الكابينت يجتمع الخميس لتفويض نتنياهو وغالانت باستهداف إيران

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، مساء اليوم الخميس، لبحث الهجوم الذي تعتزم تل أبيب شنه على إيران، ولتفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
ووزير الدفاع يوآف غالانت باتخاذ قرار نهائي حول موعد وطريقة تنفيذه.
وينعقد "الكابينت" غداة الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء أمس الأربعاء، بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي شاركت فيه نائبة الرئيس المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "سيجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مساء اليوم الخميس ومن المتوقع أن يفوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت باتخاذ قرار نهائي بشأن رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي البالستي الإيراني الأسبوع الماضي".
وأضافت: "ويعني التصويت أنه سيتم منح نتنياهو وغالانت سلطة اتخاذ قرار بشأن وقت وطريقة الهجوم".
وتابعت: "تحدث نتنياهو وبايدن الليلة الماضية لأول مرة منذ سبعة أسابيع، لمدة 40 دقيقة، وكان الموضوع الرئيسي للمحادثة هو الإجراء الإسرائيلي ضد إيران، عقب الهجوم الصاروخي البالستي في الأسبوع الماضي".
وأشارت إلى أن "إسرائيل كثفت استعداداتها للعملية، لكن المناقشات لا تزال جارية حولها".
وسبق للكابينت الإسرائيلي أن صادق قبل أيام على الرد على الهجوم الإيراني ولكن توقيت وأهداف الهجوم ما زالت قيد البحث.
وفي الأول من أكتوبر/تشرين أول الجاري أعلنت إسرائيل أن إيران أطلقت عليها نحو 180 صاروخا، في هجوم "انتقاما" لاغتيال كل من إسماعيل هنية بطهران وحسن نصر الله والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان في بيروت، ومجازر إسرائيل بغزة ولبنان.
وفي اليوم التالي، أقر الجيش الإسرائيلي بأن الضربة الصاروخية خلفت أضرارا في بعض قواعده الجوية، ليقول بعدها إن الاستعداد للرد على طهران مستمرة، وأن إسرائيل لا تنوي المضي قدما دون رد "كبير وشديد" على الهجوم الإيراني.
فيما قالت إيران إن الهجوم استند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي "تنص على حق الدول الأعضاء في استخدام القوة للدفاع عن النفس في حالة وقوع هجوم مسلح ضدها".
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