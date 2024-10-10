النفط يعزز مكاسبه إلى 3% وبرنت يتجاوز 79 دولارًا - جريدة البورصة

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عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الخميس، في ظل ارتفاع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع وصول إعصار“ميلتون” إلى ولاية فلوريدا، واستمرار متابعة التوترات في الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 3.2% أو 2.45 دولار إلى 79.03 دولار للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 3.2% أو 2.33 دولار إلى 75.57 دولار للبرميل.
وأدى إعصار“ميلتون”، الذي ضرب الساحل الغربي لولاية فلوريدا في وقت مبكر من صباح الخميس، إلى زيادة الطلب على البنزين، حيث نفدت الإمدادات من نحو ربع محطات الوقود في الولاية، وفقًا لوكالة“رويترز”.
كما تلقت أسعار النفط دعمًا من استمرار الصراع في الشرق الأوسط، حيث وعد وزير الدفاع الإسرائيلي“يوآف جالانت” بأن الضربة ضد إيران ستكون“قاتلة ودقيقة ومفاجئة”.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108767639
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