ثمانية شهداء في قصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN-
استشهد ثمانية مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف
للاحتلال استهدف المواطنين في رفح جنوب قطاع غزة، وجباليا شمالا، وغزة المدينة.
وأفادت مصاد محلية، بأن فرق الإسعاف والدفاع المدني انتشلت جثامين 6 شهداء جراء غارات جوية في رفح، وصلت للمستشفى الأوروبي بخان يونس منذ الصباح.
قصفت طائرات الاحتلال الحربية مربعا سكنيا في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع استهداف مدفعية الاحتلال الأطراف الشرقية لبلدة الفخاري شرقا.
وقصفت طائرات الاحتلال المروحية وسط مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي على حي الجنينة شرقا.
وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت محيط النادي الرياضي في جباليا النزلة شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.
وأطلقت طائرة مسيرة للاحتلال من نوع "كواد كابتر" النار على المواطنين شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مسن، كذلك أطلقت مسيرة للاحتلال صاروخا قرب مركز حي الزيتون جنوب مدينة غزة ما أدى لاستشهاد مسن آخر.
وأطلق جنود الاحتلال النار بشكل مباشر على المواطنين المتواجدين في شارع الجلاء شمال مدينة غزة.
وأشارت مصادر طبية إلى أن 21 مواطنا استشهدوا إثر قصف للاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,126 مواطنا، وإصابة 98,117 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
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