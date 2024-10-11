حصار ومجاعة.. الاحتلال يواصل اقتحام جباليا ومخيمها لليوم السادس

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدة جباليا ومخيمها لليوم السادس على التوالي، وفرض حصارها الخانق على كافة الطرق المؤدية اليهما، وسط عنيف من الطائرات الحربية والاستطلاق ومدفعية الاحتلال.

وتزداد الأوضاع الإنسانية في مخيم جباليا خطورة مع مرور الوقت، مع منع إدخال إمدادات الغذاء والدواء والمياه للمواطنين؛ وصعوبة دخول طواقم الإسعاف لانتشال جثامين الشهداء ونقل الجرحى.

وفي 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في جباليا، بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمال القطاع هي الأعنف منذ أيار/ مايو الماضي.

وهاجم جيش الاحتلال جباليا بريا مرتين سابقتين في تشرين الثاني/ نوفمبر، وكانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.

وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها جيش الاحتلال في مخيم جباليا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويرتكب جيش الاحتلال منذ مطلع الأسبوع الجاري

مجازر بحق المدنيين

في مناطق شمال قطاع غزة، مع تزايد خطورة الأوضاع الإنسانية جراء الحصار المفروض عليها.

ويشهد شمال قطاع غزة عدوانا عنيفا يستهدف البنية التحتية والطرقات وما تبقى من منازل المواطنين، فضلًا عن عزل المناطق عن بعضها.

يترافق ذلك مع حملة تجويع ممنهجة ومنظمة، تمثلت بمنع إدخال إمدادات الطعام والدواء والمياه والوقود، واستهداف المخابز.

وجوا، تستهدف طائرات الاحتلال المسيرة أي حركة للمواطنين على الأرض بإطلاق الرصاص بشكل كثيف وعشوائي.

ومنذ مطلع الأسبوع يحاصر الاحتلال المستشفيات الثلاثة المتبقية في شمال القطاع (كمال عدوان، والعودة والأندونيسي) وسط أوامر بالإخلاء.