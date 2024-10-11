مستعمرون يهاجمون منزلا ويقطعون أشجار زيتون جنوب شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم /PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الجمعة، منزلا وقطعوا أشجار زيتون في قرية خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد الباحث في شؤون الجدار والاستيطان حسن بريجية لمراسل "وفا"، بأن مجموعة من المستعمرين هاجموا منزل المواطن نادر أبو كامل في القرية، وحطموا أبوابه والشبابيك، ورفعوا أعلام دولة الاحتلال في محيط المنزل، كما قطعوا 20 شجرة زيتون.
يشار إلى أن المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي صعدوا من اعتداءاتهم على خلايل اللوز.
وأمس الخميس، اقتحمت قوات الاحتلال القرية وداهمت منزلا وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين ومنازلهم.
MENAFN11102024000205011050ID1108770042
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.