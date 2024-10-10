وزير الصناعة يتفقد مدينة بيت لحم الصناعية

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - تفقد وزير الصناعة الفلسطيني، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية والمناطق الحرة عرفات عصفور، مدينة بيت لحم الصناعية.

واستهل الوزير عصفور زيارته التفقدية، بلقاء مع فعاليات المدينة الصناعية وممثلي المجتمع المحلي، أكد فيه ضرورة استمرار العمل على تطوير البنى التحتية للصناعة الفلسطينية، خصوصاً في ظل ما يتعرض له شعبنا من حرب شرسة تستهدف البشر والشجر والحجر.

وأشار إلى أن مدينة بيت لحم الصناعية تعتبر من أهم المشاريع التي تولي الحكومة الاهتمام بها، ضمن المشاريع الصناعية، إذ جاءت إعادة تشكيل وزارة الصناعة وهيئة المدن الصناعية تحقيقاً لرؤية السيد الرئيس محمود عباس في دعم الصناعة الفلسطينية، وجزءا أساسياً من مكونات الحكومة التاسعة عشرة، استجابة لتطلعات القطاع الخاص الفلسطيني لا سيما القطاع الصناعي لما له من أهمية كبرى في تنمية الصناعة الوطنية.

ووجه الوزير شكره إلى الحكومة الفرنسية على دعمها لهذا المشروع الرائد في فلسطين، وأثنى على المستثمرين الذين يواصلون العمل في ظروف صعبة واستثنائية، وكذلك للمطور الذي يعمل ضمن وتيرة متوازنة تراعي خطورة الوضع الراهن.

كما رحب بدور المجتمع المحلي الذي يشكل الحاضنة الاجتماعية للمشروع، والمزود الأساسي للأيدي العاملة وطاقم الهيئة على إنجازاته بالشراكة الفاعلة مع شركاء المشروع كافة.

وأوضح أن مشروع مدينة بيت لحم الصناعية يقع على مساحة 195 ألف متر مربع، موزعة على 40 عقد إيجار صناعي، ويعمل منها 20 مصنعا، فيما يستعد للتشغيل 4 حتى نهاية العام، وهناك 16 مصنعا قيد الإنشاء والاستعداد للتشغيل قبل منتصف العام المقبل. وسيكتمل تشغيل المدينة الصناعية حتى نهاية 2025.

وشملت الجولة التفقدية للوزير عصفور أربعة مصانع من المشاريع المنتجة والمشاريع، التي ستبدأ العمل. واطلع على سير العمل في المشروع والتقى أصحاب المصانع واستمع لهم وللتحديات التي تواجههم، حيث أكد لهم جميعاً أن مدينة بيت لحم الصناعية تعتبر حلم الجيل الجديد، والخطوة المتقدمة للنمو الاقتصادي، والتوجه نحو التصدير في فلسطين، وخلق فرص العمل في المنطقة.

وأضاف: "علينا أن نكتسب الزخم معًا في المشروع الحالي لمدينة بيت لحم الصناعية من أجل التفكير بسلاسة، للتوسع في مناطق أخرى من المحافظة، وبناء مشاريع صناعية جديدة".