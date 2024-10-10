جماهير نابلس تشيع جثامين شهدائها الأربعة

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - شيعت جماهير غفيرة في محافظة نابلس، ظهر اليوم الخميس، جثامين شهدائها الأربعة عبد الحليم ناصر (43 عاما)، وسليم عز الدين أبو سعدة (41 عاما)، ونعيم محمد عبد الهادي (32 عاما)، وعصام محمد صلاج (31 عاما)، الذين ارتقوا مساء أمس برصاص الاحتلال شرق نابلس.

وانطلق موكب التشييع بالشهداء من أمام رفيديا الحكومي باتجاه منطقة الدوار وسط المدينة، حيث أدى المواطنون صلاة الجنازة عليهم هناك، ومن ثم توجه الموكب بالجثامين إلى منازل ذويهم في مخيمي عسكر وبلاطة شرق نابلس لإلقاء نظرة الوداع عليهم، ومن ثم ووريت الجثامين الثرى في مقابر مخيمي بلاطة وعسكر.

وكان قد استُشهد الشبان الأربعة، مساء أمس الأربعاء، عقب إطلاق قوات خاصة إسرائيلية (مستعربون) الرصاص على المركبة التي كانوا يستقلّونها في مدينة نابلس.