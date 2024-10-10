تأثير ((صادم)).. خطر الحرمان من النوم ليلة واحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشفت دراسة حديثة أن الحرمان من النوم ليلة واحدة يمكن أن يؤثر في وظائف الدماغ مدة تصل إلى أسبوعين، إذ لا يستجيب الدماغ للأحداث اليومية بشكل منفصل أو فوري، بل يتفاعل مع نمط حياتنا بمرور الوقت. ووفقًا لباحثين من جامعة ألتو وجامعة أولو في فنلندا فإن عدم النوم خلال الأسبوع الماضي قد يؤثر في الانتباه والإدراك والذاكرة مدة أسبوعين تاليين. وفي إطار الدراسة التي استمرت خمسة أشهر تتبع الباحثون نشاطًا دماغيًّا لشخص واحد باستخدام المسح الدماغي والبيانات المستخلصة من أجهزة قابلة للارتداء والهواتف الذكية، أظهرت النتائج أن التركيز يتأثر بقلة النوم، ولكن تأثيره يستمر أقل من أسبوع، بينما تمتد تأثيرات الحرمان على الانتباه والذاكرة إلى 15 يومًا. وأبرزت الدراسة أن التمارين الرياضية لها تأثير إيجابي يدوم، إذ يمكن أن تعزز الذاكرة والإدراك مدة تصل إلى أسبوعين، وأظهرت النتائج أن حتى التغيرات الدقيقة في الحالة المزاجية أو معدل ضربات القلب يمكن أن تترك بصمات على الدماغ مدة تصل إلى 15 يومًا.
وأشارت قائدة البحث آنا تريانا إلى أن البحث يُظهر أن سلوك الإنسان وحالته العقلية يتأثران باستمرار بالبيئة المحيطة، ما يستدعي فهمًا أفضل لكيفية استجابة الدماغ للتغيرات الفسيولوجية والسلوكية على مدار فترات زمنية مختلفة.
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