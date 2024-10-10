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نصف قرن على حرب أكتوبر 1973.. تعاملت السينما المصرية مع الحرب بقبضات مرفوعة

10/10/2024 8:11:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

كتبت‭: ‬فاطمة‭ ‬اليوسف‮

هل‭ ‬الفن‭ ‬رسالة‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬أهل‭ ‬الفن‭ ‬دائمًا؟‮

كثيرًا‭ ‬ما‭ ‬نتساءل‭ ‬عن‭ ‬الرسائل‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬الفن‭ ‬والجملة‭ ‬المعهودة‭ ‬التي‭ ‬يكررها‭ ‬النجوم،‭ (‬الفن‭ ‬رسالة‭)‬،‭ ‬أنا‭ ‬أمتلك‭ ‬رسالة‭.‬

من‭ ‬منا‭ ‬لم‭ ‬يستمع‭ ‬الى‭ ‬تلك‭ ‬العبارة‭ ‬يومًا؟‭ ‬ودائما‭ ‬ما‭ ‬يظن‭ ‬كثير‭ ‬منا‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬الفنانين‭ ‬مقتصر‭ ‬على‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬يقدمونها‭ ‬عبر‭ ‬الشاشات‭ ‬والمسارح‭ ‬ودور‭ ‬الأوبرا‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬اليومية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬فقط‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يظن‭ ‬أن‭ ‬الفن‭ ‬مجال‭ ‬للترفيه‭.‬

والحقيقة‭ ‬أن‭ ‬الرسالة‭ ‬الفنية‭ ‬أعظم‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بهذا‭ ‬الحد،‭ ‬فهناك‮
‬فنانون‭ ‬تجاوز‭ ‬عطاؤهم‭ ‬حدود‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬والغناء‭ ‬والتمثيل،‭ ‬فشاركوا‭ ‬بأرواحهم‭ ‬ودمائهم‭ ‬وأجسادهم‭ ‬لنصرة‭ ‬أوطانهم‭ ‬ليقدموا‭ ‬لنا‭ ‬مثالاً‭ ‬عظيما‭ ‬نفخر‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬حيينا‭.‬

شهدت‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬1973م‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التضحيات‭ ‬التي‭ ‬أرّخها‭ ‬التاريخ‭ ‬وأرّختها‭ ‬أيدي‭ ‬بعض‭ ‬أصحابها‭ ‬ممن‭ ‬عاصروا‭ ‬تلك‭ ‬الأحداث‭.‬

لا‭ ‬تمر‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬حياتنا‭ ‬عبثًا‭ ‬فالحروب‭ ‬والانتصارات‭ ‬والانكسارات،‭ ‬جميعها‭ ‬فترات‭ ‬تاريخية‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الأدبي،‭ ‬التاريخي‭ ‬والفني‭ ‬وتحتل‭ ‬الحروب‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬مكانة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬السينما،‭ ‬خاصة‭ ‬تلك‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الصراع‭ ‬العربي‭ ‬ ‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭.‬‮

وفي‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬لنصف‭ ‬قرن‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬1973،‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬لثلاثة‭ ‬أسابيع،‭ ‬نستطلع‭ ‬أهمية‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الأفلام‭ ‬التي‭ ‬وثقت‭ ‬هذا‭ ‬النصر‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭.‬

هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬السينمائية‭ ‬لم‭ ‬تسجل‭ ‬فقط‭ ‬أحداث‭ ‬الحرب،‭ ‬بل‭ ‬أبدعت‭ ‬في‭ ‬تصوير‭ ‬مشاعر‭ ‬الفخر‭ ‬والبطولة‭ ‬التي‭ ‬عاشها‭ ‬الجنود‭ ‬والمدنيون،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التأثير‭ ‬العميق‭ ‬لهذه‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬العربية‭.‬

كثيرة‭ ‬هي‭ ‬الأفلام‭ ‬المصرية‭ ‬التي‭ ‬ناقشت‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬مثل‭:‬

