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تجربة مسار واحد لحزام أبها.. ردود متباينة واستفسارات بالجملة

10/10/2024 11:19:50 PM
(MENAFN- Al Watan) في تجربة استمرت لمدة 6 ساعات، تم خلالها توحيد مساري طريق الحزام الدائري في مدينة أبها يوم الجمعة 27 سبتمبر الماضي، وذلك ‏بتوجيه من إمارة منطقة عسير، حيث بدأت الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة تنفيذ خطة تجربة توحيد اتجاه السير بطريق الملك عبدالعزيز ((الحزام الدائري بأبها)) عكس اتجاه عقارب الساعة (لمدة 6 ساعات فقط) اعتبارًا من الساعة 4:00 مساء إلى الساعة 10:00 ليلا.
وعلمت ((الوطن)) أن هناك دراسة لمعرفة الإيجابيات والسلبيات التي نتجت عن التجربة، وسيكون هناك دراسة لجميع التفاصيل الخاصة بها، وذلك بهدف تقرير ما إذا كانت التجربة ستعتمد كخطة عمل مستقبيلة أم لا.
ازدحام شديد
في المرحلة الأولى من التجربة التي شهدتها ((الوطن)) كان هناك فوضى شديدة بسبب تغيير المسارات المؤدية إلى طريق الحزام وتم فتح بعض المسارات المغلقة منذ فترة طويلة لتتواءم مع التجربة، إلا أن ما حدث كان عبارة عن ازدحام شديد في بعض المواقع من الطريق وخلو تام للسيارات في مناطق أخرى، الأمر الذي أرجعه مختصون إلى أن المسار ليس مسارًا كاملًا إذ لا يزال الرصيف في المنتصف موجودًا وهو الأمر الذي نتج عنه ظهور الازدحامات.
تعليقات حول التجربة
تباينت التعليقات حول التجربة إذ يقول البعض إن المسارين متوافقين، إلا أن الازدحام لا يزال موجودًا، في حين علق آخرون أن هناك مشاكل يجب التنبه لها مثل إغلاق بعض المسارات الفرعية المهمة إلى داخل المدينة، وأيضًا تصريف الأمطار في حال حدوثها في بعض مواقع المسار.
يعلق أحد المواطنين ((ستكون هناك خطورة وعكس للسير، وهناك من لا يستطيعون السيطرة على جميع مداخل الحزام. أعتقد أنها تجربه فاشلة، إذ يجب تهيئة المداخل قبل تنفيذها، وتوعية مرتادي طريق الحزام)).
ويقول يحيى الشهري ((أتوقع أن تنجح التجربة فيما يخص طريق الحزام، لكن فيما يخص الطرق الداخلية، فسيكون هناك ازدحام خاصة في الحواري)).
ويضيف فادي زيد ((نحتاج إلى هندسة مدنية مدروسة من غير تجارب)).
ردود إيجابية
كما شهدت التجربة ردودًا إيجابية ممن أكدوا أنها يمكن أن تنجح في فك الاختناقات المرورية التي تشهدها المنطقة خلال فصل الصيف، وأنه يمكن تلافي بعض الملاحظات بمزيد من الأفكار.
وطالب كثيرون باعتماد التجربة، ووضع الخطة المناسبة لها، وذلك من خلال التكامل الكبير بين الجهات المسؤولة عنها.
مشاركة من عدة جهات
شاركت 9 جهات حكومية في خطة شاملة مسبقة لضمان تنظيم وسلامة الحركة المرورية. وتأتي التجربة ضمن مبادرة تحسين البنية التحتية والنقل في المنطقة، والتي تهدف إلى تعزيز انسيابية حركة المرور وتجنب الازدحامات المرورية التي قد تنتج عن توحيد المسار، وعلى رأسها إمارة منطقة عسير، وهيئة تطوير منطقة عسير، والمرور السعودي، والهلال الأحمر السعودي، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة البلديات والإسكان، وغيرها.
توحيد المسار
كان المهندس أحمد آل صبحان ((هندسة تخطيط)) قد اقترح في وقت سابق لـ((الوطن))، توحيد مسار واتجاه حركة المركبات داخل الحزام الدائري خاصة في موسم الصيف، وتوفير مخارج للأحياء الواقعة على امتداد طريق الحزام، وبشكل هندسي ومدروس من قبل لجان السلامة المرورية بمشاركة متخصصين من القطاعات ذات العلاقة على أن تكون الخطة مرنة وقابلة للتطبيق والتغيير متى دعت الحاجة.
وشدد على ضرورة وضع حلول للأنشطة التجارية المسببة للزحام، وتفعيل نقاط الفرز وتوجيه المركبات، مثنيًا على خطوة قفل الإشارات على امتداد الحزام، وتعيين مسار للباصات الترددية والمشاة، وتوجيه السيارات القادمة من المتنزهات لطرق بديلة، وإزالة بعض الأرصفة وتقليل حجمها.
كما دعا إلى ضرورة إشراك جامعة الملك خالد بشكل فاعل في أي لجان أو ورش لتطوير المنطقة المركزية في وسط مدينة أبها بشكل خاص، لما تملكه من إمكانات أكاديمية وبشرية تقوم خططها ومشاريعها على أسس علمية بعيدة عن العمل العشوائي.
