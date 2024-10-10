النفط يعزز مكاسبه إلى 3% وبرنت يتجاوز 79 دولارًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتتوقعات قاتمة لأسعار الليثيوم عالمياً تقلق عمال المناجم فى زيمبابوى الصين تستثمر 24 مليار دولار في مشروع لتحويل الفحم إلى انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق عقب صدور محضر المركزى الأوروبى

عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الخميس، في ظل ارتفاع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع وصول إعصار“ميلتون” إلى ولاية فلوريدا، واستمرار متابعة التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 3.2% أو 2.45 دولار إلى 79.03 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 3.2% أو 2.33 دولار إلى 75.57 دولار للبرميل.

وأدى إعصار“ميلتون”، الذي ضرب الساحل الغربي لولاية فلوريدا في وقت مبكر من صباح الخميس، إلى زيادة الطلب على البنزين، حيث نفدت الإمدادات من نحو ربع محطات الوقود في الولاية، وفقًا لوكالة“رويترز”.

كما تلقت أسعار النفط دعمًا من استمرار الصراع في الشرق الأوسط، حيث وعد وزير الدفاع الإسرائيلي“يوآف جالانت” بأن الضربة ضد إيران ستكون“قاتلة ودقيقة ومفاجئة”.

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