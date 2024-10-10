وزير التموين يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون المشترك

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية السفير الفرنسي بمصر إريك شوفالييه، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.

وخلال اللقاء أكد الدكتور وزير التموين على تاريخ وعمق العلاقات بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، وأشار الدكتور الوزير إلى أوجه التعاون المثمر مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مجالات التجارة الداخلية، والشراكة في مجال بناء الصوامع والتوسع في السعات التخزينية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون وخلق أوجه جديدة للعمل المشترك.

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وفي سياق متصل أطلع الدكتور الوزير وسفير دولة فرنسا على الموقف الجاري لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروعات الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والممولة من المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال الوكاله الفرنسيه للتنمية والمتمثلة في زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين الحبوب بإجمالي سعة تخزينية 420 ألف طن موزعة على 6 مواقع بعدد من محافظات الجمهورية بما يتناسب مع حجم الإنتاج من القمح المحلي بالإضافة إلي الاحتياجات من القمح المستورد ويهدف المشروع إلى زيادة السعة التخزينية من صوامع الحبوب بما يلبي الاحتياجات اللازمة لتحقيق برنامج الحكومة في الاحتفاظ باحتياطى استراتيجى أمن من السلع الأساسية، كما أنه جاري إنشاء سوق الجملة بالإسماعيلية بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة والوكالة الفرنسية،

ومن جانبه وجه إريك شوفالييه – سفير دولة فرنسا بمصر التحية للسيد الدكتور الوزير، وأشاد بالتعاون الكبير بين الدولتين الفرنسية والمصرية في الكثير من المجالات، وأشار الى تطلعه الكبير لتعزيز التعاون بمشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية مع الوزارة وجهاتها التابعة في مجالات التجارة الداخلية وتعزيز الأمن الغذائي، والشراكة في مشروعات الصوامع والمستودعات الإستراتيجية والمناطق اللوجيستية، والعمل على زيادة السعات التخزينية والتى تساهم في تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع.

وحضر الأجتماع من الجانب الفرنسي كليمنس فيدال دي لا بلاش – مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، وباسكال فورث- رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية، ونيكولا بيك – نائب رئيس القسم الاقتصادي، وإلسا فايفر – رئيس وحدة ( الزراعة والتمويل المستدام) بالوكالة الفرنسية للتنمية، ورولان جيراجوسيان- مدير منطقة مصر والشرق الأوسط” فرانس اكسبور سيريال”

جاء ذلك بحضور حسام الجراحي- نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، الدكتور أشرف صادق – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، وأحمد كمال – معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة هبة السيد – معاون الوزير القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، زضياء الدين عسكر – مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات، وحبيبه ايمن قطاع التعاون الاوروبي بوزارة التعاون الدولي.