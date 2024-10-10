KAGA FEI تطور وحدة Bluetooth منخفضة الطاقة وصغيرة الحجم متوافقة مع تقنية Bluetooth 6.0

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم KAGA FEI Co., Ltd.، وهي المزود العالمي لوحدات الاتصالات اللاسلكية قصيرة المدى الرائدة، عن وحدة ES4L15BA1 Bluetooth Low Energy.
تحتوي الوحدة على هوائي مدمج، وحصلت على شهادات متعددة. وعلى ذلك، فهي تقلل من وقت التطوير وتكاليف الاعتماد لمنتجات إنترنت الأشياء اللاسلكية من الجيل التالي مثل أجهزة إنترنت الأشياء، والمنتجات الطبية/الصحية الصغيرة، والأجهزة القابلة للارتداء التي تتطلب تصميمًا نحيفًا، ما يتيح وقتًا أسرع لطرحها في السوق.
يدعم ES4L15BA1 أيضًا قياس القنوات لقياس المسافة بدقة، ما يوفر مزيدًا من الراحة للتطبيقات التي تتطلب معلومات موثوقًا بها عن المسافة أو أمانًا معززًا استنادًا إلى معلومات مسافة الجهاز، مثل إلغاء قفل الأجهزة بناءً على قربها.
علاوة على ذلك، فهي تدعم شهادة PSA*1، ما يسهِّل تطوير أجهزة إنترنت الأشياء التي تلبي متطلبات الأمان المتقدمة. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج بكميات كبيرة في سبتمبر 2025. ستواصل شركة KAGA FEI الاستجابة لاحتياجات السوق وتوسيع تشكيلة منتجاتها.
ميزات المنتج
أصغر تصميم نحيف في العالم
يستخدم ES4L15BA1 تقنيتنا الخاصة للتكامل في تصميم بقياسات 3.25x8.55x1.00 مم، مما يحقق أصغر حجم في العالم كوحدة مدمجة بالهوائي متوافقة مع تقنية Bluetooth 6.0.
قوة معالجة عالية وذاكرة كبيرة
يتضمن ES4L15BA1 معالج Arm Cortex-M33، ومعالج مساعد RISC-V، و1.5 ميجا بايت من الذاكرة غير المتطايرة، و256 كيلو بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ما يوفر أداء معالجة ممتازًا وكفاءة معالجة عالية.
هوائي مدمج وميزات معتمدة مسبقًا
إن الهوائي مدمج، ما يزيل الحاجة إلى تصميم هوائي. حصلت الوحدة على مؤهلات Bluetooth وشهادات Radio Law MIC (اليابان)، وFCC (الولايات المتحدة الأمريكية)، وISED (كندا)، ما يؤدي إلى تقليل الوقت والتكاليف. علاوة على ذلك، فهي تدعم تأهيل Bluetooth SIG لأحدث معيار Bluetooth 6.0، ما يتيح وظيفة قياس القناة لقياس المسافة بدقة.
توافر المنتج
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العينة
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: فبراير 2025
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بداية الإنتاج بكميات كبيرة
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: سبتمبر 2025
معلومات عن العلامات التجارية
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*1. PSA (Platform Security Architecture): PSA هو مخطط اعتماد تحت لواء شركة Arm. المستوى 3 هو أعلى مستوى من الشهادات لحماية أجهزة إنترنت الأشياء من الهجمات المادية والبرمجية.
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