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واستعرض الوزير – بحسب بيان اليوم – مؤشرات الأداء الشهرية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة، وكذلك مستجدات تنفيذ خطط العمل وتطور الأعمال في مختلف المشروعات، كما ناقش موقف استغلال الأصول والفرص المتاحة للاستثمار.
كما أكد وزير قطاع الأعمال، ضرورة العمل بالطاقات القصوى وزيادة الإنتاج وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات، ووضع خطط واضحة ببرامج زمنية محددة لاستغلال الأصول والطاقات المتوفرة لدى الشركات وتعظيم العوائد المحققة منها، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في الفرص المتاحة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية وتنشيط عمليات البيع والتسويق وزيادة الصادرات وتطبيق مشروع برنامج تخطيط الموارد (ERP)؛ لتحسين وميكنة نظم العمل وتعزيز الحوكمة.
المصدر:
MENAFN11102024000202011048ID1108771052
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