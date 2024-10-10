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حريق ضخم يلتهم مستودعات المجمع الصناعي في تل أبيب

10/10/2024 7:10:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/ PNN - اندلع حريق ضخم، اليوم الخميس، بمجمع للمستودعات في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، بحسب ما أفادت به القناة 12 العبرية.

ولم تتضح أسباب الحريق واسع النطاق الذي اندلع بمستودعات المجمع الصناعي الواقع في شارع "رافنو حنانال" جنوبي تل أبيب.

وبحسب القناة العبرية، أفادت "الإطفاء والإنقاذ" الإسرائيلية أن 11 فرقة إطفاء تحاول إخماد النيران والسيطرة على الحريق.

وأكدت القناة 12 أنه لم يسجل حتى الآن أي إصابات ولم يبلغ عن وجود محاصرين في الأماكن التي اندلع فيها الحريق.


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