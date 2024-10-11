قصف إسرائيلي على لبنان وقتال مع حزب الله غداة تحذير من واشنطن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتوعد الجيش الإسرائيلي الأربعاء بأن يحارب « بكثافة » و « بلا هوادة » حزب الله الذي بدأ هجوما بريا ضده في جنوب لبنان في 30 سبتمبر مدعوما بغارات جوية، لم يسفر حتى الآن عن تقدم يذكر .



جاء ذلك بعدما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيما تترافق الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حزب الله وحركة حماس الفلسطينية في غزة، مع تصعيد ضد حليفتهما إيران .

وناقش الزعيمان خطة إسرائيل لضرب إيران، ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على الأراضي الإسرائيلية في الأول من أكتوبر . وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بأن يكون الرد « قاتلا ودقيقا ومفاجئا » .

وقالت الرئاسة الأمريكية إن جو بايدن طلب أيضا من بنيامين نتنياهو « التقليص قدر الإمكان من تأثير » الحرب على المدنيين في لبنان ولا سيما في بيروت، مع « تأكيد حق إسرائيل في حماية مواطنيها من حزب الله » .

كان نتنياهو قد دعا اللبنانيين الثلاثاء إلى « تحرير بلادهم » من حزب الله، وحذّر من أن لبنان قد يشهد نفس « الدمار والمعاناة » اللذين يعانيهما قطاع غزة حيث تشنّ إسرائيل عدوانا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي .

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر الأربعاء « أقول بوضوح كبير يجب ألا يحصل تحرك عسكري في لبنان يشبه ما يحصل في غزة وتكون نتيجته كتلك المسجلة في غزة » .

ورغم مقتل العديد من قادته في القصف الإسرائيلي، ومن بينهم أمينه العام حسن نصرالله، يؤكد حزب الله أنه يصد التوغلات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان .



وأعلن الحزب عن عدة عمليات قصف صاروخي صباح أمس باتجاه شمال إسرائيل شملت كريات شمونة حيث قتل شخصان في اليوم السابق، كما أكد تدمير دبابة إسرائيلية « أثناء تقدمها إلى رأس الناقورة » الحدودية .



في الأثناء، تتواصل الضربات الجوية خصوصا على ضاحية بيروت الجنوبية، أحد معاقل حزب الله، ما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها هجرها سكانها .

وفي دردغيا بجنوب لبنان، واصل الدفاع المدني أمس البحث بين الأنقاض بعد مقتل خمسة من عناصره في غارة إسرائيلية على مركز لهم .

وتصاعدت سحابة دخان على مشارف مدينة صور الساحلية القريبة من الحدود، بحسب مقاطع لوكالة فرانس برس . وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن غارات في جنوب وشرق لبنان .