‮«‬الوفاء‭ ‬العظيم‮»‬‭:‬‮

أُنتج‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬عام‭ (‬1974‭)‬،‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬حلمي‭ ‬رفلة،‭ ‬يروي‭ ‬قصة‭ ‬ضابط‭ ‬جيش‭ ‬يتقدم‭ ‬لخطبة‭ ‬حبيبته،‭ ‬لكن‭ ‬والدها‭ ‬يرفضه‭ ‬بسبب‭ ‬خلافات‭ ‬سابقة،‭ ‬وتتزوج‭ ‬الحبيبة‭ ‬من‭ ‬ضابط‭ ‬آخر،‭ ‬ليجد‭ ‬الزوج‭ ‬نفسه‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬حبيب‭ ‬زوجته‭ ‬في‭ ‬الحرب،‭ ‬تتطور‭ ‬الأحداث‭ ‬عندما‭ ‬يُصاب‭ ‬الزوج،‭ ‬فيعرض‭ ‬حبيب‭ ‬الزوجة‭ ‬السابق‭ ‬أن‭ ‬ينفصل‭ ‬عنها‭ ‬تقديرًا‭ ‬لمن‭ ‬أنقذ‭ ‬حياته،‭ ‬الفيلم‭ ‬يبرز‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للحب‭ ‬والوطنية‭ ‬تجاوز‭ ‬الخلافات‭.‬

الفيلم‭ ‬بطولة‭ ‬كمال‭ ‬الشناوي‭ ‬ومحمود‭ ‬ياسين‭ ‬ونجلاء‭ ‬فتحي‭ ‬وسمير‭ ‬صبري‭.‬

‮«‬أبناء‭ ‬الصمت‮»‬‭:‬‮

أُنتج‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬عام‭ (‬1974‭) ‬لمحمد‭ ‬راضي،‭ ‬يتناول‭ ‬قصة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬من‭ ‬خلفيات‭ ‬اجتماعية‭ ‬مختلفة،‭ ‬يجتمعون‭ ‬في‭ ‬خندق‭ ‬واحد‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬الحرب‭ ‬ورغم‭ ‬تجارب‭ ‬الهزيمة‭ ‬السابقة،‭ ‬يسعون‭ ‬للتصدي‭ ‬للعدو‭.‬‮

يصور‭ ‬الفيلم‭ ‬ملحمة‭ ‬النضال‭ ‬حتى‭ ‬عبور‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬1973،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتأثير‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬حياتهم‭.‬

الفيلم‭ ‬بطولة‭ ‬محمود‭ ‬مرسي‭ ‬وميرفت‭ ‬أمين‭ ‬ونور‭ ‬الشريف‭.‬

‮«‬العمر‭ ‬لحظة‮»‬‭:‬

هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬أُنتج‭ ‬عام‭ (‬1978‭) ‬لمحمد‭ ‬راضي،‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬أفلام‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ويظهر‭ ‬مشاهد‭ ‬حقيقية‭ ‬عن‭ ‬الأحداث،‭ ‬تدور‭ ‬القصة‭ ‬حول‭ ‬صحفية‭ ‬متزوجة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬يكتب‭ ‬بنبرة‭ ‬انهزامية‭ ‬بعد‭ ‬نكسة‭ ‬67،‭ ‬بينما‭ ‬تسعى‭ ‬هي‭ ‬لرفع‭ ‬المعنويات‭. ‬تنتقل‭ ‬إلى‭ ‬الجبهة‭ ‬لتشهد‭ ‬معاناة‭ ‬الجنود،‭ ‬وتقع‭ ‬في‭ ‬حب‭ ‬ضابط‭ ‬مصاب،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الفيلم‭ ‬يبرز‭ ‬الصراع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قصة‭ ‬عاطفية‭ ‬واجتماعية‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬السياسة‭.‬

شارك‭ ‬في‭ ‬تمثيله‭ ‬ماجدة‭ ‬وأحمد‭ ‬مظهر‭ ‬وناهد‭ ‬شريف‭ ‬وأحمد‭ ‬زكي،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أشهر‭ ‬الأفلام‭ ‬عن‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر،‭ ‬إذ‭ ‬يتضمن‭ ‬مشاهد‭ ‬حقيقية‭ ‬عنها‭.‬

