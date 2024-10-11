وزير المالية: مصر تتطلع لتكون مركزا إقليميا للاستثمار والتصدير والطاقة النظيفة

MENAFN - Al-Borsa News) قال وزير المالية أحمد كجوك، إن مصر تتطلع إلى أن تكون مركزا إقليميا للاستثمار والتصدير، وإنتاج مصادر الطاقة النظيفة خاصة الهيدروجين الأخضر .

وأضاف الوزير، في أولى مشاركاته على المستوى الوزاري باجتماعات“البريكس” بموسكو خلال جلسة“تحسين النظام النقدي والمالي العالمي”، أننا أوضحنا رؤيتنا الاقتصادية لدفع النشاط الاقتصادي بمصر والتعامل مع التحديات الإقليمية.

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وأشار إلى أنه من المستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في القطاعات الإنتاجية وأنشطة التصدير والبنية الأساسية والتكنولوجيا، مؤكدا الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص، وزيادة معدلات الإنتاجية من خلال توفير بيئة أعمال صديقة للمستثمرين.

وأوضح” نستهدف الخفض التدريجي لحجم ومؤشرات الدين الخارجي الحكومي والعمل على تحويل جزء من المديونية إلى استثمارات” ، قائلا” حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق وعملات التمويل لخفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي، ونسعى إلى زيادة حجم ونسبة التمويل الميسر متعدد الأطراف من البنوك التنموية والمؤسسات الدولية والشركاء الثنائيين، كما نسعى للاستخدام الأمثل لأدوات التمويل المستدام المتاحة”.

ودعا كجوك، إلى تعزيز نماذج“التمويل المختلط” لدفع جهود الشراكة العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى الرغبة في توجيه التمويلات التنموية لتطوير البنية التحتية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية خاصة في الصحة والتعليم.

وأكد أن تجمع“البريكس” يمكن أن يلعب دورا مؤثرا في إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي لصالح البلدان الناشئة والنامية، موضحا :ٌ”نتطلع لإصلاح النظام النقدي الدولي، وخلق إطار اقتصادي أكثر توزانا وشمولا وإنصافا للأسواق الناشئة”، لافتا إلي أننا نستهدف صوتا أقوى وتمثيلا أكبر للاقتصادات الناشئة في إدارة القضايا العالمية من خلال تطوير المؤسسات المالية الدولية، موضحا أن تجمع“البريكس” منصة مهمة للتكامل الإقليمي بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وخلق فرص استثمارية وتنموية وتجارية جديدة.

ولفت إلى أننا نسعى لتعاون أقوى مع كل شركائنا في“البريكس” لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو والتنمية لدولنا وشعوبنا، أخذا في الاعتبار أن بنك التنمية الجديد أداة قوية لتجمع“البريكس” في تمويل مشروعات التنمية المستدامة بالدول الأعضاء.

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