ميقاتي: جهود دبلوماسية لوقف إطلاق النار في لبنان لفترة محددة

MENAFN - Palestine News ) بيروت/PNN- أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، عن تكثيف الجهود الدبلوماسية قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقال ميقاتي، في بيان إن هناك اتصالات مستمرة بين الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين دعتا إلى عقد الجلسة، بهدف إحياء الإعلان عن وقف إطلاق النار لفترة محددة، ما يتيح استئناف البحث في الحلول السياسية للأزمة.

وأفاد رئيس الوزراء بأن الحكومة اللبنانية أعربت عن استعدادها لتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 بشرط التزام إسرائيل بكافة بنوده. وشدد على أن أولوية لبنان هي وقف العدوان الإسرائيلي الذي يتسبب في سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، بما فيهم المدنيون وعناصر الإغاثة، واعتبر أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية.

وينص قرار مجلس الأمن 1701 – الصادر في 11 أغسطس/آب 2006 – على وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات "يونيفيل" الأممية.

وانتقد ميقاتي سعي الدول الغربية لتطبيق هذا القرار على لبنان دون الالتزام نفسه من جانب إسرائيل.

وأضاف ميقاتي أن استمرار العنف لن يؤدي إلى حل، محذرا من أن تصعيد الأمور قد يؤدي إلى توسيع نطاق المواجهات ليشمل المنطقة بأسرها. وقال إن الحكومة اللبنانية مستمرة في تنفيذ خطة الطوارئ لإغاثة النازحين المتضررين من القصف الإسرائيلي، مشددا على أهمية الدعم الدولي لتعزيز قدرة لبنان على مواجهة الأزمة الإنسانية الراهنة.

وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية من أن تفاقم الأوضاع قد يؤدي إلى اتساع نطاق المواجهات لتشمل المنطقة بأسرها، داعيا إلى ضرورة التحرك السريع لاحتواء الأزمة وتحقيق الاستقرار.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل غارات عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية، ما أدى إلى مئات الشهداء وآلاف الجرحى. ومع استمرار النزوح، أشار ميقاتي إلى أن حجم الأزمة يتطلب تكثيف الجهود لتلبية احتياجات النازحين، وأن الحكومة تعمل على خطة طوارئ لإغاثتهم. كما أعرب عن أهمية الدعم الدولي من الدول الصديقة والمنظمات الدولية في التخفيف من آثار أزمة النزوح التي يعاني منها لبنان.

المصدر : الجزيرة + وكالات