حرب النفوذ بين الصهيونية الدينية والثيوقراطية الإيرانية!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‮«‬الصهيونية‭ ‬الدينية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الكيان‭ ‬وفي‭ ‬أمريكا‭ ‬يريدون‭ ‬حربا‭ ‬تصل‭ ‬بهم‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬هر‭ ‬مجدون‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كثر‭ ‬الحديث‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭! ‬والتي‭ ‬بحسب‭ ‬اعتقادهم‭ ‬أنها‭ ‬ستؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬الكبرى‭ ‬أو‭ ‬الواسعة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الجغرافيا‭ ‬العربية‭! ‬فيما‭ ‬النظام‭ ‬الثيوقراطي‭ ‬الإيراني،‭ ‬يريد‭ ‬استمرار‭ ‬الوضع‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬عليه،‭ ‬بدون‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭! ‬لتحافظ‭ ‬على‭ ‬بقاء‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وعلى‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬وعلى‭ ‬مساحات‭ ‬النفوذ‭ ‬التي‭ ‬اكتسبتها‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثالثة‭! ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬إيران‭ ‬طوال‭ ‬العقود‭ ‬الماضية،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬مكاسبها‭ ‬بسبب‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬الأمريكي‭ ‬والبريطاني،‭ ‬وعلى‭ ‬حساب‭ ‬الدم‭ ‬العربي‭ ‬للموالين‭ ‬العرب‭ ‬لها‭ ‬ولأجندتها‭ ‬في‭ ‬أوطانهم،‭ ‬نقول‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬إيران‭ ‬تتخبط‭ ‬بين‭ ‬معادلة‭ ‬‮«‬التخادم‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬والغرب‭ ‬ومعادلة‭ ‬الطمع‭ ‬في‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النفوذ‭ ‬والهيمنة‭ ‬بحسب‭ ‬مشروعها‭ ‬‮«‬العقدي‮»‬‭ ‬وتصدير‭ ‬الثورة‭! ‬

{ ‭ ‬عملية‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬وما‭ ‬تلاها‭ ‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬وضعت‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬مأزق‭ ‬فاضح،‭ ‬بين‭ ‬استمرار‭ ‬اللعبة‭ ‬كما‭ ‬كانت،‭ ‬أو‭ ‬المواجهة‭ ‬المباشرة‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭! ‬وهي‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬تجنبتها‭ ‬منذ‭ ‬تسلم‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬الملالي‮»‬‭ ‬الحكم،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬فتح‭ ‬الكيان‭ ‬المواجهة‭ ‬مع‭ ‬أقوى‭ ‬أذرعها‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وتصفية‭ ‬قادة‭ ‬الصف‭ ‬الأول،‭ ‬وبعد‭ ‬اغتيال‭ ‬‮«‬إسماعيل‭ ‬هنية‮»‬‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دارها‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تداوله‭! ‬ولذلك‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬التململ‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬أتباعها‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬وفي‭ ‬دول‭ ‬أخرى،‭ ‬وزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬الإحراج‭ ‬لها‭ ‬بأنها‭ ‬تخلت‭ ‬عن‭ ‬وكلائها،‭ ‬قامت‭ ‬بضربة‭ ‬على‭ ‬الكيان‭ ‬مؤخراً،‭ ‬وهي‭ ‬الضربة‭ ‬التي‭ ‬رآها‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المحللين‭ ‬والمعلقين‭ ‬أنها‭ ‬كارتونية‭! ‬والآن‭ ‬الكل‭ ‬ينتظر‭ ‬الردّ‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬وهو‭ ‬الردّ‭ ‬الذي‭ ‬سيحدد‭ ‬حقيقة‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭! ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬‮«‬الدور‭ ‬الإيراني‮»‬‭ ‬قد‭ ‬فقد‭ ‬صلاحيته،‭ ‬أم‭ ‬أنه‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬تجديده‭ ‬عبر‭ ‬المفاوضات،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬جارية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬الأمريكي‭ ‬والإيراني‭! ‬وحيث‭ ‬المفاتيح‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬أمريكا،‭ ‬رغم‭ ‬الجدل‭ ‬الدائر‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬الصهيونية‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬الكيان‭ ‬والقادة‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭! ‬ولكي‭ ‬تحافظ‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬‮«‬دورها‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وعلى‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي،‭ ‬وعلى‭ ‬نظامها،‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬بيع‭ ‬وشراء‭ ‬وتنازلات‭ ‬اتضحت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬أثير‭ ‬حول‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الوكلاء،‭ ‬بدءاً‭ ‬بحزبها‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وانتهاء‭ ‬بالمليشيات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬واليمن‭ ‬وسوريا‭! ‬

