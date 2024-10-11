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انخفاض تدفقات تجارة النفط عبر البحر الأحمر بنسبة 54% هذا العام

10/11/2024 2:29:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن كمية النفط الخام ومنتجاته المتدفقة عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر، انخفضت بنسبة 54% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.

وحسب تقريرها المنشور الجمعة، بلغ متوسط ​​تدفقات تجارة النفط عبر مضيق باب المندب 4 ملايين برميل يوميًا حتى أغسطس مقارنة بـ 8.7 مليون برميل يوميًا في عام 2023 بالكامل.

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بينما ارتفعت تدفقات تجارة النفط الخام ومنتجاته حول رأس الرجاء الصالح إلى 9.2 مليون برميل يوميًا خلال نفس الفترة، من متوسط العام الماضي البالغ ​​6 ملايين برميل يوميًا.

فيما بلغ متوسط ​​تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، 20.9 مليون برميل يوميًا، أو ما يعادل حوالي 20% من استهلاك السوائل النفطية العالمية، كما عبر خلاله حوالي خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية في عام 2023.

بعد أن بدأت هجمات الحوثيين على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر في نوفمبر 2023، تجنبت شركات الشحن مضيق باب المندب، واختاروا اتخاذ طرق أطول وأكثر تكلفة حول رأس الرجاء الصالح في الطرف الجنوبي من أفريقيا.

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