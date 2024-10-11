قصف إسرائيلي على لبنان وقتال مع حزب الله غداة تحذير من واشنطن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بيروت - الوكالات : دارت معارك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في مناطق حدودية في جنوب لبنان، بينما أعلن الجيش أمس تنفيذ غارات جوية جديدة استهدفت مواقع للحزب، وذلك بعد ساعات على دعوة الولايات المتحدة إسرائيل إلى تجنب تدمير لبنان كما حصل في قطاع غزة .
وتوعد الجيش الإسرائيلي الأربعاء بأن يحارب « بكثافة » و « بلا هوادة » حزب الله الذي بدأ هجوما بريا ضده في جنوب لبنان في 30 سبتمبر مدعوما بغارات جوية، لم يسفر حتى الآن عن تقدم يذكر .
جاء ذلك بعدما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيما تترافق الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حزب الله وحركة حماس الفلسطينية في غزة، مع تصعيد ضد حليفتهما إيران .
وناقش الزعيمان خطة إسرائيل لضرب إيران، ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على الأراضي الإسرائيلية في الأول من أكتوبر . وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بأن يكون الرد « قاتلا ودقيقا ومفاجئا » .
وقالت الرئاسة الأمريكية إن جو بايدن طلب أيضا من بنيامين نتنياهو « التقليص قدر الإمكان من تأثير » الحرب على المدنيين في لبنان ولا سيما في بيروت، مع « تأكيد حق إسرائيل في حماية مواطنيها من حزب الله » .
كان نتنياهو قد دعا اللبنانيين الثلاثاء إلى « تحرير بلادهم » من حزب الله، وحذّر من أن لبنان قد يشهد نفس « الدمار والمعاناة » اللذين يعانيهما قطاع غزة حيث تشنّ إسرائيل عدوانا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي .
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر الأربعاء « أقول بوضوح كبير يجب ألا يحصل تحرك عسكري في لبنان يشبه ما يحصل في غزة وتكون نتيجته كتلك المسجلة في غزة » .
ورغم مقتل العديد من قادته في القصف الإسرائيلي، ومن بينهم أمينه العام حسن نصرالله، يؤكد حزب الله أنه يصد التوغلات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان .
وأعلن الحزب عن عدة عمليات قصف صاروخي صباح أمس باتجاه شمال إسرائيل شملت كريات شمونة حيث قتل شخصان في اليوم السابق، كما أكد تدمير دبابة إسرائيلية « أثناء تقدمها إلى رأس الناقورة » الحدودية .
في الأثناء، تتواصل الضربات الجوية خصوصا على ضاحية بيروت الجنوبية، أحد معاقل حزب الله، ما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها هجرها سكانها .
وفي دردغيا بجنوب لبنان، واصل الدفاع المدني أمس البحث بين الأنقاض بعد مقتل خمسة من عناصره في غارة إسرائيلية على مركز لهم .
وتصاعدت سحابة دخان على مشارف مدينة صور الساحلية القريبة من الحدود، بحسب مقاطع لوكالة فرانس برس . وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن غارات في جنوب وشرق لبنان .
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