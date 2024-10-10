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طيران الاحتلال المسير يقصف عدة مواقع في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس

10/10/2024 3:12:39 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم /PNN-
قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عدة مواقع شرق مدينة طولكرم.

وقالت مراسلتنا إن طيران الاحتلال المسير قصف عدة مواقع بين ضاحية ذنابة ومخيم نور شمس شرق طولكرم، وفي جبل النصر في مخيم نور شمس.

وأكدت أن طواقم الإسعاف هرعت إلى مكان القصف.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت مساء اليوم الخميس، مدينة طولكرم.

وقالت مراسلة "وفا" إن قوات الاحتلال مدعومة بجرافتين ثقيلتين، اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي وتوجهت باتجاه مخيم نور شمس، مرورا من شارع العليمي باتجاه شارع السكة ودوار اكتابا.

وأفادت مراسلتنا أن جرافات الاحتلال شرعت بتدمير أجزاء من شارع نابلس في محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة المدمر سابقا، المحاذي لمدخل مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت آلياتها على كافة مداخل المخيم وفرضت طوقا مشددا عليه، في الوقت الذي منعت سكانه من الخروج منه أو العودة إليه، خاصة من كانوا بأعمالهم خارج المخيم

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