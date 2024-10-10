نوبل الآداب للكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكرّست‭ ‬هان‭ ‬كانغ‭ ‬نفسها‭ ‬للفن‭ ‬والموسيقى‭ ‬أيضا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الكتابة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬في‭ ‬مجمل‭ ‬نتاجها‭ ‬الأدبي‭. ‬ولاحظت‭ ‬الأكاديمية‭ ‬السويدية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬هان‭ ‬كانغ‭ ‬تتميز‭ ‬بهذا‭ ‬التعرض‭ ‬المزدوج‭ ‬للألم،‭ ‬والتوافق‭ ‬بين‭ ‬العذاب‭ ‬العقلي‭ ‬والعذاب‭ ‬الجسدي،‭ ‬في‭ ‬ارتباط‭ ‬وثيق‭ ‬بالفكر‭ ‬الشرقي‮«‬‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬نوبل‭ ‬أندرس‭ ‬أولسون‭ ‬للصحفيين‭ ‬إن‭ ‬الكاتبة‭ ‬المولودة‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬1970‭ ‬في‭ ‬غوانغجو‭ ‬بكوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬تتمتع‭ ‬‮«‬بوعي‭ ‬فريد‭ ‬بالروابط‭ ‬بين‭ ‬الجسد‭ ‬والروح،‭ ‬وبين‭ ‬الأحياء‭ ‬والأموات،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬أسلوبها‭ ‬الشعري‭ ‬والتجريبي‭ ‬تعتبر‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النثر‭ ‬المعاصر‮»‬‭.‬

وحققت‭ ‬هان‭ ‬كانغ‭ ‬نجاحا‭ ‬عالميا‭ ‬بروايتها‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬فيجيتيريان‮»‬‭ ‬ The Vegetarian ‭ (‬أي‭ ‬‮«‬النباتية‮»‬‭) ‬عام‭ ‬2007‭. ‬ويصور‭ ‬الكتاب‭ ‬المؤلّف‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أجزاء‭ ‬العواقب‭ ‬العنيفة‭ ‬لرفض‭ ‬بطلة‭ ‬الرواية‭ ‬يونغ‭ ‬هاي‭ ‬أكل‭ ‬اللحوم،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬محيطها‭ ‬ينبذها‭ ‬بقساوة‭. ‬وباتت‭ ‬هان‭ ‬كانغ‭ ‬أول‭ ‬كورية‭ ‬جنوبية‭ ‬تفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬نوبل‭ ‬الآداب‭. ‬إلاّ‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬كيم‭ ‬داي‭ ‬جونغ‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬السلطة‭ ‬بين‭ ‬1998‭ ‬و2003‭ ‬سبقها‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬إلى‭ ‬نيل‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل،‭ ‬ولكن‭ ‬تلك‭ ‬المخصصة‭ ‬للسلام،‭ ‬عن‭ ‬‮«‬جهوده‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭ ‬والمصالحة‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‮»‬‭. ‬