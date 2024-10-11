شهيدان في قصف الاحتلال للمركبة شرق طولكرم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم /PNN / استشهد مواطنان، الخميس، في طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشابين اياد محمد عبد الله من مخيم نور شمس، وعوض جميل صقر عمر من بلدة بلعا،

في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة لمركبة في منطقة جبل الصالحين بين ضاحية ذنابة ومخيم نور شمس.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة مباشرة عقب قصف المركبة، وانتشلت جثماني الشهيدين، واحتجزتهما، قبل أن تنسحب من المكان.

وبذلك، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 751 شهيدا، بينهم 164 طفلا.

وكانت طائرات الاحتلال قد شنت عدة غارات على مركبة في منطقة جبل الصالحين شرق مدينة طولكرم.

وأفادت المصادر، بأن هذه الغارات جاءت تزامنا مع الاقتحام المتواصل لمخيم نور شمس منذ ساعات، وتشديد الحصار عليه، وسط تجريف وتدمير جرافات الاحتلال للبنية التحتية على طول شارع نابلس المحاذي لمداخل المخيم.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل المضيئة في سماء مخيم نور شمس وتحديدا في جبل النصر، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمسيّرات الإسرائيلية على ارتفاع منخفض.

وكانت أكثر من 10 آليات عسكرية ترافقها ثلاث جرافات من النوع الثقيل اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي وتوجهت إلى مخيم نور شمس مرورا بشارع العليمي وشارع السكة ودوار اكتابا. في الوقت الذي دفع فيه الاحتلال بتعزيزات عسكرية من المحور الشرقي للمحافظة مرورا ببلدة عنبتا ودوار بلعا وصولا إلى جبل الصالحين في المخيم.



