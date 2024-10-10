سابالينكا تقلب تخلفها وتبلغ ربع النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
ووهان (الصين) -(أ ف ب): قلبت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالميا تخلفها في المجموعة الأولى امام منافستها الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا الى فوز 1-6 و6-4 و6-0 في طريقها الى الدور ربع النهائي من دورة ووهان الصينية للألف نقطة في كرة المضرب أمس الخميس.
ورفعت سابالينكا رصيده في الدورة الصينية الى 14 فوزا تواليا.
تخطت سابالينكا الفائزة بلقبين كبيرين هذا العام وتحديدا في بطولتي استراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز، بداية مترددة خسرت خلالها المجموعة الأولى بسهولة بالغة 1-6 قبل ان تستعيد توازنها في المجموعة الثانية وتفوز بها 6-4 ثم أجهزت على منافستها التي انهارت تماما في المجموعة الحامسة وحسمتها بشكل نظيف.
وتلتقي سابالينكا في ربع النهائي مع الفائزة من البرازيلية بياتريز حداد مايا والبولندية ماغادلينا بريش.
وتعرضت الأميركية جيسيكا بيغولا التي بلغت نهائي فلاشينغ ميدوز الشهر الماضي، لخسارة مفاجئة أمام الصينية جين يو وانغ 3-6 و5-7.
وتلتقي الصينية المصنفة 51 عالميا والتي لم تفز بأي لقب في مسيرتها حتى الآن مع الروسية ايكاترينا ألكسندروفا في الدور المقبل.
MENAFN10102024000055011008ID1108768588
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.