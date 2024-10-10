Friday, 11 October 2024 04:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تجديد حبس ثلاثينية على ذمة قضية محاولة تهريب 130 ألف حبة كبتاجون

10/10/2024 8:11:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أمر‭ ‬قاضي‭ ‬تجديد‭ ‬الحبس،‭ ‬بحبس‭ ‬سيدة‭ ‬عربية‭ ‬الجنسية‭ ‬أسبوعا‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيقات‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬تهريبها‭ ‬130‭ ‬حبة‭ ‬كبتاجون‭ ‬مخدرة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المنفذ‭ ‬الجوي،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الشحن‭ ‬الجوي‭ ‬بشؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬من‭ ‬إحباط‭ ‬محاولة‭ ‬تهريب‭ ‬حوالي‭ ‬130‭ ‬ألف‭ ‬حبة‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬الكبتاجون‭ ‬المخدرة،‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬الاجمالية‭ ‬بحوالي‭ ‬640‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭. ‬

وقد‭ ‬اشتملت‭ ‬العملية‭ ‬الأمنية‭ ‬المشتركة‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬وإجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬وقانونية،‭ ‬وتشكيل‭ ‬فريق‭ ‬بحث‭ ‬متكامل،‭ ‬للبناء‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬احباط‭ ‬عملية‭ ‬التهريب‭ ‬والقبض‭ ‬على‭ ‬المتهمة‭.‬

فيما‭ ‬كشفت‭ ‬التحريات،‭ ‬أن‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ضبطها‭ ‬عبر‭ ‬منفذ‭ ‬الشحن‭ ‬الجوي،‭ ‬مصدرها‭ ‬دولة‭ ‬لبنان،‭ ‬وكانت‭ ‬مخبأة‭ ‬بداخل‭ ‬شحنة‭ ‬أنابيب‭ ‬معدنية،‭ ‬وقد‭ ‬قامت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة،‭ ‬وإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

MENAFN10102024000055011008ID1108768675

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث