Friday, 11 October 2024 04:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نوبل الآداب للكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ

10/10/2024 8:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مُنحت‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬الآداب‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬للكاتبة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬هان‭ ‬كانغ‭ ‬البالغة‭ ‬53‭ ‬عاما،‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بلدها‭ ‬تنال‭ ‬هذه‭ ‬المكافأة‭ ‬المرموقة‭. ‬وأوضحت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬هان‭ ‬كانغ‭ ‬التي‭ ‬تكتب‭ ‬قصائد‭ ‬وروايات‭ ‬باللغة‭ ‬الكورية‭ ‬نالت‭ ‬الجائزة‭ ‬‮«‬عن‭ ‬نثرها‭ ‬الشعري‭ ‬المكثف‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬الصدمات‭ ‬التاريخية‭ ‬ويكشف‭ ‬هشاشة‭ ‬الحياة‭ ‬البشرية‮»‬‭. ‬

وكرّست‭ ‬هان‭ ‬كانغ‭ ‬نفسها‭ ‬للفن‭ ‬والموسيقى‭ ‬أيضا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الكتابة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬في‭ ‬مجمل‭ ‬نتاجها‭ ‬الأدبي‭. ‬ولاحظت‭ ‬الأكاديمية‭ ‬السويدية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬هان‭ ‬كانغ‭ ‬تتميز‭ ‬بهذا‭ ‬التعرض‭ ‬المزدوج‭ ‬للألم،‭ ‬والتوافق‭ ‬بين‭ ‬العذاب‭ ‬العقلي‭ ‬والعذاب‭ ‬الجسدي،‭ ‬في‭ ‬ارتباط‭ ‬وثيق‭ ‬بالفكر‭ ‬الشرقي‮«‬‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬نوبل‭ ‬أندرس‭ ‬أولسون‭ ‬للصحفيين‭ ‬إن‭ ‬الكاتبة‭ ‬المولودة‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬1970‭ ‬في‭ ‬غوانغجو‭ ‬بكوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬تتمتع‭ ‬‮«‬بوعي‭ ‬فريد‭ ‬بالروابط‭ ‬بين‭ ‬الجسد‭ ‬والروح،‭ ‬وبين‭ ‬الأحياء‭ ‬والأموات،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬أسلوبها‭ ‬الشعري‭ ‬والتجريبي‭ ‬تعتبر‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النثر‭ ‬المعاصر‮»‬‭.‬

وحققت‭ ‬هان‭ ‬كانغ‭ ‬نجاحا‭ ‬عالميا‭ ‬بروايتها‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬فيجيتيريان‮»‬‭ ‬ The Vegetarian ‭ (‬أي‭ ‬‮«‬النباتية‮»‬‭) ‬عام‭ ‬2007‭. ‬ويصور‭ ‬الكتاب‭ ‬المؤلّف‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أجزاء‭ ‬العواقب‭ ‬العنيفة‭ ‬لرفض‭ ‬بطلة‭ ‬الرواية‭ ‬يونغ‭ ‬هاي‭ ‬أكل‭ ‬اللحوم،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬محيطها‭ ‬ينبذها‭ ‬بقساوة‭. ‬وباتت‭ ‬هان‭ ‬كانغ‭ ‬أول‭ ‬كورية‭ ‬جنوبية‭ ‬تفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬نوبل‭ ‬الآداب‭. ‬إلاّ‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬كيم‭ ‬داي‭ ‬جونغ‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬السلطة‭ ‬بين‭ ‬1998‭ ‬و2003‭ ‬سبقها‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬إلى‭ ‬نيل‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل،‭ ‬ولكن‭ ‬تلك‭ ‬المخصصة‭ ‬للسلام،‭ ‬عن‭ ‬‮«‬جهوده‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭ ‬والمصالحة‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‮»‬‭. ‬

MENAFN10102024000055011008ID1108768680

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث