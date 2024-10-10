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اتفاقية حصرية بين ((مسرح الدانة)) و((Beyon)) مـسـرح بـيـون الـدانـة يـعـلـن هـويـتـه الـجـديـدة

10/10/2024 8:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬مسرح‭ ‬الدانة،‭ ‬الوجهة‭ ‬الترفيهية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬حصرية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬لحقوق‭ ‬التسمية،‭ ‬سيتم‭ ‬بموجبها‭ ‬إطلاق‭ ‬اسم‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬الدانة‭ ‬ليصبح‭ ‬‮»‬مسرح‭ ‬بيون‭ ‬الدانة‮«‬‭. ‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيــة‭ ‬المهمة‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬رسمي‭ ‬أُقيم‭ ‬في‭ ‬‮«‬ The ‭ ‬ Desert ‭ ‬ Garden ‮»‬‭ (‬ذا‭ ‬ديسيرت‭ ‬جاردن‭) ‬بمسرح‭ ‬بيون‭ ‬الدانة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬ Beyon ‭ ‬ the ‭ ‬ Ordinary ‮»‬‭ (‬بيون‭ ‬ذا‭ ‬اورديناري‭) ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬مسرح‭ ‬بيون‭ ‬الدانة‭ ‬الجديدة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ،‭ ‬أندرو‭ ‬كالسيث‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬دميان‭ ‬بوش‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمسرح‭ ‬بيون‭ ‬الدانة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬من‭ ‬الجهتين‭. ‬وخلال‭ ‬الاحتفالية،‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الالتزام‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجهتين‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬ترفيهية‭ ‬وسياحية‭ ‬رائدة‭ ‬إقليمياً‭ ‬وعالمياً‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬دميان‭ ‬بوش‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمسرح‭ ‬بيون‭ ‬الدانة‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬ Beyon ‭ ‬ليشكل‭ ‬تحالفًا‭ ‬استثنائيًا‭ ‬يتيح‭ ‬لنا‭ ‬جلب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الابتكارات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الذكية‭ ‬إلى‭ ‬مسرح‭ ‬بيون‭ ‬الدانة،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحيوية‭ ‬وروح‭ ‬الحماس‭ ‬التي‭ ‬يتميز‭ ‬بها‭ ‬المسرح‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬التوافق‭ ‬بين‭ ‬الشركتين‭ ‬المرموقتين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتقديم‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الترفيهية‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بالابتكار‭ ‬وتعزز‭ ‬التواصل‭. ‬ومنذ‭ ‬افتتاح‭ ‬المسرح،‭ ‬استقبلنا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400 , 000‭ ‬زائر‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ونتوقع‭ ‬إضافة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬أندرو‭ ‬كالسيث،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعقد‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المهمة،‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬علامتين‭ ‬تجاريتين‭ ‬وطنيتين‭. ‬تعزز‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬تطلعات‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬علامتها‭ ‬التجارية‭ ‬لتتخطى‭ ‬حدود‭ ‬المنطقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬كشركة‭ ‬تكنولوجية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭. ‬ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بالعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬يتماشى‭ ‬أيضًا‭ ‬مع‭ ‬ثقافة‭ ‬المسرح‭ ‬التي‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬تقديم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬ونشر‭ ‬الفرح‭ ‬وتعزيز‭ ‬الترابط‭ ‬المجتمعي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬مسرح‭ ‬بيون‭ ‬الدانة‭ ‬باعتباره‭ ‬اسمًا‭ ‬مرموقًا‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

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