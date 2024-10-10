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انتبهوا.. احتيال عقاري من الخارج

10/10/2024 8:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

أبلعنا‭ ‬بعض‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬جمعيات‭ ‬النفع‭ ‬العام‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تقوم‭ ‬بمباشرة‭ ‬الإحالة‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تأخر‭ ‬الجمعية‭ ‬عن‭ ‬تسليم‭ ‬‮«‬محضر‭ ‬اجتماع‮»‬‭..!! ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يشكل‭ ‬هاجسا‭ ‬كبيرا‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬العام‭.. ‬وبدورنا‭ ‬نقول‭: ‬ربما‭ ‬المسألة‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬‮«‬روح‭ ‬القانون‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬تعديله‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭.‬


انتبهوا‭.. ‬احتيال‭ ‬عقاري‭ ‬من‭ ‬الخارج‭:‬

مع‭ ‬تكثيف‭ ‬حملات‭ ‬التوعية‭ ‬بشأن‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬اتصالات‭ ‬عصابات‭ ‬الاحتيال،‭ ‬والتسبب‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬الأرصدة‭ ‬البنكية‭.. ‬ومع‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ -‬الأمنية‭ ‬والمجتمعية ‭ ‬حول‭ ‬تداعيات‭ ‬الاحتيال‭ ‬الالكتروني‭.. ‬برزت‭ ‬مؤخرا‭ ‬مسألة‭ ‬الاحتيال‭ ‬العقاري‭ ‬الخارجي،‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬مواطني‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭. ‬

يقول‭ ‬الأستاذ‭ ‬خالد‭ ‬السليمان‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭: ‬تلقيت‭ ‬اتصالا‭ ‬من‭ ‬رقم‭ ‬هاتف‭ ‬يبدو‭ ‬سعودياً،‭ ‬جاء‭ ‬صوته‭ ‬بنبرة‭ ‬تتصنع‭ ‬اللهجة‭ ‬الخليجية،‭ ‬زعم‭ ‬أنه‭ ‬يمثل‭ ‬شركة‭ ‬استثمارية‭ ‬عقارية‭ ‬مرموقة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خليجية،‭ ‬وعرض‭ ‬علي‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬فندقية،‭ ‬ذات‭ ‬عوائد‭ ‬عالية‭ ‬مضمونة،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬يئس‭ ‬من‭ ‬تجاوبي‭ ‬عرض‭ ‬علي‭ ‬هدية،‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬رحلة‭ ‬لقضاء‭ ‬4‭ ‬ليال‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬فنادقهم‭ ‬الفاخرة،‭ ‬بكلفة‭ ‬رمزية‭ ‬تبلغ‭ ‬50 % ‭ ‬من‭ ‬الكلفة‭ ‬الحقيقية‭!‬

أثناء‭ ‬حديثه‭ ‬كنت‭ ‬أجري‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬اسم‭ ‬وموقع‭ ‬الشركة،‭ ‬فوجدت‭ ‬تقييمات‭ ‬الجمهور‭ ‬متدنية،‭ ‬وجميعها‭ ‬شكاوى‭ ‬من‭ ‬الاحتيال‭ ‬والمماطلة‭ ‬في‭ ‬الالتزام،‭ ‬أما‭ ‬كلفة‭ ‬الحجز‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الـ4‭ ‬نجوم‭ ‬الذي‭ ‬عرضه‭ ‬علي‭ ‬فوجدتها‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬حجوزات‭ ‬الفنادق‭ ‬أرخص‭ ‬من‭ ‬خصم‭ ‬الـ50 % ‭ ‬الذي‭ ‬عرضه،‭ ‬وعندما‭ ‬واجهته‭ ‬بذلك‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬التبريرات،‭ ‬وأنني‭ ‬لم‭ ‬أدعه‭ ‬يكمل‭ ‬عرضه‭ ‬المغري‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬كوبونات‭ ‬تذاكر‭ ‬مخفضة‭ ‬لدخول‭ ‬المواقع‭ ‬السياحية‭ ‬وتناول‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬المطاعم‭ ‬الفاخرة‭ ‬‮«‬طبعاً‭ ‬فاخرة‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬تقييم‭ ‬فندقه‭ ‬المتواضع‮»‬‭!‬

أدرك‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬أنني‭ ‬لم‭ ‬أسقط‭ ‬في‭ ‬حبائله،‭ ‬وطلب‭ ‬أن‭ ‬أفكر‭ ‬بالعرض‭ ‬ولا‭ ‬أستعجل‭ ‬بالرفض،‭ ‬لكنني‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬أنهيت‭ ‬المكالمة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خاطبت‭ ‬ضميره‭ ‬لعله‭ ‬يصحو،‭ ‬وأن‭ ‬يتقي‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬أشخاص‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يمتلكون‭ ‬الوعي‭ ‬الكافي‭ ‬للنجاة‭ ‬من‭ ‬خدع‭ ‬التسويق‭ ‬الاستثماري،‭ ‬طبعاً‭ ‬كنت‭ ‬أخاطب‭ ‬ضميراً‭ ‬ميتاً،‭ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬اختبار‭ ‬موت‭ ‬الضمائر‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬شروط‭ ‬توظيف‭ ‬أمثاله‭!‬

والآن‭ ‬أتساءل‭: ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬تعاون‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬سواء‭ ‬بين‭ ‬الحكومات‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشركات،‭ ‬ولماذا‭ ‬تجد‭ ‬لها‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬خليجية‭ ‬تمارس‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬اصطياد‭ ‬المخدوعين؟‭! ‬فمن‭ ‬واجبي‭ ‬أن‭ ‬أكتب‭ ‬هذا‭ ‬المقال،‭ ‬وأروي‭ ‬قصة‭ ‬شخصية،‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬والتحذير‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬ولكن‭ ‬جهد‭ ‬الأفراد‭ ‬لا‭ ‬يغني‭ ‬عن‭ ‬جهد‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬حملات‭ ‬توعوية‭ ‬للتحذير‭ ‬من‭ ‬ضباع‭ ‬الاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬الفندقي،‭ ‬كما‭ ‬تفعل‭ ‬مع‭ ‬محتالي‭ ‬سرقة‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬والأرصدة‭ ‬البنكية‭!‬


آخر‭ ‬السطر‭:‬

‮«‬موعدك‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬وإنما‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬2025‮»‬‭.. ‬بتلك‭ ‬العبارة‭ ‬الصادمة‭ ‬نشرت‭ ‬الزميلة‭ ‬‮«‬ياسمين‭ ‬خلف‮»‬‭ ‬مقالتها‭ ‬حول‭ ‬معاناة‭ ‬مواعيد‭ ‬مرضى‭ ‬القلب‭.. ‬وتساءلت‭ ‬الزميلة‭: ‬هل‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أو‭ ‬المعقول‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مدة‭ ‬انتظار‭ ‬موعد‭ ‬لمرض‭ ‬مميت‭ ‬مثل‭ ‬مرض‭ ‬القلب‭ ‬طوال‭ ‬هذه‭ ‬الأشهر؟‭ ‬أم‭ ‬هي‭ ‬سياسة‭ ‬المستشفى‭ ‬لدفع‭ ‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬مراجعة‭ ‬الطب‭ ‬الخاص؟‭ ‬وتقليل‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المستشفى‭ ‬الحكومي؟‭ ‬وليتكبد‭ ‬المواطن‭ ‬حينها‭ ‬ما‭ ‬يتكبده‭ ‬من‭ ‬مصاريف‭..‬؟؟‭ ‬ومنا‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬يعنيهم‭ ‬أمر‭ ‬صحة‭ ‬المواطن‭.‬

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