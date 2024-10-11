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سهم تسلا ينخفض 10% عقب إعلان ماسك عن مركبات آلية جديدة

10/11/2024 2:29:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض سهم“تسلا” خلال تعاملات الجمعة، بعدما كشفت صانعة المركبات الكهربائية عن مجموعة من المنتجات الآلية الجديدة، بما في ذلك الروبوتاكسي“سايبركاب”.

وتراجع سهم الشركة بنسبة 7.65% إلى 220.25 دولار في تمام الساعة 05:12 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس 214.38 دولار واقتربت خسائره من 10% في وقت سابق من الجلسة

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وكشفت الشركة اليوم عن سيارة الأجرة ذاتية القيادة التي طال انتظارها من قبل المستثمرين، والتي من المتوقع أن تبدأ الشركة في إنتاجها قبل عام 2027 وبسعر يقل عن 30 ألف دولار.

كما كشفت“تسلا” عن مركبة آلية جديدة تحمل الاسم“روبوفان”، ويمكن استخدامها في النقل الجماعي أو لنقل البضائع، ومع ذلك يبدو أن الضغوط جاءت بسبب إحباط المستثمرين من الجدول الزمني لإطلاق المنتجات الجديدة وقلة التفاصيل.

وقال محللو“مورجان ستانلي” في مذكرة عقب الإعلان:“شعرنا بخيبة أمل بشكل عام إزاء جوهر وتفاصيل العرض التقديمي، وبالتالي، نتوقع أن تتعرض تسلا لضغوط بعد الحدث”.

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