استفسارات بالجملة
تقول مصادر إن التجربة تستهدف معرفة ما إذا كان المسار الواحد سيسهل الحركة المرورية في الحزام الدائري المحيط بأبها، ولكن هناك كثير من الاستفسارات المهمة حول التجربة، من أبرزها هل سيكون ذلك خلال الصيف فقط؟
وما مصير الرصيف في منتصف المسارين أو ما يعرف بـ((الجزيرة))؟
وهل سيترتب على ذلك تدمير البنية التحتية السابقة للطريق وإعادة بنائها بشكل أفضل خصوصا بناء طرق خدمة للدخول إلى الأحياء التي تحاذي المسار؟
وكيف يمكن للطرق الخارجية المؤدية للمدينة أن تتوائم من الدخول إلى المسار؟
وغيرها من الاستفسارات الكثيرة حول التجربة.
خطة من عام 2022
في عام 2022، كان هناك خطة مرورية قابلة للتغيير من قبل الجهات المختصة وفق معطيات الحركة، وكان من ضمن الحلول الموضوعة توحيد المسارين لطريق حزام أبها باتجاه واحد، وكان الاقتراح تحت الدراسة كحل للازدحام الحالي، إلا أن هذا الاقتراح لم يطبق إلا في سبتمبر الماضي بعد نحو 27 شهرا من الخطة السابقة، كتجربة لاختبار الفكرة، ومن ثم تقرير نجاحها من عدمه، لأن ذلك يترتب عليه تغيير البنية التحتية للمسار سواء من حيث أعمدة الإنارة والأرصفة الواقعة في منتصف الطريق وخلاف ذلك من تغيير المسارات والطرق الفرعية على طول المسار.
فكرة قديمة
كانت الفكرة قد ظهرت في فترة قديمة عندما طالب بعض أهالي مدينة أبها بتوحيد مسار حزام أبها، وذلك بسبب الزحام المروري الشديد على طريق الحزام الدائري في المدينة السياحية، خصوصًا في فصل الصيف عندما يرتاد المنطقة مئات الآلاف من السياح.
وطالب البعض بتوحيد المسارين خلال موسم إجازة الصيف على أقل تقدير؛ لإنهاء معاناتهم مع ازدحام مروري يشهده الطريق الحالي، واستمر عائقًا أمام كثيرين من محبي عروس الجبل، التي لا يفارقها الضباب والمطر، وصاحبة المقومات السياحية التي وضعتها في مقدمة أجمل المدن مقصدًا للسياحة، لأجوائها الجميلة وطبيعتها الخلابة.
مشكلة سنوية
كثير من السياح أبدوا انزعاجهم من الاختناقات المرورية وأنها أبرز السلبيات في أبها.
وأكد كثيرون أن أزمة السير تكون خانقة في وحول مدينة أبها والمناطق السياحية المحيطة، التي تحتاج إلى طرق أرضية وعلوية وأنفاق جديدة.
وتعاني أبها من مشكلة سنوية في الصيف عندما يتعلق الأمر بالازدحام المروري خصوصًا أن الحزام الدائري ينقل كثيرين إلى بعض المواقع السياحية المهمة سواء السودة أو أبها الجديدة أو الطريق المؤدي إلى جازان أو متنزهات الفرعاء ودلغان.
وطوال السنوات الماضية تحاول الخطط المرورية حل هذه المشكلة ولكن دون جدوى.
وتتكدس مئات السيارات على مدار الساعة تقريبًا على الأخص خلال الصيف على امتداد (12 كم) حتى بات يحتاج إلى حزام رديف يخفف الاختناق المروري عليه، والذي قاد في مرات كثيرة إلى ما يشبه توقف حركة السير تمامًا، حيث يستغرق قطع 3 أو 4 كلم منه خلال فترات الذروة أكثر من نصف ساعة من الانتظار في حركة سير بالغة البطء.
دراسة مرورية
يقول المتختصون إن حل معضلة الازدحام بالحزام الدائري لا بد أن يبدأ بتعريف المشكلة بشكل علمي صحيح ودقيق، مبني على بيانات ومعلومات ومدخلات، وليس مبنيًا على آراء شخصية تكون ضمن المنهجية المعروفة علميًا والمتبعة عالميًا في حل أي إشكال مروري عن طريق إجراء دراسة مرورية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار المشاريع التوسعية بالمدينة ومدى تأثيرها على أي حلول مقترحة.
أهمية حزام أبها
يُعد التجوّل في هذا الشارع متعة حقيقة تُرغم كثيرين على معاودة زيارته مراتٍ أُخرى، فهو المكان الذي يعكس الملامح الثقافية لهذه المدينة على أرض الواقع، كما أن المسار يجذب محبي التسوق والتنزه، كما تتمثّل خيارات الطعام والشراب التي يُتيحها هذا الشارع في توافُر بعض المطاعم والمقاهي.
وتوجد كثير من المعالم القريبة من شارع الحزام، فهو يرتبط بشكل أساسي مع الأماكن السياحية في أبها الواقعة بقُربه مثل حديقة الشلال أبها على بُعد 5.52 كم، وممشى الضباب في حي الضباب المتصل تمامًا مع الطريق.
الحزام الدائري في أبها
ـ اسمه الرسمي طريق الملك عبدالعزيز.
ـ 12.5 كلم طوله.
ـ يحيط بوسط أبها مثل السوار بالمعصم.
ـ يمتاز بمسارين ذهابًا وإيابًا مع توسعه في بعض الأماكن.
ـ فيه أكثر من نفق وجسر لتسهيل وتسريع حركته.
ـ يمكن المرور منه نحو كثير من الأماكن السياحية في المدينة وما حولها.
ـ يقع عليه عدد من الحدائق الشهيرة مثل أبو خيال والشلال.
ـ يعد الطريق الموصل للمدينة العالية وأبها الجديدة وشارع الفن وغيرها.
ـ يشهد حركة مرورية عالية الكثافة وعلى الأخص صيفًا.

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