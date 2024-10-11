ترامب يتعهد بإعفاء الفائدة على قروض السيارات من الضرائب

MENAFN - Al-Borsa News) وعد مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية“دونالد ترامب” بإعفاء الفوائد على قروض السيارات من الضرائب على غرار الإعفاء الحالي للفوائد على قروض الرهن العقاري.

وقال الرئيس الأسبق في كلمة أمام نادي ديترويت الاقتصادي أمس الخميس، إن هذا الإجراء سوف يُعزز الإنتاج المحلي من السيارات، وخفض تكلفتها بالنسبة للملايين من الأُسر.

موضوعاتكوريا الجنوبية تخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.25% نمو الاقتصاد البريطاني وفق التوقعات خلال أغسطس بافت يُقلص حصته في بنك أوف أمريكا إلى أقل من 10%

هذا بعدما تعهد“ترامب” خلال حملته الانتخابية بإجراء سلسلة من التخفيضات الضريبية، منها إلغاء الضرائب على الإكراميات، ومزايا الضمان الاجتماعي، وأجر العمل الإضافي.

يرى الخبراء أن إعفاء الفوائد على قروض السيارات قرار غير ذي جدوى بالنسبة للأسر وليس الأمر سوى دعاية سياسية لحملته، وفق ما نقلت شبكة“سي إن إن”.

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