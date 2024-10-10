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2.8 مليون دينار إجمالي تداولات ((البورصة))

10/10/2024 8:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بلغت‭ ‬كمية‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬في‭ ‬‮«‬بورصة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬مليونين‭ ‬و815‭ ‬ألفا‭ ‬و37‭ ‬سهما‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬قدرها‭ ‬886‭ ‬ألفا‭ ‬و736‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬نفذها‭ ‬الوسطاء‭ ‬لصالح‭ ‬الـمستثمرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬223‭ ‬صفقة‭.‬

تداول‭ ‬المستثمرون‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أسهم‭ ‬26‭ ‬شركـة،‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬شركة‭ ‬واحدة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انـخفضت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬9‭ ‬شركات،‭ ‬واحتفظت‭ ‬باقي‭ ‬الشركات‭ ‬بأسعار‭ ‬أقفالها‭ ‬السابق‭.‬

استحوذ‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تعاملات‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬قطاع‭ ‬المال،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬المتداولة‭ ‬497‭ ‬ألفا‭ ‬و451‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬56‭.‬10 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬مليون‭ ‬و613‭ ‬ألفا‭ ‬و526‭ ‬سهما،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬92‭ ‬صفقة‭.‬

أما‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬قطاع‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬المتداولة‭ ‬178‭ ‬ألفا‭ ‬و634‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭.‬15 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬143‭ ‬ألفا‭ ‬و382‭ ‬سهما،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬45‭ ‬صفقة‭.‬

أما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشركات،‭ ‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬القيمة‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬220‭ ‬ألفا‭ ‬و35‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬وبنسبة‭ ‬24‭.‬81 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬449‭ ‬ألفا‭ ‬و26‭ ‬سهما،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬13‭ ‬صفقة‭.‬

وجاءت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭) ‬بقيمة‭ ‬قدرها‭ ‬178‭ ‬ألفا‭ ‬و634‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬وبنسبة‭ ‬20‭.‬15 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬143‭ ‬ألفا‭ ‬و382‭ ‬سهما،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬45‭ ‬صفقة‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬المؤشرات‭ ‬القطاعية،‭ ‬فالجدول‭ ‬يوضح‭ ‬أداء‭ ‬المؤشرات‭ ‬لقطاعات‭ ‬البورصة‭ ‬والتغير‭ ‬ونسبة‭ ‬التغير‭ ‬مقارنة‭ ‬بأدائها‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وبالعودة‭ ‬إلى‭ ‬معدلات‭ ‬التداول‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬عمل،‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬المتوسط‭ ‬اليومي‭ ‬لقيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬الـمتداولة‭ ‬بلغ‭ ‬177‭ ‬ألفا‭ ‬و347‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬المتوسط‭ ‬اليومي‭ ‬لكمية‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬563‭ ‬ألفا‭ ‬و7‭ ‬أسهم‭ ‬أما‭ ‬متوسط‭ ‬عدد‭ ‬الصفقات‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬فبلغ‭ ‬45‭ ‬صفقة‭.‬

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