مناقصة لتوريد أنابيب آبار النفط والغاز بـ237.6 مليون دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬12‭ ‬مناقصة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭. ‬

وتنافست‭ ‬14‭ ‬شركة‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬لاتفاقية‭ ‬شراء‭ ‬لتوريد‭ ‬انابيب‭ ‬آبار‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬الفنية‭ ‬الخاصة‭ ‬المتحدة‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬و213‭ ‬ألفا‭ ‬و342‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Maxtube ‭ ‬ Middle ‭ ‬ East ‭ ‬ Limited ‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬237‭ ‬مليونا‭ ‬و585‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬والاتفاقية‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬توريد‭ ‬انابيب‭ ‬آبار‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬لتطوير‭ ‬حقل‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬يعد‭ ‬توريد‭ ‬أنابيب‭ ‬آبار‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬عنصرًا‭ ‬حاسمًا‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬وزيادته،‭ ‬لذلك‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬لتنظيم‭ ‬فعالية‭ ‬ليلة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬الجديدة‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬بيكو‭ ‬إنترناشيونال‭ (‬البحرين‭) ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬595‭ ‬ألفا‭ ‬و980‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Al ‭ ‬ Wasmiya ‭ ‬ Tent ‭ ‬ House ‭ ‬ WLL ‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬مليونا‭ ‬و270‭ ‬ألفا‭ ‬و500‭ ‬دينار‭.‬

وتسعى‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬العطاءات‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والموردين‭ ‬المؤهلين‭ ‬تأهيلا‭ ‬عاليا‭ ‬لتقديم‭ ‬مقترحات‭ ‬إدارة‭ ‬فعالية‭ ‬ليلة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬الجديدة‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬وعلى‭ ‬الشركات‭ ‬أن‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬وتعزيز‭ ‬إدارة‭ ‬الفعالية‭ ‬عن‭ ‬الاصدارات‭ ‬السابقة‭. ‬وتتطلب‭ ‬الهيئة‭ ‬أعلى‭ ‬جودة‭ ‬من‭ ‬المعدات‭ ‬وإعدادات‭ ‬المكان‭ ‬وتنسيق‭ ‬الأعمال‭ ‬اللوجستية‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬الفعالية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬السياحة‭ ‬الخليجية‭ ‬والإقليمية‭. ‬ويشترط‭ ‬على‭ ‬الموردين‭ ‬الالتزام‭ ‬باتباع‭ ‬الشروط‭ ‬واللوائح‭ ‬ومقاييس‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬كوزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬لإبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬التنظيف‭ ‬بالهيدروجيت‭ ‬والفحص‭ ‬غير‭ ‬التدميري‭ ‬في‭ ‬الموقع،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Arabian ‭ ‬ Consolidated ‭ ‬ Industrial ‭ ‬ Cleaning ‭ ‬ Services ‭ ‬ Co ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬و142‭ ‬ألفا‭ ‬و221‭ ‬دينارا،‭ ‬ينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬المزين‭ ‬جلف‭ ‬السعودية‭ ‬للمقاولات‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬11‭ ‬مليونا‭ ‬و829‭ ‬ألفا‭ ‬و691‭ ‬دينارا،‭ ‬وتشمل‭ ‬الاتفاقية‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬التنظيف‭ ‬بالماء‭ ‬عالي‭ ‬الضغط‭ ‬لوحدات‭ ‬معالجة‭ ‬مصفاة‭ ‬بابكو،‭ ‬وتنظيف‭ ‬المجاري‭ ‬والتنظيف‭ ‬الداخلي‭ ‬لأنابيب‭ ‬الافران‭ ‬والسخانات‭ ‬والأوعية‭ ‬البعيدة‭ ‬والاعمدة،‭ ‬وتنظيف‭ ‬الخزانات‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬التنظيف‭ ‬بالهيدروجيت‭ ‬عالي‭ ‬الضغط‭ ‬التقليدية‭ ‬والتنظيف‭ ‬الروبوتي،‭ ‬وتنظيف‭ ‬الانابيب‭ ‬باستخدام‭ ‬الرمح‭ ‬عالي‭ ‬الضغط‭ ‬وتقنية‭ ‬الطحن‭ ‬المائي‭ ‬حسبما‭ ‬تتطلبه‭ ‬الشركة‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬الصارم‭ ‬بالسلامة‭ ‬والصحة‭ ‬والبيئة‭ ‬والجو،‭ ‬وسيتم‭ ‬توسيع‭ ‬الخدمات‭ ‬لتشمل‭ ‬أنشطة‭ ‬الصيانة‭ ‬الروتينية‭ ‬والتشغيل‭ ‬وكذلك‭ ‬متطلبات‭ ‬الفحص‭ ‬والصيانة‭ ‬في‭ ‬المصفاة‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬الفحص‭ ‬والصيانة‭ ‬والإغلاق،‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬المقاول‭ ‬توفير‭ ‬الفحص‭ ‬غير‭ ‬التدميري‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬لأنابيب‭ ‬المبادلات‭ ‬الحرارية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنظيفها‭ ‬بالهيدروجيت‭ ‬22،‭ ‬وتوريد‭ ‬جميع‭ ‬المضخات‭ ‬عالية‭ ‬الضغط‭ ‬اللازمة،‭ ‬والخراطيم،‭ ‬وأحجام‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الرماح‭ ‬والصمامات‭ ‬والتجهيزات‭ ‬وشاحنات‭ ‬التفريغ‭.. ‬إلخ‭ ‬لخدمات‭ ‬التنظيف‭ ‬عالي‭ ‬الضغط‭ ‬المذكورة‭ ‬أعلاه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬معدات‭ ‬الفحص‭ ‬مع‭ ‬المجسات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالتقنيات،‭ ‬وتوفير‭ ‬الأفراد‭ ‬المؤهلين‭ ‬بشكل‭ ‬مناسب‭ ‬لتنفيذ‭ ‬العمل‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ضابط‭ ‬السلامة،‭ ‬حسبما‭ ‬يتطلب‭ ‬الأمر،‭ ‬لأداء‭ ‬أنشطة‭ ‬التنظيف‭ ‬والفحص‭ ‬المذكورة‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬7‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحها‭ ‬تمكين‭ ‬لشريك‭ ‬تنفيذي‭ ‬لبرنامج‭ ‬تمكين‭ ‬لدعم‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ GULF ‭ ‬ FUTURE ‭ ‬ BUSINESS ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬435‭ ‬ألفا‭ ‬و600‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ارثور‭ ‬دي‭ ‬لتل‭ (‬البحرين‭) ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬و688‭ ‬ألفا‭ ‬و422‭ ‬دينارا‭.‬

ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬شريك‭ ‬تنفيذي‭ ‬لمساعدة‭ ‬الشركات‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬ MSMEs ‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الشاملة‭ ‬ويتمحور‭ ‬حول‭ ‬أربع‭ ‬مجالات‭ ‬غير‭ ‬متسلسلة‭ ‬هي‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬وقياس‭ ‬الاستعداد‭ ‬الرقمي‭ ‬وتنظيم‭ ‬حزم‭ ‬الدعم‭ ‬وتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الاستشارية‭. ‬كما‭ ‬سيتعين‭ ‬على‭ ‬الشريك‭ ‬التنفيذي‭ ‬تخطيط‭ ‬وتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬التسويق‭ ‬واستحداث‭ ‬منصة‭ ‬رقمية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬ودمجها‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬أنظمة‭ ‬تمكين‭ ‬والأنظمة‭ ‬المتصلة‭ ‬بها‭.‬