إنتاج ليبيا من النفط يعود لمستويات ما قبل أزمة البنك المركزي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عاد إنتاج ليبيا من النفط إلى مستوياته ما قبل الأزمة التي شهدتها البلاد حول قيادة البنك المركزي.
قالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الجمعة إن“معدلات إنتاج النفط الخام والمكثفات عادت سريعاً إلى ما قبل إعلان القوة القاهرة”، وفق منشور الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي.
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بلغ إجمالي إنتاج النفط الخام والمكثفات يوم الجمعة 1.247 مليون برميل، في مقابل 1.217 مليون برميل يوم الخميس، و1.15 مليون برميل يوم الأربعاء، وفق الشركة.
يأتي ارتفاع إنتاج النفط الليبي بعد حل الأزمة السياسية الأخيرة، التي حدت من الإنتاج والصادرات في الدولة العضو بمنظمة الدول المصدرة للبترول“أوبك”، وهبطت بمستويات الإنتاج إلى ما دون 450 ألف برميل في أواخر أغسطس، مقارنة بأكثر من 1.2 مليون برميل يومياً قبل الخلاف.
الحكومة الواقعة شرق البلاد، رفعت أمر“القوة القاهرة” الأسبوع الماضي، مما سمح باستئناف العمليات في جميع الحقول ومحطات التصدير. بعد أن كانت حظرت إنتاج النفط رداً على إقالة الحكومة الواقعة في غرب البلاد محافظ البنك المركزي.
اتفق ممثلون عن الإدارتين المتنازعتين في ليبيا في 26 سبتمبر على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، ناجي عيسى، مما أدى إلى حل المأزق بشأن المنصب الذي يمنح فعلياً السيطرة على مليارات الدولارات من عائدات الطاقة.
ومن شأن عودة الإمدادات أن تضع ضغوطاً هبوطية على أسعار النفط، تماماً كما أدى الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى رفع سعر مزيج برنت ليقترب من مستوى 79 دولاراً للبرميل. ولا تزال السوق تعاني من ضعف الطلب، خاصة من الصين، في حين يستعد بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول لتخفيف بعض تخفيضات الإنتاج ابتداءً من ديسمبر.
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