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مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكشف عن قائمة الأفلام العربية القصيرة لعام 2024

10/10/2024 2:34:13 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي, عن قائمة الأفلام العربية القصيرة المشاركة في دورته الرابعة التي تُعرض خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر في مدينة جدة . وتضمن البرنامج لهذا العام كوكبة من المختارات العربية القصيرة التي تعكس النسيج الإبداعي الغني في المنطقة العربية، لتتحول المدينة الساحلية إلى القلب النابض لرواية القصص والسينما العالمية. ويسلط الحدث الضوء على قصص مؤثرة تجسد مجموعة من المشاهد الثقافية والاجتماعية والشخصية, حيث تم اختيار 15 فيلمًا قصيرًا يضم مواهب من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وتونس، والمغرب، ومصر، والصومال، والسودان، والأردن، ولبنان.
وتُتيح مسابقة الأفلام العربية القصيرة للمواهب الإقليمية والمحلية سواءً الناشئة أو المعروفة، منصة مرموقة تمنحها الفرصة للتألق على الساحة الدولية، مما يسهم في إيصال إبداعاتهم إلى الجماهير العالمية ونخبة الخبراء في صناعة السينما.
وعـَد مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أنطوان خليفة, رواية القصص أداة فعَّالة لصون وترجمة التجارب الإنسانية الغنية، بما يتجاوز حدود اللغة والثقافة, مؤكدًا أن برنامج هذا العام يتضمن أفلامًا ومواهب رائعة تعكس مستوى ونضج المشهد السينمائي والترفيهي في المنطقة, لافتًا النظر إلى أن صُنّاع الأفلام قدموا رسائل قوية برؤية سينمائية مبتكرة وعريقة من خلال تناولهم لموضوعات متنوعة، مثل: البحث عن الذات، والهوية، والاكتئاب، بطرحٍ مميزٍ يجمع بين الفكاهة والعبثية.
يُذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ومن خلال مسابقة الأفلام العربية القصيرة، يسهم في دعم الأصوات الناشئة من العالم العربي ويسهل وصول مجموعة غنية من المواهب إلى أبرز الجهات المعنية وفرص النمو, كما تلعب المنصة دورًا فعالًا في الارتقاء بمواهب قطاع الأفلام الإقليمي، حيث عرضت أكثر من 120 فيلمًا عربيًا وسعوديًا بين عامي 2021 و 2023.

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