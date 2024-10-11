بافت يُقلص حصته في بنك أوف أمريكا إلى أقل من 10%

(MENAFN
- Al-Borsa News) واصلت“بيركشاير هاثاواي” التابعة للمستثمر“وارين بافيت” تقليص حصتها في“بنك أوف أمريكا” للجولة الخامسة عشرة منذ منتصف يوليو الماضي، لتتراجع دون مستوى 10%.
وأوضحت“بيركشاير” في إقرار تنظيمي قدمته أمس الخميس، أنها باعت أكثر من 9.5 مليون سهم في المقرض الأمريكي على مدار 3 جلسات منذ الثلاثاء الماضي.
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وبهذا يصبح إجمالي حصة“بيركشاير” 9.987% من إجمالي الأسهم، ولم تعد مطالبة بالإفصاح الفوري عن عمليات البيع.
وتظل“بيركشاير هاثاواي” أكبر مساهمي البنك رغم سلسلة المبيعات الأخيرة، إذ ما زالت تحتفظ بـ 775 مليون سهم، وفق ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.
المصدر:
MENAFN11102024000202011048ID1108769386
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