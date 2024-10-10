KAGA FEI تطور وحدة Bluetooth منخفضة الطاقة وصغيرة الحجم متوافقة مع تقنية Bluetooth 6.0

تحتوي الوحدة على هوائي مدمج، وحصلت على شهادات متعددة. وعلى ذلك، فهي تقلل من وقت التطوير وتكاليف الاعتماد لمنتجات إنترنت الأشياء اللاسلكية من الجيل التالي مثل أجهزة إنترنت الأشياء، والمنتجات الطبية/الصحية الصغيرة، والأجهزة القابلة للارتداء التي تتطلب تصميمًا نحيفًا، ما يتيح وقتًا أسرع لطرحها في السوق.

يدعم ES4L15BA1 أيضًا قياس القنوات لقياس المسافة بدقة، ما يوفر مزيدًا من الراحة للتطبيقات التي تتطلب معلومات موثوقًا بها عن المسافة أو أمانًا معززًا استنادًا إلى معلومات مسافة الجهاز، مثل إلغاء قفل الأجهزة بناءً على قربها.

علاوة على ذلك، فهي تدعم شهادة PSA*1‎، ما يسهِّل تطوير أجهزة إنترنت الأشياء التي تلبي متطلبات الأمان المتقدمة. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج بكميات كبيرة في سبتمبر 2025. ستواصل شركة KAGA FEI الاستجابة لاحتياجات السوق وتوسيع تشكيلة منتجاتها.

ميزات المنتج

أصغر تصميم نحيف في العالم

يستخدم ES4L15BA1 تقنيتنا الخاصة للتكامل في تصميم بقياسات 3.25‏x‏8.55‏x‏1.00 مم، مما يحقق أصغر حجم في العالم كوحدة مدمجة بالهوائي متوافقة مع تقنية Bluetooth 6.0.

قوة معالجة عالية وذاكرة كبيرة

يتضمن ES4L15BA1 معالج Arm Cortex-M33، ومعالج مساعد RISC-V، و1.5 ميجا بايت من الذاكرة غير المتطايرة، و256 كيلو بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ما يوفر أداء معالجة ممتازًا وكفاءة معالجة عالية.

هوائي مدمج وميزات معتمدة مسبقًا

إن الهوائي مدمج، ما يزيل الحاجة إلى تصميم هوائي. حصلت الوحدة على مؤهلات Bluetooth وشهادات Radio Law MIC (اليابان)، وFCC (الولايات المتحدة الأمريكية)، وISED (كندا)، ما يؤدي إلى تقليل الوقت والتكاليف. علاوة على ذلك، فهي تدعم تأهيل Bluetooth SIG لأحدث معيار Bluetooth 6.0، ما يتيح وظيفة قياس القناة لقياس المسافة بدقة.

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