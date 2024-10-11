ترامب يتعهد بإعفاء الفائدة على قروض السيارات من الضرائب

(MENAFN
- Al-Borsa News) وعد مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية“دونالد ترامب” بإعفاء الفوائد على قروض السيارات من الضرائب على غرار الإعفاء الحالي للفوائد على قروض الرهن العقاري.
وقال الرئيس الأسبق في كلمة أمام نادي ديترويت الاقتصادي أمس الخميس، إن هذا الإجراء سوف يُعزز الإنتاج المحلي من السيارات، وخفض تكلفتها بالنسبة للملايين من الأُسر.
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هذا بعدما تعهد“ترامب” خلال حملته الانتخابية بإجراء سلسلة من التخفيضات الضريبية، منها إلغاء الضرائب على الإكراميات، ومزايا الضمان الاجتماعي، وأجر العمل الإضافي.
يرى الخبراء أن إعفاء الفوائد على قروض السيارات قرار غير ذي جدوى بالنسبة للأسر وليس الأمر سوى دعاية سياسية لحملته، وفق ما نقلت شبكة“سي إن إن”.
المصدر:
MENAFN11102024000202011048ID1108769385
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