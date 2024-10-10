2.8 مليون دينار إجمالي تداولات ((البورصة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بلغت كمية الأسهم المتداولة في «بورصة البحرين» خلال هذا الأسبوع مليونين و815 ألفا و37 سهما بقيمة إجمالية قدرها 886 ألفا و736 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 223 صفقة.
تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 26 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة، في حين انـخفضت أسعار أسهم 9 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق.
استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 497 ألفا و451 دينارا بحرينيا أو ما نسبته 56.10 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها مليون و613 ألفا و526 سهما، تم تنفيذها من خلال 92 صفقة.
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 178 ألفا و634 دينارا بحرينيا بنسبة 20.15 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها 143 ألفا و382 سهما، تم تنفيذها من خلال 45 صفقة.
أما على مستوى الشركات، فقد جاء بنك البحرين الوطني في المركز الأول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 220 ألفا و35 دينارا بحرينيا وبنسبة 24.81 % من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 449 ألفا و26 سهما، تم تنفيذها من خلال 13 صفقة.
وجاءت في المركز الثاني ألمنيوم البحرين (ألبا) بقيمة قدرها 178 ألفا و634 دينارا بحرينيا وبنسبة 20.15 % من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 143 ألفا و382 سهما، تم تنفيذها من خلال 45 صفقة.
وفيما يخص المؤشرات القطاعية، فالجدول يوضح أداء المؤشرات لقطاعات البورصة والتغير ونسبة التغير مقارنة بأدائها الأسبوع الماضي.
وبالعودة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم الـمتداولة بلغ 177 ألفا و347 دينارا بحرينيا في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 563 ألفا و7 أسهم أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 45 صفقة.
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