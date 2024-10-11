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نمو الاقتصاد البريطاني وفق التوقعات خلال أغسطس

10/11/2024 4:20:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) نما الاقتصاد البريطاني بما يتوافق مع التوقعات خلال أغسطس، مدعومًا بتوسع الناتج الصناعي والخدمات، بعدما فشل في تحقيق أي نمو على مدار شهرين.

كشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.2% في أغسطس، مدعومًا بنمو قطاع الخدمات بنسبة 0.1%، واتساع القطاع الصناعي والبناء بنسبة 0.5% و0.4% على التوالي.

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ويقدر المكتب أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، بعدما ارتفع 0.5% في قراءة الأشهر الثلاثة حتى يوليو.

واتسع ناتج الخدمات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس بنسبة 0.1%، مدعومًا بارتفاع في 7 من القطاعات الفرعية الأربعة عشر في هذه الفترة، حيث كانت الأنشطة المهنية والتعليمية المساهم الأبرز.

المصدر:

MENAFN11102024000202011048ID1108769384

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