معيط: تعزيز الشراكات بين مصر ودول الجوار لتنمية التغطية الصحية الشاملة

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مؤتمر“إيجي هلث” هو أكبر منصة إقليمية تجمع بين خبراء ومستثمري القطاع الطبي، لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول في مجال التغطية الصحية الشاملة وتنمية صناعة الصحة ، وتحقيقًا للأهداف الأممية للتنمية الصحية المستدامة.

وأكد د. معيط على الجهود المبذولة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، وأوضح أن الهيئة تسعى لتبني أفضل الممارسات العالمية، لضمان تحقيق النتائج المرجوة، مع الاستفادة من خبرات الدول التي نجحت في تنفيذ هذا النظام. كما أشار إلى أهمية تعزيز الشراكات بين مصر ودول الجوار لتوسيع نطاق التغطية التأمينية الصحية بأحدث الأساليب العلمية الحديثة وتنمية الشراكات في مجال التكنولوجيا الصحية استيجابا للاحتياجات الصحية المتزايدة في المنطقة.

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وأوضح رئيس التأمين الصحي الشامل، أن التغلب على التحديات المالية التي تواجه الاستثمار في الابتكار بالخدمات الصحية في ظل الأزمات الاقتصادية، ممكن، من خلال تبني استراتيجيات مدروسة من بينها إعادة تقييم استراتيجيات التسعير، تحسين إدارة الأدوية والبحث العلمي، ورفع الكفاءة التشغيلية. كما أكد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الابتكار وتحسين جودة الخدمات الصحية.

وأشاد بجهود الدولة المصرية في تعزيز تبادل الخبرات مع الدول الأخرى للاستفادة من التجارب الناجحة في مجال التغطية الصحية الشاملة. وأضاف د. معيط إن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتطوير نظام صحي مرن، مما يسهم في توفير خدمات صحية متكاملة وفعالة لجميع المواطنين المصريين، من خلال التعاون مع الدول العربية الشقيقة، مشدداً على أهمية التطور المستمر والمشاركة الفعّالة لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التغطية الصحية التأمينية.

وأضاف، نحن مؤمنون بأهمية الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي والمدني، حيث تعتبر هذه الشراكات ضرورية لتحقيق حلم المصريين في توفير التغطية الصحية الشاملة، فمن خلال التعاون والتكامل بين هذه القطاعات، يتم تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على الخدمات الصحية والقدرات المتاحة في القطاع العام، مما يعزز جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات الجميع، مما يسهم في تحسين مستوى الصحة العامة ويعزز من التنمية المستدامة في البلاد.

وأشار د. معيط إلى أن الهيئة قامت بإطلاق حملة“من حقك تختار” لتمكين المستفيدين من اختيار مقدم الخدمة من خلال شبكة متنوعة، مما يقلل من أوقات الانتظار والكثافة مما يحسن تجربة المرضى المنتفعين من المنظومة.

كما أوضح أن الهيئة تقوم بتحديث أسعار الخدمات سنويًا لتتوافق مع التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، بالتعاون مع لجنة التسعير الدائمة وعضوية ممثلي القطاع الخاص، مما يعزز استدامة النظام. كما اشاد بجهود الهيئة في التعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتطبيق نظم تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA) والتفاوض مع الشركات المصنعة، حيث تشجع الهيئة استخدام الأدوية المثيلة وتطبيق نظم تقييم التكنولوجيا الصحية لدعم القرارات المبنية على الأدلة العلمية وتحقيق الاستدامة المالية.

وأكد د. معيط على أننا نستهدف الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إيمانًا منا بأنها حق من حقوق الإنسان تضمن لكل فرد الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، حيث إن هذا النظام ليس مجرد خدمة، بل هو عنصر أساسي لتحقيق أهداف التنمية البشرية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، ونعمل على تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر قوة وتماسكًا.

اختتم د. معيط كلمته بالتأكيد على أن الابتكار هو مفتاح تعزيز قدرة النظام الصحي على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وتحقيق الاستدامة المالية لتقديم تغطية صحية شاملة للمواطنين.

وخلال المؤتمر، قامت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للتأمين الطبي بدولة ليبيا، بهدف تعزيز التعاون في مجال منظومة التأمين الصحي، من خلال تبادل الخبرات، تنظيم ورش عمل مشتركة وتقديم الدعم الفني والخدمات الاستشارية والتدريبية في مجال التغطية الصحية الشاملة بالإضافة إلى التعاون في التكنولوجيا ونظم المعلومات الصحية، والتسويق والاتصال الفعال، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة الخدمات الصحية في البلدين.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في فعاليات اليوم الأول من معرض ومؤتمر“إيجي هيلث ٢٠٢٤”، والذي شهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات الصحية العربية والعالمية ، بهدف تعزيز التعاون بين مصر والدول العربية والأفريقية في مجال التغطية التأمينية للرعاية الصحية الشاملة.