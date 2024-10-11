ثمانية شهداء في قصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN-استشهد ثمانية مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في للاحتلال استهدف المواطنين في رفح جنوب قطاع غزة، وجباليا شمالا، وغزة المدينة.

وأفادت مصاد محلية، بأن فرق الإسعاف والدفاع المدني انتشلت جثامين 6 شهداء جراء غارات جوية في رفح، وصلت للمستشفى الأوروبي بخان يونس منذ الصباح.

قصفت طائرات الاحتلال الحربية مربعا سكنيا في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع استهداف مدفعية الاحتلال الأطراف الشرقية لبلدة الفخاري شرقا.

وقصفت طائرات الاحتلال المروحية وسط مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي على حي الجنينة شرقا.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت محيط النادي الرياضي في جباليا النزلة شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وأطلقت طائرة مسيرة للاحتلال من نوع "كواد كابتر" النار على المواطنين شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مسن، كذلك أطلقت مسيرة للاحتلال صاروخا قرب مركز حي الزيتون جنوب مدينة غزة ما أدى لاستشهاد مسن آخر.

وأطلق جنود الاحتلال النار بشكل مباشر على المواطنين المتواجدين في شارع الجلاء شمال مدينة غزة.

وأشارت مصادر طبية إلى أن 21 مواطنا استشهدوا إثر قصف للاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,126 مواطنا، وإصابة 98,117 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.