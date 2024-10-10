((عذر أجمل من ذنب)) يخطف جائزة دولية مجددا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
خطف الفيلم البحريني القصير «عذر أجمل من ذنب» للمخرج هاشم شرف الجائزة الأولى ضمن مهرجان مداني للأفلام القصيرة.
ويسعى المهرجان السينمائي الإندونيسي الدولي السنوي إلى التركيز على حياة المسلمين في مختلف أنحاء العالم، سواء أكانوا أغلبية أم أقلية.
وكان الفيلم البحريني القصير نال مؤخرا جائزة النخلة الذهبية ضمن مهرجان أفلام السعودية.
وتدور قصة الفيلم الحقيقية وسط أحد المباني السكنية في مدينة المنامة حول شاب يحاول الصعود بحصان عن طريق سلم البناية الضيق ليعيش معه في شقته. حيث يقوم قاسم، الشاب المتهور، بتصعيد الحصان عن طريق سلم البناية الضيق.
وبينما هو يحاول تصعيده إلى الشقة، يسمع صوته جاره أبو غايب « رجل كبير ستيني»، فينزل من السلم ويفاجأ بالمشهد، ويبدأ باعتراض قاسم ويتهمه بالجنون والتهور في حين لا يكترث قاسم برأيه، وهذا ما يغضب الرجل الكبير ويعترضه ويقول له «ما تركب لو على جثتي»، ويذهب ويخرج الأثاث من شقته ويضعه في ممر السلم ليمنع الحصان من الركوب، فيجلس قاسم على الأرض معلنا عناده و«أبو غايب» في الجهة الأخرى مغلقًا الطريق.
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