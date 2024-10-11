إنتاج ليبيا من النفط يعود لمستويات ما قبل أزمة البنك المركزي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عاد إنتاج ليبيا من النفط إلى مستوياته ما قبل الأزمة التي شهدتها البلاد حول قيادة البنك المركزي.

قالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الجمعة إن“معدلات إنتاج النفط الخام والمكثفات عادت سريعاً إلى ما قبل إعلان القوة القاهرة”، وفق منشور الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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بلغ إجمالي إنتاج النفط الخام والمكثفات يوم الجمعة 1.247 مليون برميل، في مقابل 1.217 مليون برميل يوم الخميس، و1.15 مليون برميل يوم الأربعاء، وفق الشركة.

يأتي ارتفاع إنتاج النفط الليبي بعد حل الأزمة السياسية الأخيرة، التي حدت من الإنتاج والصادرات في الدولة العضو بمنظمة الدول المصدرة للبترول“أوبك”، وهبطت بمستويات الإنتاج إلى ما دون 450 ألف برميل في أواخر أغسطس، مقارنة بأكثر من 1.2 مليون برميل يومياً قبل الخلاف.

الحكومة الواقعة شرق البلاد، رفعت أمر“القوة القاهرة” الأسبوع الماضي، مما سمح باستئناف العمليات في جميع الحقول ومحطات التصدير. بعد أن كانت حظرت إنتاج النفط رداً على إقالة الحكومة الواقعة في غرب البلاد محافظ البنك المركزي.

اتفق ممثلون عن الإدارتين المتنازعتين في ليبيا في 26 سبتمبر على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، ناجي عيسى، مما أدى إلى حل المأزق بشأن المنصب الذي يمنح فعلياً السيطرة على مليارات الدولارات من عائدات الطاقة.

ومن شأن عودة الإمدادات أن تضع ضغوطاً هبوطية على أسعار النفط، تماماً كما أدى الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى رفع سعر مزيج برنت ليقترب من مستوى 79 دولاراً للبرميل. ولا تزال السوق تعاني من ضعف الطلب، خاصة من الصين، في حين يستعد بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول لتخفيف بعض تخفيضات الإنتاج ابتداءً من ديسمبر.