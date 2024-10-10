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تأثير ((صادم)).. خطر الحرمان من النوم ليلة واحدة

10/10/2024 8:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أن‭ ‬الحرمان‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬ليلة‭ ‬واحدة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬الدماغ‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أسبوعين،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يستجيب‭ ‬الدماغ‭ ‬للأحداث‭ ‬اليومية‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل‭ ‬أو‭ ‬فوري،‭ ‬بل‭ ‬يتفاعل‭ ‬مع‭ ‬نمط‭ ‬حياتنا‭ ‬بمرور‭ ‬الوقت‭. ‬ووفقًا‭ ‬لباحثين‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ألتو‭ ‬وجامعة‭ ‬أولو‭ ‬في‭ ‬فنلندا‭ ‬فإن‭ ‬عدم‭ ‬النوم‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬الانتباه‭ ‬والإدراك‭ ‬والذاكرة‭ ‬مدة‭ ‬أسبوعين‭ ‬تاليين‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬تتبع‭ ‬الباحثون‭ ‬نشاطًا‭ ‬دماغيًّا‭ ‬لشخص‭ ‬واحد‭ ‬باستخدام‭ ‬المسح‭ ‬الدماغي‭ ‬والبيانات‭ ‬المستخلصة‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬قابلة‭ ‬للارتداء‭ ‬والهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬أظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬التركيز‭ ‬يتأثر‭ ‬بقلة‭ ‬النوم،‭ ‬ولكن‭ ‬تأثيره‭ ‬يستمر‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع،‭ ‬بينما‭ ‬تمتد‭ ‬تأثيرات‭ ‬الحرمان‭ ‬على‭ ‬الانتباه‭ ‬والذاكرة‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬يومًا‭. ‬وأبرزت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬يدوم،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬الذاكرة‭ ‬والإدراك‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أسبوعين،‭ ‬وأظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬حتى‭ ‬التغيرات‭ ‬الدقيقة‭ ‬في‭ ‬الحالة‭ ‬المزاجية‭ ‬أو‭ ‬معدل‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تترك‭ ‬بصمات‭ ‬على‭ ‬الدماغ‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬يومًا‭.‬

وأشارت‭ ‬قائدة‭ ‬البحث‭ ‬آنا‭ ‬تريانا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحث‭ ‬يُظهر‭ ‬أن‭ ‬سلوك‭ ‬الإنسان‭ ‬وحالته‭ ‬العقلية‭ ‬يتأثران‭ ‬باستمرار‭ ‬بالبيئة‭ ‬المحيطة،‭ ‬ما‭ ‬يستدعي‭ ‬فهمًا‭ ‬أفضل‭ ‬لكيفية‭ ‬استجابة‭ ‬الدماغ‭ ‬للتغيرات‭ ‬الفسيولوجية‭ ‬والسلوكية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬فترات‭ ‬زمنية‭ ‬مختلفة‭.‬

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