وزير التموين يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون المشترك

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية السفير الفرنسي بمصر إريك شوفالييه، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.
وخلال اللقاء أكد الدكتور وزير التموين على تاريخ وعمق العلاقات بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، وأشار الدكتور الوزير إلى أوجه التعاون المثمر مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مجالات التجارة الداخلية، والشراكة في مجال بناء الصوامع والتوسع في السعات التخزينية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون وخلق أوجه جديدة للعمل المشترك.
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وفي سياق متصل أطلع الدكتور الوزير وسفير دولة فرنسا على الموقف الجاري لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروعات الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والممولة من المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال الوكاله الفرنسيه للتنمية والمتمثلة في زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين الحبوب بإجمالي سعة تخزينية 420 ألف طن موزعة على 6 مواقع بعدد من محافظات الجمهورية بما يتناسب مع حجم الإنتاج من القمح المحلي بالإضافة إلي الاحتياجات من القمح المستورد ويهدف المشروع إلى زيادة السعة التخزينية من صوامع الحبوب بما يلبي الاحتياجات اللازمة لتحقيق برنامج الحكومة في الاحتفاظ باحتياطى استراتيجى أمن من السلع الأساسية، كما أنه جاري إنشاء سوق الجملة بالإسماعيلية بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة والوكالة الفرنسية،
ومن جانبه وجه إريك شوفالييه – سفير دولة فرنسا بمصر التحية للسيد الدكتور الوزير، وأشاد بالتعاون الكبير بين الدولتين الفرنسية والمصرية في الكثير من المجالات، وأشار الى تطلعه الكبير لتعزيز التعاون بمشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية مع الوزارة وجهاتها التابعة في مجالات التجارة الداخلية وتعزيز الأمن الغذائي، والشراكة في مشروعات الصوامع والمستودعات الإستراتيجية والمناطق اللوجيستية، والعمل على زيادة السعات التخزينية والتى تساهم في تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع.
وحضر الأجتماع من الجانب الفرنسي كليمنس فيدال دي لا بلاش – مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، وباسكال فورث- رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية، ونيكولا بيك – نائب رئيس القسم الاقتصادي، وإلسا فايفر – رئيس وحدة ( الزراعة والتمويل المستدام) بالوكالة الفرنسية للتنمية، ورولان جيراجوسيان- مدير منطقة مصر والشرق الأوسط” فرانس اكسبور سيريال”
جاء ذلك بحضور حسام الجراحي- نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، الدكتور أشرف صادق – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، وأحمد كمال – معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة هبة السيد – معاون الوزير القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، زضياء الدين عسكر – مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات، وحبيبه ايمن قطاع التعاون الاوروبي بوزارة التعاون الدولي.
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