تجربة مسار واحد لحزام أبها.. ردود متباينة واستفسارات بالجملة

(MENAFN
- Al Watan)
في تجربة استمرت لمدة 6 ساعات، تم خلالها توحيد مساري طريق الحزام الدائري في مدينة أبها يوم الجمعة 27 سبتمبر الماضي، وذلك بتوجيه من إمارة منطقة عسير، حيث بدأت الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة تنفيذ خطة تجربة توحيد اتجاه السير بطريق الملك عبدالعزيز ((الحزام الدائري بأبها)) عكس اتجاه عقارب الساعة (لمدة 6 ساعات فقط) اعتبارًا من الساعة 4:00 مساء إلى الساعة 10:00 ليلا.
وعلمت ((الوطن)) أن هناك دراسة لمعرفة الإيجابيات والسلبيات التي نتجت عن التجربة، وسيكون هناك دراسة لجميع التفاصيل الخاصة بها، وذلك بهدف تقرير ما إذا كانت التجربة ستعتمد كخطة عمل مستقبيلة أم لا. ازدحام شديد
في المرحلة الأولى من التجربة التي شهدتها ((الوطن)) كان هناك فوضى شديدة بسبب تغيير المسارات المؤدية إلى طريق الحزام وتم فتح بعض المسارات المغلقة منذ فترة طويلة لتتواءم مع التجربة، إلا أن ما حدث كان عبارة عن ازدحام شديد في بعض المواقع من الطريق وخلو تام للسيارات في مناطق أخرى، الأمر الذي أرجعه مختصون إلى أن المسار ليس مسارًا كاملًا إذ لا يزال الرصيف في المنتصف موجودًا وهو الأمر الذي نتج عنه ظهور الازدحامات. تعليقات حول التجربة
تباينت التعليقات حول التجربة إذ يقول البعض إن المسارين متوافقين، إلا أن الازدحام لا يزال موجودًا، في حين علق آخرون أن هناك مشاكل يجب التنبه لها مثل إغلاق بعض المسارات الفرعية المهمة إلى داخل المدينة، وأيضًا تصريف الأمطار في حال حدوثها في بعض مواقع المسار.
يعلق أحد المواطنين ((ستكون هناك خطورة وعكس للسير، وهناك من لا يستطيعون السيطرة على جميع مداخل الحزام. أعتقد أنها تجربه فاشلة، إذ يجب تهيئة المداخل قبل تنفيذها، وتوعية مرتادي طريق الحزام)).
ويقول يحيى الشهري ((أتوقع أن تنجح التجربة فيما يخص طريق الحزام، لكن فيما يخص الطرق الداخلية، فسيكون هناك ازدحام خاصة في الحواري)).
ويضيف فادي زيد ((نحتاج إلى هندسة مدنية مدروسة من غير تجارب)). ردود إيجابية
كما شهدت التجربة ردودًا إيجابية ممن أكدوا أنها يمكن أن تنجح في فك الاختناقات المرورية التي تشهدها المنطقة خلال فصل الصيف، وأنه يمكن تلافي بعض الملاحظات بمزيد من الأفكار.
وطالب كثيرون باعتماد التجربة، ووضع الخطة المناسبة لها، وذلك من خلال التكامل الكبير بين الجهات المسؤولة عنها. مشاركة من عدة جهات
شاركت 9 جهات حكومية في خطة شاملة مسبقة لضمان تنظيم وسلامة الحركة المرورية. وتأتي التجربة ضمن مبادرة تحسين البنية التحتية والنقل في المنطقة، والتي تهدف إلى تعزيز انسيابية حركة المرور وتجنب الازدحامات المرورية التي قد تنتج عن توحيد المسار، وعلى رأسها إمارة منطقة عسير، وهيئة تطوير منطقة عسير، والمرور السعودي، والهلال الأحمر السعودي، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة البلديات والإسكان، وغيرها. توحيد المسار
كان المهندس أحمد آل صبحان ((هندسة تخطيط)) قد اقترح في وقت سابق لـ((الوطن))، توحيد مسار واتجاه حركة المركبات داخل الحزام الدائري خاصة في موسم الصيف، وتوفير مخارج للأحياء الواقعة على امتداد طريق الحزام، وبشكل هندسي ومدروس من قبل لجان السلامة المرورية بمشاركة متخصصين من القطاعات ذات العلاقة على أن تكون الخطة مرنة وقابلة للتطبيق والتغيير متى دعت الحاجة.
وشدد على ضرورة وضع حلول للأنشطة التجارية المسببة للزحام، وتفعيل نقاط الفرز وتوجيه المركبات، مثنيًا على خطوة قفل الإشارات على امتداد الحزام، وتعيين مسار للباصات الترددية والمشاة، وتوجيه السيارات القادمة من المتنزهات لطرق بديلة، وإزالة بعض الأرصفة وتقليل حجمها.
