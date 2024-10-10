الحبس 3 سنوات لصاحب مكتب سفريات استولى على أموال زبائن رحلة إلى العراق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المواطنين‭ ‬ضد‭ ‬صاحب‭ ‬مكتب‭ ‬سفريات‭ ‬لاتفاقهم‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬وإجراء‭ ‬حجوزات‭ ‬سياحية‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق،‭ ‬وقد‭ ‬تحصل‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬نفقات‭ ‬السفر‭ ‬والإقامة‭ ‬بثلاث‭ ‬مدن،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يبادر‭ ‬بسدادها‭ ‬لمقدمي‭ ‬تلك‭ ‬الخدمات؛‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬حجز‭ ‬الفندق‭ ‬جوازات‭ ‬سفرهم‭ ‬ومنعهم‭ ‬من‭ ‬المغادرة‭ ‬لبعض‭ ‬الوقت،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬استكمال‭ ‬رحلتهم‭ ‬لعدم‭ ‬إجراء‭ ‬المتهم‭ ‬أي‭ ‬حجوزات‭ ‬تتعلق‭ ‬بإقامتهم‭ ‬وسفرهم‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬ذلك‭ ‬البلاغ،‭ ‬فسمعت‭ ‬أقوال‭ ‬المجني‭ ‬عليهم،‭ ‬وطلبت‭ ‬تحريات‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬حول‭ ‬ظروف‭ ‬وملابسات‭ ‬الواقعة‭.‬

كما‭ ‬استجوبت‭ ‬المتهم،‭ ‬فأقر‭ ‬بعدم‭ ‬سداده‭ ‬نفقات‭ ‬السفر‭ ‬والإقامة‭ ‬وبأنه‭ ‬استولى‭ ‬لنفسه‭ ‬على‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬سددها‭ ‬له‭ ‬المجني‭ ‬عليهم،‭ ‬وصرفها‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬ديونه‭ ‬الشخصية‭. ‬فيما‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬سبق‭ ‬الحكم‭ ‬عليه‭ ‬لمزاولته‭ ‬النشاط‭ ‬السياحي‭ ‬بغير‭ ‬ترخيص‭ ‬بإدانته‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬وتغريمه‭ ‬مبلغ‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬وغلق‭ ‬المحل،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬بإحالته‭ ‬محبوسا‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬مسندة‭ ‬إليه‭ ‬تهمة‭ ‬خيانة‭ ‬الأمانة‭. ‬