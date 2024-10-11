نمو الاقتصاد البريطاني وفق التوقعات خلال أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News) نما الاقتصاد البريطاني بما يتوافق مع التوقعات خلال أغسطس، مدعومًا بتوسع الناتج الصناعي والخدمات، بعدما فشل في تحقيق أي نمو على مدار شهرين.
كشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.2% في أغسطس، مدعومًا بنمو قطاع الخدمات بنسبة 0.1%، واتساع القطاع الصناعي والبناء بنسبة 0.5% و0.4% على التوالي.
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ويقدر المكتب أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، بعدما ارتفع 0.5% في قراءة الأشهر الثلاثة حتى يوليو.
واتسع ناتج الخدمات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس بنسبة 0.1%، مدعومًا بارتفاع في 7 من القطاعات الفرعية الأربعة عشر في هذه الفترة، حيث كانت الأنشطة المهنية والتعليمية المساهم الأبرز.
المصدر:
MENAFN11102024000202011048ID1108769384
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