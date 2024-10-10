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المركزي للمحاسبات يعتمد تعديلات جديدة على معيار الأصول الثابتة وإهلاكها

10/10/2024 2:34:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) اعتمدت اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الموحد والمعايير التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات اليوم الخميس التعديلات الجديدة التي أدخلت على معيار المحاسبة المصري رقم (10) المتعلق بالأصول الثابتة وإهلاكها.

وذكر الجهاز المركزي للمحاسبات – في بيان – أن اللجنة أقرت الموافقة على إتاحة استخدام المنشآت الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد، ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل، لنموذج إعادة تقييم الأصول الثابتة وفقا للمعيار رقم 10 الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٨٨٣ لسنة ٢٠٢٣.

موضوعات متعلقة رئيس الوزراء: الأحداث الأخيرة بالمنطقة رفعت أعداد المهاجرين في مصر “الحكومة” تسعى لوضع خطة إعادة هيكلة لـ”صندوق مصر السيادى” مدبولى: الحكومة لم تتخذ أى إجراء استثنائى رغم الأحداث الأخيرة

تجدر الإشارة إلى أن اعتماد نموذج إعادة التقييم يهدف إلى إظهار القيمة العادلة للأصول، مما يسهم في تعزيز الملاءة المالية للشركات التي ستقوم بتطبيق هذا النموذج كسياسة محاسبية معتمدة.

المصدر:

MENAFN10102024000202011048ID1108767648

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