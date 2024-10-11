سهم تسلا ينخفض 10% عقب إعلان ماسك عن مركبات آلية جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض سهم“تسلا” خلال تعاملات الجمعة، بعدما كشفت صانعة المركبات الكهربائية عن مجموعة من المنتجات الآلية الجديدة، بما في ذلك الروبوتاكسي“سايبركاب”.
وتراجع سهم الشركة بنسبة 7.65% إلى 220.25 دولار في تمام الساعة 05:12 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس 214.38 دولار واقتربت خسائره من 10% في وقت سابق من الجلسة
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وكشفت الشركة اليوم عن سيارة الأجرة ذاتية القيادة التي طال انتظارها من قبل المستثمرين، والتي من المتوقع أن تبدأ الشركة في إنتاجها قبل عام 2027 وبسعر يقل عن 30 ألف دولار.
كما كشفت“تسلا” عن مركبة آلية جديدة تحمل الاسم“روبوفان”، ويمكن استخدامها في النقل الجماعي أو لنقل البضائع، ومع ذلك يبدو أن الضغوط جاءت بسبب إحباط المستثمرين من الجدول الزمني لإطلاق المنتجات الجديدة وقلة التفاصيل.
وقال محللو“مورجان ستانلي” في مذكرة عقب الإعلان:“شعرنا بخيبة أمل بشكل عام إزاء جوهر وتفاصيل العرض التقديمي، وبالتالي، نتوقع أن تتعرض تسلا لضغوط بعد الحدث”.
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