‮«‬حكايات‭ ‬الغريب‮»‬‭:‬‮

أما‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬أُنتج‭ ‬عام‭ (‬1992‭)‬،‭ ‬للمخرجة‭ ‬إنعام‭ ‬محمد‭ ‬علي،‭ ‬تم‭ ‬تجسيد‭ ‬صراع‭ ‬الإنسان‭ ‬المصري‭ ‬والعربي‭ ‬فيه‭ ‬بعد‭ ‬نكسة‭ ‬67‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شخصية‭ ‬مندوب‭ ‬صحف‭ ‬يعيش‭ ‬الإحباط،‭ ‬رغم‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬نصر‭ ‬6‭ ‬أكتوبر،‭ ‬يختفي‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬ما‭ ‬يدفع‭ ‬السلطات‭ ‬الى‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬مصيره‭. ‬الفيلم‭ ‬يبرز‭ ‬الصراع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مشاهد‭ ‬حرب‭.‬

الفيلم‭ ‬من‭ ‬بطولة‭: ‬محمد‭ ‬منير‭ ‬ومحمود‭ ‬الجندي‭ ‬وشريف‭ ‬منير‭.‬

‮«‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬الهاوية‮»‬‭:‬

أما‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬أُنتج‭ ‬عام‭ (‬1978‭) ‬لكمال‭ ‬الشيخ،‭ ‬فيتناول‭ ‬قصة‭ ‬جاسوسة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬الاستنزاف،‭ ‬حيث‭ ‬تكتشفها‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬وتحكم‭ ‬عليها‭ ‬بالإعدام،‭ ‬الفيلم‭ ‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬قصة‭ ‬حقيقية‭ ‬ويعكس‭ ‬سرعة‭ ‬نقل‭ ‬الواقع‭ ‬إلى‭ ‬الشاشة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭.‬

الفيلم‭ ‬من‭ ‬بطولة،‭ ‬مديحة‭ ‬كامل‭ ‬وجميل‭ ‬راتب‭ ‬ومحمود‭ ‬ياسين‭.‬

‮«‬الرصاصة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬جيبي‮»‬‭:‬‮

يُعد‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬أُنتج‭ ‬عام‭ (‬1974‭) ‬لحسام‭ ‬الدين‭ ‬مصطفى،‭ ‬بطولة‭ ‬محمود‭ ‬ياسين‭ ‬ونجوى‭ ‬إبراهيم،‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الأفلام‭ ‬التي‭ ‬تناولت‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭.‬

يبدأ‭ ‬الفيلم‭ ‬مع‭ ‬نكسة‭ ‬67‭ ‬ويغطي‭ ‬حرب‭ ‬الاستنزاف‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ليروي‭ ‬لنا‭ ‬قصة‭ ‬مجند‭ ‬نجا‭ ‬من‭ ‬نيران‭ ‬الطائرات‭ ‬في‭ ‬سيناء،‭ ‬بمساعدة‭ ‬بدوي،‭ ‬وشاهد‭ ‬مقتل‭ ‬رفاقه‭ ‬وجرائم‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضد‭ ‬الأسرى،‭ ‬الرصاصة‭ ‬التي‭ ‬يشير‭ ‬إليها‭ ‬العنوان‭ ‬هي‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يحتفظ‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬جيبه،‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬ينسى‭ ‬استرداد‭ ‬ما‭ ‬خسره،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يحدث،‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬المآسي‭ ‬والنكبات‭ ‬التي‭ ‬ستحيط‭ ‬به‭.‬‮


‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أفلامًا‭ ‬عديدة‭ ‬تم‭ ‬انتاجها‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭ ‬أيضًا‭.‬

الآن‭ ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭ ‬على‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬1973،‭ ‬أثبتت‭ ‬لنا‭ ‬السينما‭ ‬المصرية‭ ‬خلالها‭ ‬أن‭ ‬الفن‭ ‬رسالة‭ ‬حقيقية‭ ‬هادفة،‭ ‬إذ‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬الحرب
بقبضات‭ ‬مرفوعة،‭ ‬عارضة‭ ‬بطولات‭ ‬جنودها‭ ‬لبث‭ ‬شعور‭ ‬القومية‭ ‬والوطنية‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬لتوثق‭ ‬لنا‭ ‬لحظات‭ ‬النصر‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭.‬

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