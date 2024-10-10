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عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل ترتفع عقب صدور بيانات أسعار المستهلكين - جريدة البورصة

10/10/2024 2:34:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة توقعات قاتمة لأسعار الليثيوم عالمياً تقلق عمال المناجم فى زيمبابوى النفط يعزز مكاسبه إلى 3% وبرنت يتجاوز 79 دولارًا الصين تستثمر 24 مليار دولار في مشروع لتحويل الفحم إلى نفط

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل خلال تعاملات الخميس، في حين انخفضت عوائد الديون الحكومية لأجل عامين، عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

وانخفض العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية – بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 3.984%.

وصعد العائد على السندات لأجل 10 أعوام بنحو 1.5 نقطة أساس إلى 4.082%، بعدما أنهى تعاملات الأربعاء عند أعلى مستوياته منذ نهاية يوليو، فيما زاد العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.374%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال سبتمبر، وعلى أساس سنوي بنسبة 2.4%، وذلك أكثر من التوقعات التي بلغت 0.1% و2.3% على التوالي.

كما ارتفع التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة والسلع المتقلبة – بنسبة 0.3% على أساس شهري، وبنسبة 3.3% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات بلغت 0.2% و3.2%.

المصدر:

MENAFN10102024000202011048ID1108767646

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