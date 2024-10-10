اتفاقية حصرية بين ((مسرح الدانة)) و((Beyon)) مـسـرح بـيـون الـدانـة يـعـلـن هـويـتـه الـجـديـدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن مسرح الدانة، الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في مملكة البحرين، توقيع اتفاقية حصرية مع شركة Beyon لحقوق التسمية، سيتم بموجبها إطلاق اسم جديد على مسرح الدانة ليصبح »مسرح بيون الدانة«.
وقد تم إعلان هذه الاتفاقيــة المهمة خلال حفل رسمي أُقيم في « The Desert Garden » (ذا ديسيرت جاردن) بمسرح بيون الدانة تحت شعار « Beyon the Ordinary » (بيون ذا اورديناري) للكشف عن هوية مسرح بيون الدانة الجديدة، وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة Beyon ، أندرو كالسيث الرئيس التنفيذي لشركة Beyon دميان بوش الرئيس التنفيذي لمسرح بيون الدانة، بالإضافة إلى عدد من فريق الإدارة التنفيذية من الجهتين. وخلال الاحتفالية، تم تسليط الضوء على أهمية هذه الاتفاقية التي تعكس الالتزام المشترك بين الجهتين لتنفيذ المبادرات والمشاريع المختلفة التي من شأنها تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة ترفيهية وسياحية رائدة إقليمياً وعالمياً.
وبهذه المناسبة، صرح دميان بوش الرئيس التنفيذي لمسرح بيون الدانة: «يأتي تعاوننا مع Beyon ليشكل تحالفًا استثنائيًا يتيح لنا جلب المزيد من الابتكارات التكنولوجية الذكية إلى مسرح بيون الدانة، مع الحفاظ على الحيوية وروح الحماس التي يتميز بها المسرح. ومن شأن هذه الشراكة أن تحقق التوافق بين الشركتين المرموقتين، بالإضافة إلى دعم الجهود المبذولة لتقديم أعلى مستوى من التجارب الترفيهية التي تتميز بالابتكار وتعزز التواصل. ومنذ افتتاح المسرح، استقبلنا أكثر من 400 , 000 زائر من جميع أنحاء العالم، ونتوقع إضافة أكثر من ربع هذا العدد بحلول نهاية هذا العام».
من جانبه قال أندرو كالسيث، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon قائلًا: «يسعدنا أن نعقد هذه الشراكة المهمة، التي تجمع بين علامتين تجاريتين وطنيتين. تعزز هذه الاتفاقية من تطلعات شركة Beyon لتوسيع نطاق علامتها التجارية لتتخطى حدود المنطقة، بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها كشركة تكنولوجية على المستوى العالمي. ولا يقتصر هذا التعاون على تعزيز الوعي بالعلامة التجارية لشركة Beyon فحسب، بل هو يتماشى أيضًا مع ثقافة المسرح التي تتمحور حول تقديم الفعاليات الترفيهية ونشر الفرح وتعزيز الترابط المجتمعي، بالإضافة إلى ترسيخ مسرح بيون الدانة باعتباره اسمًا مرموقًا على الساحة العالمية».
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