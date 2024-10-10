الحبس 3 سنوات لصاحب مكتب سفريات استولى على أموال زبائن رحلة إلى العراق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية صاحب مكتب سفريات بالحبس 3 سنوات بعد أن استولى على أموال حجوزات فندق بعض المواطنين مما عرضهم لحجز جوازات سفرهم من قبل صاحب الفندق قبل أن تتدخل وزارة الخارجية ويتحصلوا على جوازات السفر مجددا.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من بعض المواطنين ضد صاحب مكتب سفريات لاتفاقهم معه على تنظيم وإجراء حجوزات سياحية إلى جمهورية العراق، وقد تحصل منهم على نفقات السفر والإقامة بثلاث مدن، من دون أن يبادر بسدادها لمقدمي تلك الخدمات؛ ما أدى إلى حجز الفندق جوازات سفرهم ومنعهم من المغادرة لبعض الوقت، كما لم يتمكنوا من استكمال رحلتهم لعدم إجراء المتهم أي حجوزات تتعلق بإقامتهم وسفرهم.
وقد باشرت النيابة تحقيقاتها فور تلقيها ذلك البلاغ، فسمعت أقوال المجني عليهم، وطلبت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية حول ظروف وملابسات الواقعة.
كما استجوبت المتهم، فأقر بعدم سداده نفقات السفر والإقامة وبأنه استولى لنفسه على المبالغ التي سددها له المجني عليهم، وصرفها في سداد ديونه الشخصية. فيما تبين أن سبق الحكم عليه لمزاولته النشاط السياحي بغير ترخيص بإدانته بالحبس مدة سنة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار وغلق المحل، ومن ثم أمرت النيابة بإحالته محبوسا إلى المحكمة المختصة مسندة إليه تهمة خيانة الأمانة.
MENAFN10102024000055011008ID1108768674
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.