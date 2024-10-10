من فقدان القدم إلى الأمل: قصة عبد الله في تجاوز التحديات

MENAFN - Palestine News ) غزة/ PNN- في قلب قطاع غزة المحاصر، يروي عبد الله علاء، شاب في العشرينات من عمره، قصة كفاحه للتكيف مع حياة جديدة بعد فقدان قدمه نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر. عبد الله، الذي يعيش في غزة، كان يشاهد منزله يتعرض للقصف في 27 أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد والده وشقيقه وابن عمته، مع إصابته وشقيقه الآخر.

تحت وطأة الأوضاع المأساوية، خضع عبد الله لخمسة عمليات جراحية، إلا أن الجراحة الأخيرة أدت إلى بتر ساقه. يعبر عبد الله عن شعوره العميق بعد فقدان قدمه، حيث قال: "بعد أن فقدت قدمي، لم أستطع القيام بالكثير من الأعمال. كانت الأمور في البداية صعبة جداً، ولكن الحمد لله، أعمل على تخطي هذه الخسارة."

عبد الله قرر صناعة طرف صناعي بدائي لنفسه، مستوحياً الفكرة من عكاز مكسور. استخدم قطعة من الخشب، وعكازاً، ومنشاراً، ليقوم بتجميع الأجزاء معًا. يوضح عبد الله: "أريد أن أكون مثل باقي الناس، أذهب وأعمل أي شيء أريده. كانت تجربتي مع العكاز مملوءة بالتحديات، لكنني مصمم على تحسينه."

بسبب نقص الموارد والمعدات اللازمة، اضطر عبد الله إلى استخدام طرق تقليدية لصنع العكاز. عانى لمدة شهر تقريبًا مع عكازه المكسور، مما أدى إلى ظهور احمرار في يده. وعلى الرغم من التحديات، نجح في إبداع طرفه الصناعي بمساعدة الجبس والبلاستيك، رغم عدم نجاح المحاولة الأولى.

يقول عبد الله: "إن شاء الله، سأعمل على تطويره مرة أخرى. لا أحد ينجح من أول مرة. يجب أن نصر على الهدف." وعلى الرغم من عدم رضاه الكامل عن النتيجة، إلا أن هذا العكاز ساعده في الوقوف وتصحيح خيمته. يدعو عبد الله من فقدوا أطرافهم إلى عدم الاستسلام للمرض، ويشجعهم على السعي لتحقيق ما يستطيعون.

عبد الله وأمثاله في غزة يتمنون الحصول على فرصة للسفر إلى الخارج للحصول على أطراف صناعية حديثة تمكنهم من العودة إلى العمل وعيش حياة طبيعية كغيرهم. "نحن نتمنى أن نسافر إلى الخارج ونركب طرفًا حديثًا نستطيع من خلاله الذهاب والعمل كغيرنا ونعيش حياة طبيعية، هذا ما نتمناه"، يختم عبد الله حديثه.

يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة في فلسطين من ظروف صعبة ومعقدة، وخاصة في ظل النزاعات المستمرة. الحرب في غزة أدت إلى تزايد عدد الأفراد الذين يعانون من إعاقات نتيجة للإصابات الناتجة عن القنابل والعمليات العسكرية. يجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم مضطرين للتعامل مع تحديات إضافية تتعلق بالوصول إلى الخدمات الأساسية والرعاية الصحية.

تُعزز الحروب من عزلة هذه الفئة الهشة، حيث يتم تدمير البنية التحتية الضرورية، مما يجعل من الصعب عليهم الوصول إلى المرافق العامة. وفي الوقت الذي يُفرض فيه التمييز عليهم، فإن الضغوط النفسية والاجتماعية تتزايد بشكل كبير، مما يزيد من معاناتهم.

تُعتبر التجارب الشخصية مثل تجربة عبد الله تجسيدًا للإرادة الإنسانية في مواجهة الصعاب، مما يعكس قدرة الأفراد على التغلب على التحديات والبحث عن فرص جديدة في الحياة، حتى في ظل ظروف الحرب القاسية.



