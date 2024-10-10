جماهير نابلس تشيع جثامين شهدائها الأربعة

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - شيعت جماهير غفيرة في محافظة نابلس، ظهر اليوم الخميس، جثامين شهدائها الأربعة عبد الحليم ناصر (43 عاما)، وسليم عز الدين أبو سعدة (41 عاما)، ونعيم محمد عبد الهادي (32 عاما)، وعصام محمد صلاج (31 عاما)، الذين ارتقوا مساء أمس برصاص الاحتلال شرق نابلس.
وانطلق موكب التشييع بالشهداء من أمام مستشفى رفيديا الحكومي باتجاه منطقة الدوار وسط المدينة، حيث أدى المواطنون صلاة الجنازة عليهم هناك، ومن ثم توجه الموكب بالجثامين إلى منازل ذويهم في مخيمي عسكر وبلاطة شرق نابلس لإلقاء نظرة الوداع عليهم، ومن ثم ووريت الجثامين الثرى في مقابر مخيمي بلاطة وعسكر.
وكان قد استُشهد الشبان الأربعة، مساء أمس الأربعاء، عقب إطلاق قوات خاصة إسرائيلية (مستعربون) الرصاص على المركبة التي كانوا يستقلّونها في مدينة نابلس.
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