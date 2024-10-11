مستعمرون يهاجمون منزلا ويقطعون أشجار زيتون جنوب شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الجمعة، منزلا وقطعوا أشجار زيتون في قرية خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد الباحث في شؤون الجدار والاستيطان حسن بريجية لمراسل "وفا"، بأن مجموعة من المستعمرين هاجموا منزل المواطن نادر أبو كامل في القرية، وحطموا أبوابه والشبابيك، ورفعوا أعلام دولة الاحتلال في محيط المنزل، كما قطعوا 20 شجرة زيتون.

يشار إلى أن المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي صعدوا من اعتداءاتهم على خلايل اللوز.

وأمس الخميس، اقتحمت قوات الاحتلال القرية وداهمت منزلا وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين ومنازلهم.