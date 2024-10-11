Friday, 11 October 2024 04:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون يهاجمون منزلا ويقطعون أشجار زيتون جنوب شرق بيت لحم

10/11/2024 8:08:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الجمعة، منزلا وقطعوا أشجار زيتون في قرية خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد الباحث في شؤون الجدار والاستيطان حسن بريجية لمراسل "وفا"، بأن مجموعة من المستعمرين هاجموا منزل المواطن نادر أبو كامل في القرية، وحطموا أبوابه والشبابيك، ورفعوا أعلام دولة الاحتلال في محيط المنزل، كما قطعوا 20 شجرة زيتون.

يشار إلى أن المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي صعدوا من اعتداءاتهم على خلايل اللوز.

وأمس الخميس، اقتحمت قوات الاحتلال القرية وداهمت منزلا وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين ومنازلهم.

MENAFN11102024000205011050ID1108770042

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث