الشربينى يتابع موقف المشروعات السكنية والخدمية والترفيهية بالعلمين الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) تابع المهندس شريف الشربيني، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية والخدمية والترفيهية الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة ، موضحاً أن العلمين الجديدة تضم مختلف أنواع الإسكان لكل شرائح المجتمع، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتقع بمنطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وتعد مقصداً للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجارٍ تسليم الوحدات السكنية بمشروعات (سكن مصر – الإسكان المتميز – الداون تاون – الأبراج الشاطئية – الحى اللاتيني – كمبوند مزارين) بمدينة العلمين الجديدة، لحاجزيها، مؤكداً أنه تم ضغط وتكثيف معدلات العمل بكل المشروعات السكنية بالمدينة، لسرعة تسليم الوحدات، وتوفير مختلف الخدمات للسكان.

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وأشار الوزير، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجاً من أبراج المنطقة الشاطئية، بينما يجرى تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة، وعددها 8 أبراج يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بعدد منها، وتم تشغيل المنطقة الترفيهية التجارية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم عدداً من المحال التجارية، وجراجا يسع آلاف السيارات.

وأضاف: تضم مدينة العلمين الجديدة، مشروعاً آخر للأبراج، وهو مشروع أبراج الداون تاون، والذى تنفذه شركة“cscec” الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشمل، البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا)، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا)، وجار تنفيذ بحيرات العلمين“كريستال لاجون” والتى تتوسط أبراج الداون تاون، وتضم عدداً من الجزر، والعديد من الأنشطة الترفيهية والتجارية لخدمة سكان ومرتادي المدينة، وتُحاط بممشى سياحى، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم،

وذكر المهندس شريف الشربيني، أنه جار تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين”، وكذا كمبوند“مزارين”، على مساحة 700 فدان، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، ويمر به طريق البوليفار، وهو أحد الطرق الرئيسية بالمدينة، وكذا منطقة الداون تاون وبها وحدات سكنية، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتوسط، كما يجرى تنفيذ الحى اللاتينى على مساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق تضم آلافاً من الوحدات السكنية، ومناطق خدمية متميزة، وأماكن انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق.

ولفت الوزير، إلى مشروع المدينة التراثية، والواقعة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الساحة الرئيسية والساحات التجارية – أرض المعارض – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – قاعة المؤتمرات – المبانى التجارية والفندقية – الحى القديم – مجمع السينمات)، وتم إنهاء وتشغيل عدد من تلك المنشآت.