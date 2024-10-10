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فرنسا.. معلمة تواجه مصيرا غامضا بعد مـشـادة مـع طـالـبـة رفـضـت خـلـع الحجاب

10/10/2024 8:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬واقعة‭ ‬هزت‭ ‬المجتمع‭ ‬الفرنسي‭ ‬وأثارت‭ ‬جدلاً‭ ‬واسعًا‭ ‬تم‭ ‬صفع‭ ‬معلمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طالبة‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬سيفيني‭ ‬الثانوية‭ ‬بمدينة‭ ‬توركوينج‭ ‬شمال‭. ‬وتعود‭ ‬الحادثة‭ ‬إلى‭ ‬مشادة‭ ‬نشبت‭ ‬بين‭ ‬المعلمة‭ ‬والطالبة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬طلبت‭ ‬منها‭ ‬خلع‭ ‬الحجاب‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬2004‭ ‬الذي‭ ‬يحظر‭ ‬الرموز‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬العامة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬رفضته‭ ‬الطالبة‭ ‬بشدة‭. ‬المعلمة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬تدريس‭ ‬العلوم‭ ‬الطبية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬الطالبة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬18‭ ‬عامًا‭ ‬خلع‭ ‬حجابها‭ ‬أثناء‭ ‬خروجها‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭. ‬وبعد‭ ‬رفض‭ ‬الطالبة‭ ‬الأولي،‭ ‬تتبعتها‭ ‬المعلمة‭ ‬إلى‭ ‬فناء‭ ‬المدرسة‭ ‬مطالبة‭ ‬بهويتها،‭ ‬ليبدأ‭ ‬الشجار،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬الطالبة‭ ‬بصفع‭ ‬المعلمة‭. ‬ووفقًا‭ ‬لتقارير‭ ‬إعلامية،‭ ‬ردت‭ ‬الطالبة‭ ‬بعدة‭ ‬ضربات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تلوذ‭ ‬بالفرار،‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لوموند‮»‬‭ ‬الفرنسية‭. ‬وعلى‭ ‬أثر‭ ‬الحادثة،‭ ‬تم‭ ‬اعتقال‭ ‬الطالبة‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬ووضعها‭ ‬في‭ ‬الحجز‭ ‬الاحتياطي‭ ‬لدى‭ ‬الشرطة‭. ‬وفيما‭ ‬تقدمت‭ ‬المعلمة‭ ‬بشكوى،‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭. ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬الفرنسية‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬‮«‬إجراء‭ ‬احترازي‮»‬‭ ‬بمنع‭ ‬الطالبة‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬المدرسة،‭ ‬حتى‭ ‬انعقاد‭ ‬المجلس‭ ‬التأديبي‭. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬الطالبة‭ ‬قد‭ ‬تواجه‭ ‬عقوبات‭ ‬صارمة‭ ‬فإن‭ ‬مصير‭ ‬المعلمة‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬غامضًا‭.‬

ورغم‭ ‬المطالبات‭ ‬بحمايتها‭ ‬وظيفيًا‭ ‬وفقًا‭ ‬لنظام‭ ‬الحماية‭ ‬الوظيفية‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الموظفين‭ ‬العامين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعرضهم‭ ‬لهجمات‭ ‬خلال‭ ‬أداء‭ ‬مهامهم،‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬احتمالًا‭ ‬أن‭ ‬تواجه‭ ‬المعلمة‭ ‬عواقب‭ ‬قانونية‭ ‬أو‭ ‬تأديبية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ثبوت‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬ارتكبت‭ ‬‮«‬خطأ‭ ‬شخصيًا‮»‬‭.‬

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