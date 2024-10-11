شهيدان في قصف الاحتلال للمركبة شرق طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم /PNN / استشهد مواطنان، الخميس، في قصف
طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة شرق طولكرم.
وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشابين اياد محمد عبد الله من مخيم نور شمس، وعوض جميل صقر عمر من بلدة بلعا،
في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة لمركبة في منطقة جبل الصالحين بين ضاحية ذنابة ومخيم نور شمس.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة مباشرة عقب قصف المركبة، وانتشلت جثماني الشهيدين، واحتجزتهما، قبل أن تنسحب من المكان.
وبذلك، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 751 شهيدا، بينهم 164 طفلا.
وكانت طائرات الاحتلال قد شنت عدة غارات على مركبة في منطقة جبل الصالحين شرق مدينة طولكرم.
وأفادت المصادر، بأن هذه الغارات جاءت تزامنا مع الاقتحام المتواصل لمخيم نور شمس منذ ساعات، وتشديد الحصار عليه، وسط تجريف وتدمير جرافات الاحتلال للبنية التحتية على طول شارع نابلس المحاذي لمداخل المخيم.
وأطلقت قوات الاحتلال القنابل المضيئة في سماء مخيم نور شمس وتحديدا في جبل النصر، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمسيّرات الإسرائيلية على ارتفاع منخفض.
وكانت أكثر من 10 آليات عسكرية ترافقها ثلاث جرافات من النوع الثقيل اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي وتوجهت إلى مخيم نور شمس مرورا بشارع العليمي وشارع السكة ودوار اكتابا. في الوقت الذي دفع فيه الاحتلال بتعزيزات عسكرية من المحور الشرقي للمحافظة مرورا ببلدة عنبتا ودوار بلعا وصولا إلى جبل الصالحين في المخيم.
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