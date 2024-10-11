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بافت يُقلص حصته في بنك أوف أمريكا إلى أقل من 10%

10/11/2024 4:20:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) واصلت“بيركشاير هاثاواي” التابعة للمستثمر“وارين بافيت” تقليص حصتها في“بنك أوف أمريكا” للجولة الخامسة عشرة منذ منتصف يوليو الماضي، لتتراجع دون مستوى 10%.

وأوضحت“بيركشاير” في إقرار تنظيمي قدمته أمس الخميس، أنها باعت أكثر من 9.5 مليون سهم في المقرض الأمريكي على مدار 3 جلسات منذ الثلاثاء الماضي.

موضوعات متعلقة كوريا الجنوبية تخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.25% نمو الاقتصاد البريطاني وفق التوقعات خلال أغسطس ترامب يتعهد بإعفاء الفائدة على قروض السيارات من الضرائب

وبهذا يصبح إجمالي حصة“بيركشاير” 9.987% من إجمالي الأسهم، ولم تعد مطالبة بالإفصاح الفوري عن عمليات البيع.

وتظل“بيركشاير هاثاواي” أكبر مساهمي البنك رغم سلسلة المبيعات الأخيرة، إذ ما زالت تحتفظ بـ 775 مليون سهم، وفق ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.

المصدر:

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