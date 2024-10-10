عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل ترتفع عقب صدور بيانات أسعار المستهلكين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
توقعات قاتمة لأسعار الليثيوم عالمياً تقلق عمال المناجم فى زيمبابوى النفط يعزز مكاسبه إلى 3% وبرنت يتجاوز 79 دولارًا الصين تستثمر 24 مليار دولار في مشروع لتحويل الفحم إلى نفط
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل خلال تعاملات الخميس، في حين انخفضت عوائد الديون الحكومية لأجل عامين، عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.
وانخفض العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية – بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 3.984%.
وصعد العائد على السندات لأجل 10 أعوام بنحو 1.5 نقطة أساس إلى 4.082%، بعدما أنهى تعاملات الأربعاء عند أعلى مستوياته منذ نهاية يوليو، فيما زاد العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.374%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال سبتمبر، وعلى أساس سنوي بنسبة 2.4%، وذلك أكثر من التوقعات التي بلغت 0.1% و2.3% على التوالي.
كما ارتفع التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة والسلع المتقلبة – بنسبة 0.3% على أساس شهري، وبنسبة 3.3% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات بلغت 0.2% و3.2%.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108767646
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.