كما دعا إلى ضرورة إشراك جامعة الملك خالد بشكل فاعل في أي لجان أو ورش لتطوير المنطقة المركزية في وسط مدينة أبها بشكل خاص، لما تملكه من إمكانات أكاديمية وبشرية تقوم خططها ومشاريعها على أسس علمية بعيدة عن العمل العشوائي. استفسارات بالجملة
تقول مصادر إن التجربة تستهدف معرفة ما إذا كان المسار الواحد سيسهل الحركة المرورية في الحزام الدائري المحيط بأبها، ولكن هناك كثير من الاستفسارات المهمة حول التجربة، من أبرزها هل سيكون ذلك خلال الصيف فقط؟
وما مصير الرصيف في منتصف المسارين أو ما يعرف بـ((الجزيرة))؟
وهل سيترتب على ذلك تدمير البنية التحتية السابقة للطريق وإعادة بنائها بشكل أفضل خصوصا بناء طرق خدمة للدخول إلى الأحياء التي تحاذي المسار؟
وكيف يمكن للطرق الخارجية المؤدية للمدينة أن تتوائم من الدخول إلى المسار؟
وغيرها من الاستفسارات الكثيرة حول التجربة. خطة من عام 2022
في عام 2022، كان هناك خطة مرورية قابلة للتغيير من قبل الجهات المختصة وفق معطيات الحركة، وكان من ضمن الحلول الموضوعة توحيد المسارين لطريق حزام أبها باتجاه واحد، وكان الاقتراح تحت الدراسة كحل للازدحام الحالي، إلا أن هذا الاقتراح لم يطبق إلا في سبتمبر الماضي بعد نحو 27 شهرا من الخطة السابقة، كتجربة لاختبار الفكرة، ومن ثم تقرير نجاحها من عدمه، لأن ذلك يترتب عليه تغيير البنية التحتية للمسار سواء من حيث أعمدة الإنارة والأرصفة الواقعة في منتصف الطريق وخلاف ذلك من تغيير المسارات والطرق الفرعية على طول المسار. فكرة قديمة
كانت الفكرة قد ظهرت في فترة قديمة عندما طالب بعض أهالي مدينة أبها بتوحيد مسار حزام أبها، وذلك بسبب الزحام المروري الشديد على طريق الحزام الدائري في المدينة السياحية، خصوصًا في فصل الصيف عندما يرتاد المنطقة مئات الآلاف من السياح.
وطالب البعض بتوحيد المسارين خلال موسم إجازة الصيف على أقل تقدير؛ لإنهاء معاناتهم مع ازدحام مروري يشهده الطريق الحالي، واستمر عائقًا أمام كثيرين من محبي عروس الجبل، التي لا يفارقها الضباب والمطر، وصاحبة المقومات السياحية التي وضعتها في مقدمة أجمل المدن مقصدًا للسياحة، لأجوائها الجميلة وطبيعتها الخلابة. مشكلة سنوية
كثير من السياح أبدوا انزعاجهم من الاختناقات المرورية وأنها أبرز السلبيات في أبها.
وأكد كثيرون أن أزمة السير تكون خانقة في وحول مدينة أبها والمناطق السياحية المحيطة، التي تحتاج إلى طرق أرضية وعلوية وأنفاق جديدة.
وتعاني أبها من مشكلة سنوية في الصيف عندما يتعلق الأمر بالازدحام المروري خصوصًا أن الحزام الدائري ينقل كثيرين إلى بعض المواقع السياحية المهمة سواء السودة أو أبها الجديدة أو الطريق المؤدي إلى جازان أو متنزهات الفرعاء ودلغان.
وطوال السنوات الماضية تحاول الخطط المرورية حل هذه المشكلة ولكن دون جدوى.
وتتكدس مئات السيارات على مدار الساعة تقريبًا على الأخص خلال الصيف على امتداد (12 كم) حتى بات يحتاج إلى حزام رديف يخفف الاختناق المروري عليه، والذي قاد في مرات كثيرة إلى ما يشبه توقف حركة السير تمامًا، حيث يستغرق قطع 3 أو 4 كلم منه خلال فترات الذروة أكثر من نصف ساعة من الانتظار في حركة سير بالغة البطء. دراسة مرورية
يقول المتختصون إن حل معضلة الازدحام بالحزام الدائري لا بد أن يبدأ بتعريف المشكلة بشكل علمي صحيح ودقيق، مبني على بيانات ومعلومات ومدخلات، وليس مبنيًا على آراء شخصية تكون ضمن المنهجية المعروفة علميًا والمتبعة عالميًا في حل أي إشكال مروري عن طريق إجراء دراسة مرورية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار المشاريع التوسعية بالمدينة ومدى تأثيرها على أي حلول مقترحة. أهمية حزام أبها
يُعد التجوّل في هذا الشارع متعة حقيقة تُرغم كثيرين على معاودة زيارته مراتٍ أُخرى، فهو المكان الذي يعكس الملامح الثقافية لهذه المدينة على أرض الواقع، كما أن المسار يجذب محبي التسوق والتنزه، كما تتمثّل خيارات الطعام والشراب التي يُتيحها هذا الشارع في توافُر بعض المطاعم والمقاهي.
وتوجد كثير من المعالم القريبة من شارع الحزام، فهو يرتبط بشكل أساسي مع الأماكن السياحية في أبها الواقعة بقُربه مثل حديقة الشلال أبها على بُعد 5.52 كم، وممشى الضباب في حي الضباب المتصل تمامًا مع الطريق. الحزام الدائري في أبها
ـ اسمه الرسمي طريق الملك عبدالعزيز.
ـ 12.5 كلم طوله.
ـ يحيط بوسط أبها مثل السوار بالمعصم.
ـ يمتاز بمسارين ذهابًا وإيابًا مع توسعه في بعض الأماكن.
ـ فيه أكثر من نفق وجسر لتسهيل وتسريع حركته.
ـ يمكن المرور منه نحو كثير من الأماكن السياحية في المدينة وما حولها.
ـ يقع عليه عدد من الحدائق الشهيرة مثل أبو خيال والشلال.
ـ يعد الطريق الموصل للمدينة العالية وأبها الجديدة وشارع الفن وغيرها.
ـ يشهد حركة مرورية عالية الكثافة وعلى الأخص صيفًا.
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