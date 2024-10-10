سابالينكا تقلب تخلفها وتبلغ ربع النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ووهان‭ (‬الصين‭) -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قلبت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالميا‭ ‬تخلفها‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬امام‭ ‬منافستها‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬يوليا‭ ‬بوتينتسيفا‭ ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬1‭-‬6‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬0‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬ووهان‭ ‬الصينية‭ ‬للألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

ورفعت‭ ‬سابالينكا‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الصينية‭ ‬الى‭ ‬14‭ ‬فوزا‭ ‬تواليا‭.‬

تخطت‭ ‬سابالينكا‭ ‬الفائزة‭ ‬بلقبين‭ ‬كبيرين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬بطولتي‭ ‬استراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬وفلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬بداية‭ ‬مترددة‭ ‬خسرت‭ ‬خلالها‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بسهولة‭ ‬بالغة‭ ‬1‭-‬6‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تستعيد‭ ‬توازنها‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬وتفوز‭ ‬بها‭ ‬6‭-‬4‭ ‬ثم‭ ‬أجهزت‭ ‬على‭ ‬منافستها‭ ‬التي‭ ‬انهارت‭ ‬تماما‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الحامسة‭ ‬وحسمتها‭ ‬بشكل‭ ‬نظيف‭. ‬

وتلتقي‭ ‬سابالينكا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬الفائزة‭ ‬من‭ ‬البرازيلية‭ ‬بياتريز‭ ‬حداد‭ ‬مايا‭ ‬والبولندية‭ ‬ماغادلينا‭ ‬بريش‭. ‬

وتعرضت‭ ‬الأميركية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬نهائي‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬لخسارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬أمام‭ ‬الصينية‭ ‬جين‭ ‬يو‭ ‬وانغ‭ ‬3‭-‬6‭ ‬و5‭-‬7‭.‬

وتلتقي‭ ‬الصينية‭ ‬المصنفة‭ ‬51‭ ‬عالميا‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تفز‭ ‬بأي‭ ‬لقب‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬مع‭ ‬الروسية‭ ‬ايكاترينا‭ ‬ألكسندروفا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭.‬