{ ‭ ‬بعض‭ ‬المحلليّن‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬ومنهم‭ ‬‮«‬طلعت‭ ‬رميح‮»‬‭ ‬تساءل‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬مرحلة‭ ‬‮«‬التخادم‮»‬‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬أم‭ ‬إنها‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة،‭ ‬بحيث‭ ‬تستمر‭ ‬بطرق‭ ‬أخرى؟‭! ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬المخطط‭ ‬الصهيوني‭ ‬هو‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬إيران‭ ‬اللبناني‮»‬‭ ‬أم‭ ‬إضعافه‭ ‬وإكسابه‭ ‬صفة‭ ‬أخرى،‭ ‬سياسية‭ ‬مثلاً،‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬هاجساً‭ ‬لدى‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني؟‭! ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬فإن‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭ ‬الصهيوني‭ ‬والإيراني‭ ‬هما‭ ‬في‭ ‬مأزق،‭ ‬رغم‭ ‬النشوة‭ ‬الصهيونية‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬وتحول‭ ‬إيران‭ ‬الى‭ ‬حالة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مكاسبها‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬بدماء‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬لتنتقل‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬المواجهة‭ ‬المباشرة‭! ‬

{ حرب‭ ‬النفوذ‭ ‬الراهنة‭ ‬بين‭ ‬الصهاينة‭ ‬والايرانيين‭ ‬ستتضح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طبيعة‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬ستستهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬والمفاعلات‭ ‬النووية‭ ‬والمنشآت‭ ‬الحيوية،‭ ‬أم‭ ‬إنه‭ ‬سيكون‭ ‬مجرد‭ ‬رد‭ ‬شكلي‭! ‬وما‭ ‬يحدث‭ ‬وسيحدث‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬وفقاً‭ ‬للخطة‭ ‬بين‭ ‬أمريكا‭ ‬والكيان،‭ ‬وأيضاً‭ ‬حدود‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬المواجهة‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬توسيعه‭! ‬فيما‭ ‬نظام‭ ‬الملالي‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬حرباً‭ ‬واسعة‭ ‬معه‭ ‬قد‭ ‬تتدخل‭ ‬فيها‭ ‬أمريكا‭ ‬نفسها،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬تريد‭ ‬استمرار‭ ‬التفاوض‭ ‬وعدم‭ ‬إجبارها‭ ‬على‭ ‬التورط‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬مباشرة‭! ‬أي‭ ‬أنها‭ ‬تريد‭ ‬استمرار‭ ‬‮«‬التخادم‮»‬‭ ‬والمعادلة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬سمحت‭ ‬لها‭ ‬بالتمدد‭ ‬والنفوذ‭! ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدم‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬أمنها‭ ‬القومي‮»‬‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬تحت‭ ‬التهديد،‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭! ‬ولذلك‭ ‬دخلت‭ ‬بسياستها‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬المساومات‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬تخلت‭ ‬عن‭ ‬وكلائها‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬تداعيات‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬وضعتها‭ ‬في‭ ‬حرج‭ ‬كبير‭ ‬أمامهم‭ ‬وأمام‭ ‬نفسها‭!‬

{ في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الخطيرة‭ ‬بدورها‭ ‬وكعادة‭ ‬المراحل‭ ‬الحساسة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬يحتاج‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬إلى‭ ‬رصد‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬مفاوضات‭ ‬ومساومات‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وأمريكا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬بالطبع‭! ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يرى‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤية‭ ‬استشرافية‭ ‬أو‭ ‬مستقبلية‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬التغيرات‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬التي‭ ‬تستنج‭ ‬عن‭ ‬أحداث‭ ‬المرحلة‭ ‬الراهنة‭! ‬وأن‭ ‬يعرف‭ ‬العرب‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬الغرب‭ ‬الذي‭ ‬ساعد‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬نفوذها‭ ‬وتوسعها‭ ‬قد‭ ‬قرر‭ ‬بالفعل‭! ‬نهاء‭ ‬الدور‭ ‬الايراني‭ ‬والمليشيات‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬أم‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬‮«‬التخادم‮»‬‭ ‬هو‭ ‬الفيصل‭ ‬الذي‭ ‬سيستمر‭! ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬دولنا‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬على‭ ‬المحك‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬إيران‭ ‬وأذرعها‭! ‬وأيضاً‭ ‬لأن‭ ‬لعبة‭ ‬وحرب‭ ‬النفوذ‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬الإيراني‭ ‬والصهيوني،‭ ‬لا‭ ‬صلة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الجوهر‭ ‬والعمق،‭ ‬بما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭! ‬حيث‭ ‬هناك‭ ‬تدور‭ ‬المعركة‭ ‬الحقيقة‭ ‬بين‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬والشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وحيث‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هي‭ ‬المحرك‭ ‬الأساسي‭ ‬التي‭ ‬تتغير‭ ‬عبرها‭ ‬المعادلات‭ ‬والتأثيرات‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬فلسطين‭ ‬وحدها،‭ ‬وإنما‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬العربي‭ ‬ككل‭! ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬علمنا‭ ‬التاريخ‭ ‬به‭ ‬ولا‭ ‬شيء‭ ‬غيره‭!‬