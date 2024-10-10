حريق ضخم يلتهم مستودعات المجمع الصناعي في تل أبيب

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل/ PNN - اندلع حريق ضخم، اليوم الخميس، بمجمع للمستودعات في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، بحسب ما أفادت به القناة 12 العبرية.
ولم تتضح أسباب الحريق واسع النطاق الذي اندلع بمستودعات المجمع الصناعي الواقع في شارع "رافنو حنانال" جنوبي تل أبيب.
وبحسب القناة العبرية، أفادت "الإطفاء والإنقاذ" الإسرائيلية أن 11 فرقة إطفاء تحاول إخماد النيران والسيطرة على الحريق.
وأكدت القناة 12 أنه لم يسجل حتى الآن أي إصابات ولم يبلغ عن وجود محاصرين في الأماكن التي اندلع فيها الحريق.
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