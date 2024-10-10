مناقصة لتوريد أنابيب آبار النفط والغاز بـ237.6 مليون دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف 12 مناقصة من جهات متصرفة.
وتنافست 14 شركة على مناقصة طرحتها بابكو للاستكشاف والإنتاج لاتفاقية شراء لتوريد انابيب آبار النفط والغاز، وتقدمت شركة الخدمات الفنية الخاصة المتحدة بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 3 ملايين و213 ألفا و342 دينارا، بينما تقدمت شركة Maxtube Middle East Limited بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 237 مليونا و585 ألف دينار، والاتفاقية عبارة عن توريد انابيب آبار النفط والغاز كجزء من خطة شركة بابكو لتطوير حقل البحرين على المدى الطويل، يعد توريد أنابيب آبار النفط والغاز عنصرًا حاسمًا للحفاظ على إنتاج النفط والغاز وزيادته، لذلك تم طرح هذه المناقصة.
كما تنافست 3 شركات على مناقصة طرحتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتنظيم فعالية ليلة رأس السنة الجديدة النسخة الخامسة لعام 2025 وتقدمت شركة بيكو إنترناشيونال (البحرين) بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 595 ألفا و980 دينارا، بينما تقدمت شركة Al Wasmiya Tent House WLL بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ مليونا و270 ألفا و500 دينار.
وتسعى هيئة البحرين للسياحة والمعارض للحصول على العطاءات من الشركات والموردين المؤهلين تأهيلا عاليا لتقديم مقترحات إدارة فعالية ليلة رأس السنة الجديدة لعام 2025، وعلى الشركات أن تحرص على نجاح وتعزيز إدارة الفعالية عن الاصدارات السابقة. وتتطلب الهيئة أعلى جودة من المعدات وإعدادات المكان وتنسيق الأعمال اللوجستية حيث ان الفعالية تهدف إلى جذب السياحة الخليجية والإقليمية. ويشترط على الموردين الالتزام باتباع الشروط واللوائح ومقاييس الأمن من الجهات الحكومية كوزارة الداخلية.
كما تنافست 5 شركات على مناقصة طرحتها شركة بابكو للتكرير لإبرام اتفاقية لتوفير خدمات التنظيف بالهيدروجيت والفحص غير التدميري في الموقع، وتقدمت شركة Arabian Consolidated Industrial Cleaning Services Co بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 3 ملايين و142 ألفا و221 دينارا، ينما تقدمت شركة المزين جلف السعودية للمقاولات بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 11 مليونا و829 ألفا و691 دينارا، وتشمل الاتفاقية توفير خدمات التنظيف بالماء عالي الضغط لوحدات معالجة مصفاة بابكو، وتنظيف المجاري والتنظيف الداخلي لأنابيب الافران والسخانات والأوعية البعيدة والاعمدة، وتنظيف الخزانات باستخدام تقنيات التنظيف بالهيدروجيت عالي الضغط التقليدية والتنظيف الروبوتي، وتنظيف الانابيب باستخدام الرمح عالي الضغط وتقنية الطحن المائي حسبما تتطلبه الشركة مع الالتزام الصارم بالسلامة والصحة والبيئة والجو، وسيتم توسيع الخدمات لتشمل أنشطة الصيانة الروتينية والتشغيل وكذلك متطلبات الفحص والصيانة في المصفاة خلال فترات الفحص والصيانة والإغلاق، ويجب على المقاول توفير الفحص غير التدميري في الموقع لأنابيب المبادلات الحرارية التي تم تنظيفها بالهيدروجيت 22، وتوريد جميع المضخات عالية الضغط اللازمة، والخراطيم، وأحجام متنوعة من الرماح والصمامات والتجهيزات وشاحنات التفريغ.. إلخ لخدمات التنظيف عالي الضغط المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى توفير معدات الفحص مع المجسات ذات الصلة بالتقنيات، وتوفير الأفراد المؤهلين بشكل مناسب لتنفيذ العمل بما في ذلك ضابط السلامة، حسبما يتطلب الأمر، لأداء أنشطة التنظيف والفحص المذكورة.
كما تنافست 7 شركات على مناقصة طرحها تمكين لشريك تنفيذي لبرنامج تمكين لدعم التحول الرقمي، وتقدمت شركة GULF FUTURE BUSINESS بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 435 ألفا و600 دينار، بينما تقدمت شركة ارثور دي لتل (البحرين) بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 2 مليون و688 ألفا و422 دينارا.
ويهدف هذا البرنامج إلى التعاقد مع شريك تنفيذي لمساعدة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة MSMEs في عملية التحول الرقمي الشاملة ويتمحور حول أربع مجالات غير متسلسلة هي البرنامج التدريبي وقياس الاستعداد الرقمي وتنظيم حزم الدعم وتقديم الخدمات الاستشارية. كما سيتعين على الشريك التنفيذي تخطيط وتنفيذ عمليات التسويق واستحداث منصة رقمية لتنفيذ البرنامج ودمجها مع باقي أنظمة تمكين والأنظمة المتصلة بها.
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