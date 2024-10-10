نوبل الآداب للكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
مُنحت جائزة نوبل الآداب لسنة 2024 أمس الخميس للكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ البالغة 53 عاما، التي أصبحت الأولى من بلدها تنال هذه المكافأة المرموقة. وأوضحت لجنة التحكيم في بيان أن هان كانغ التي تكتب قصائد وروايات باللغة الكورية نالت الجائزة «عن نثرها الشعري المكثف الذي يواجه الصدمات التاريخية ويكشف هشاشة الحياة البشرية».
وكرّست هان كانغ نفسها للفن والموسيقى أيضا، إلى جانب الكتابة، وهو ما ينعكس في مجمل نتاجها الأدبي. ولاحظت الأكاديمية السويدية أن «أعمال هان كانغ تتميز بهذا التعرض المزدوج للألم، والتوافق بين العذاب العقلي والعذاب الجسدي، في ارتباط وثيق بالفكر الشرقي«.
وقال رئيس لجنة نوبل أندرس أولسون للصحفيين إن الكاتبة المولودة في 27 نوفمبر 1970 في غوانغجو بكوريا الجنوبية، تتمتع «بوعي فريد بالروابط بين الجسد والروح، وبين الأحياء والأموات، ومن خلال أسلوبها الشعري والتجريبي تعتبر مبتكرة في مجال النثر المعاصر».
وحققت هان كانغ نجاحا عالميا بروايتها «ذي فيجيتيريان» The Vegetarian (أي «النباتية») عام 2007. ويصور الكتاب المؤلّف من ثلاثة أجزاء العواقب العنيفة لرفض بطلة الرواية يونغ هاي أكل اللحوم، ما جعل محيطها ينبذها بقساوة. وباتت هان كانغ أول كورية جنوبية تفوز بجائزة نوبل الآداب. إلاّ أن الرئيس السابق كيم داي جونغ الذي تولى السلطة بين 1998 و2003 سبقها عام 2000 إلى نيل جائزة نوبل، ولكن تلك المخصصة للسلام، عن «جهوده من أجل السلام والمصالحة مع كوريا الشمالية».
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