بافت يُقلص حصته في بنك أوف أمريكا إلى أقل من 10%

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت“بيركشاير هاثاواي” التابعة للمستثمر“وارين بافيت” تقليص حصتها في“بنك أوف أمريكا” للجولة الخامسة عشرة منذ منتصف يوليو الماضي، لتتراجع دون مستوى 10%.

وأوضحت“بيركشاير” في إقرار تنظيمي قدمته أمس الخميس، أنها باعت أكثر من 9.5 في المقرض الأمريكي على مدار 3 جلسات منذ الثلاثاء الماضي.

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وبهذا يصبح إجمالي حصة“بيركشاير” 9.987% من إجمالي الأسهم، ولم تعد مطالبة بالإفصاح الفوري عن عمليات البيع.

وتظل“بيركشاير هاثاواي” أكبر مساهمي البنك رغم سلسلة المبيعات الأخيرة، إذ ما زالت تحتفظ بـ 775 مليون سهم، وفق ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.

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