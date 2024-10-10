الاحتلال يهدم للمرة الثانية منزل صحفي شمال الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، للمرة الثانية منزل صحفي، في بلدة شيوخ العروب شمال الخليل.

وذكر مراسل الوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال هدمت بالجرافات والبواجر للمرة الثانية منزل الزميل الصحفي خالد خنة، في منطقة "البص" القريبة من بلدة شيوخ العروب، بعد اجبارهم على إخلائه.

وأضاف، أن المنزل يتكون من طابقين بمساحة 200 متر مربع، ويؤوي عائلته المكونة من خمسة أفراد، سكنوه حديثا.

وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الثانية التي يهدم فيها الاحتلال منزل خنة، بعد أن كان قد هُدم منزله ومنزل شقيقه نبيل عام 2019.