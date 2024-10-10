الكابينت يجتمع الخميس لتفويض نتنياهو وغالانت باستهداف إيران

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، مساء اليوم الخميس، لبحث الهجوم الذي تعتزم تل أبيب شنه على إيران، ولتفويض رئيس الوزراء بنيامين ووزير الدفاع يوآف غالانت باتخاذ قرار نهائي حول موعد وطريقة تنفيذه.

وينعقد "الكابينت" غداة الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء أمس الأربعاء، بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي شاركت فيه نائبة الرئيس المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "سيجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مساء اليوم الخميس ومن المتوقع أن يفوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت باتخاذ قرار نهائي بشأن رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي البالستي الإيراني الأسبوع الماضي".

وأضافت: "ويعني التصويت أنه سيتم منح نتنياهو وغالانت سلطة اتخاذ قرار بشأن وقت وطريقة الهجوم".

وتابعت: "تحدث نتنياهو وبايدن الليلة الماضية لأول مرة منذ سبعة أسابيع، لمدة 40 دقيقة، وكان الموضوع الرئيسي للمحادثة هو الإجراء الإسرائيلي ضد إيران، عقب الهجوم الصاروخي البالستي في الأسبوع الماضي".

وأشارت إلى أن "إسرائيل كثفت استعداداتها للعملية، لكن المناقشات لا تزال جارية حولها".

وسبق للكابينت الإسرائيلي أن صادق قبل أيام على الرد على الهجوم الإيراني ولكن توقيت وأهداف الهجوم ما زالت قيد البحث.

وفي الأول من أكتوبر/تشرين أول الجاري أعلنت إسرائيل أن إيران أطلقت عليها نحو 180 صاروخا، في هجوم "انتقاما" لاغتيال كل من إسماعيل هنية بطهران وحسن نصر الله والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان في بيروت، ومجازر إسرائيل بغزة ولبنان.

وفي اليوم التالي، أقر الجيش الإسرائيلي بأن الضربة الصاروخية خلفت أضرارا في بعض قواعده الجوية، ليقول بعدها إن الاستعداد للرد على طهران مستمرة، وأن إسرائيل لا تنوي المضي قدما دون رد "كبير وشديد" على الهجوم الإيراني.

فيما قالت إيران إن الهجوم استند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي "تنص على حق الدول الأعضاء في استخدام القوة للدفاع عن النفس في حالة وقوع هجوم مسلح ضدها".