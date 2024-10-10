((عذر أجمل من ذنب)) يخطف جائزة دولية مجددا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

خطف‭ ‬الفيلم‭ ‬البحريني‭ ‬القصير‭ ‬‮«‬عذر‭ ‬أجمل‭ ‬من‭ ‬ذنب‮»‬‭ ‬للمخرج‭ ‬هاشم‭ ‬شرف‭ ‬الجائزة‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬مهرجان‭ ‬مداني‭ ‬للأفلام‭ ‬القصيرة‭.‬

ويسعى‭ ‬المهرجان‭ ‬السينمائي‭ ‬الإندونيسي‭ ‬الدولي‭ ‬السنوي‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬سواء‭ ‬أكانوا‭ ‬أغلبية‭ ‬أم‭ ‬أقلية‭. ‬

وكان‭ ‬الفيلم‭ ‬البحريني‭ ‬القصير‭ ‬نال‭ ‬مؤخرا‭ ‬جائزة‭ ‬النخلة‭ ‬الذهبية‭ ‬ضمن‭ ‬مهرجان‭ ‬أفلام‭ ‬السعودية‭. ‬

وتدور‭ ‬قصة‭ ‬الفيلم‭ ‬الحقيقية‭ ‬وسط‭ ‬أحد‭ ‬المباني‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬المنامة‭ ‬حول‭ ‬شاب‭ ‬يحاول‭ ‬الصعود‭ ‬بحصان‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سلم‭ ‬البناية‭ ‬الضيق‭ ‬ليعيش‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬شقته‭. ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬قاسم،‭ ‬الشاب‭ ‬المتهور،‭ ‬بتصعيد‭ ‬الحصان‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سلم‭ ‬البناية‭ ‬الضيق‭.‬

وبينما‭ ‬هو‭ ‬يحاول‭ ‬تصعيده‭ ‬إلى‭ ‬الشقة،‭ ‬يسمع‭ ‬صوته‭ ‬جاره‭ ‬أبو‭ ‬غايب‭ ‬‮«‬‭ ‬رجل‭ ‬كبير‭ ‬ستيني‮»‬،‭ ‬فينزل‭ ‬من‭ ‬السلم‭ ‬ويفاجأ‭ ‬بالمشهد،‭ ‬ويبدأ‭ ‬باعتراض‭ ‬قاسم‭ ‬ويتهمه‭ ‬بالجنون‭ ‬والتهور‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لا‭ ‬يكترث‭ ‬قاسم‭ ‬برأيه،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يغضب‭ ‬الرجل‭ ‬الكبير‭ ‬ويعترضه‭ ‬ويقول‭ ‬له‭ ‬‮«‬ما‭ ‬تركب‭ ‬لو‭ ‬على‭ ‬جثتي‮»‬،‭ ‬ويذهب‭ ‬ويخرج‭ ‬الأثاث‭ ‬من‭ ‬شقته‭ ‬ويضعه‭ ‬في‭ ‬ممر‭ ‬السلم‭ ‬ليمنع‭ ‬الحصان‭ ‬من‭ ‬الركوب،‭ ‬فيجلس‭ ‬قاسم‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬معلنا‭ ‬عناده‭ ‬و«أبو‭ ‬غايب‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الأخرى‭ ‬مغلقًا‭ ‬الطريق‭. ‬