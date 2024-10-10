طيران الاحتلال المسير يقصف عدة مواقع في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم /PNN-
قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عدة مواقع شرق مدينة طولكرم.
وقالت مراسلتنا إن طيران الاحتلال المسير قصف عدة مواقع بين ضاحية ذنابة ومخيم نور شمس شرق طولكرم، وفي جبل النصر في مخيم نور شمس.
وأكدت أن طواقم الإسعاف هرعت إلى مكان القصف.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت مساء اليوم الخميس، مدينة طولكرم.
وقالت مراسلة "وفا" إن قوات الاحتلال مدعومة بجرافتين ثقيلتين، اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي وتوجهت باتجاه مخيم نور شمس، مرورا من شارع العليمي باتجاه شارع السكة ودوار اكتابا.
وأفادت مراسلتنا أن جرافات الاحتلال شرعت بتدمير أجزاء من شارع نابلس في محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة المدمر سابقا، المحاذي لمدخل مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.
وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت آلياتها على كافة مداخل المخيم وفرضت طوقا مشددا عليه، في الوقت الذي منعت سكانه من الخروج منه أو العودة إليه، خاصة من كانوا بأعمالهم خارج المخيم
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