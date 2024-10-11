انخفاض تدفقات تجارة النفط عبر البحر الأحمر بنسبة 54% هذا العام

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن كمية النفط الخام ومنتجاته المتدفقة عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر، انخفضت بنسبة 54% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.
وحسب تقريرها المنشور الجمعة، بلغ متوسط تدفقات تجارة النفط عبر مضيق باب المندب 4 ملايين برميل يوميًا حتى أغسطس مقارنة بـ 8.7 مليون برميل يوميًا في عام 2023 بالكامل.
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بينما ارتفعت تدفقات تجارة النفط الخام ومنتجاته حول رأس الرجاء الصالح إلى 9.2 مليون برميل يوميًا خلال نفس الفترة، من متوسط العام الماضي البالغ 6 ملايين برميل يوميًا.
فيما بلغ متوسط تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، 20.9 مليون برميل يوميًا، أو ما يعادل حوالي 20% من استهلاك السوائل النفطية العالمية، كما عبر خلاله حوالي خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية في عام 2023.
بعد أن بدأت هجمات الحوثيين على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر في نوفمبر 2023، تجنبت شركات الشحن مضيق باب المندب، واختاروا اتخاذ طرق أطول وأكثر تكلفة حول رأس الرجاء الصالح في الطرف الجنوبي من أفريقيا.
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