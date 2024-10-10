الشاباك يزعم إحباطه عملية تفجير مركز تجاري في تل أبيب واعتقال أشخاص من الطيبة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- زعمت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الخميس، إحباط هجوم خطط له خمسة أشخاص من مدينة الطيبة.

وكشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن اعتقال 5 أشخاص من مدينة الطيبة بعد شهر من التحقيقات السرية، بزعم تشكيل "خلية" مرتبطة بتنظيم "داعش" على حد تعبيرهم.

وبحسب موقع "واللا" الإسرائيلي فإن "الخلية" خططت لتفجير مركز عزرائيلي التجاري في "تل أبيب"، زعاما أن "الخلية" خططت لشن هجوم مشترك شمل تفجير سيارة مفخخة وإطلاق نار.

وبحسب مزاعم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فإن التحقيق مع أعضاء الخلية أن المشتبه بهم شاهدوا مقاطع فيديو على الإنترنت لهجمات حارقة في سوريا وناقشوا كمية المتفجرات التي ستتطلب هدم أبراج عزرائيلي.

وكشف التحقيق أن المجموعة اختارت مجمع العزريئيلي هدفاً لكونه منطقة جذب جماهيرية كبيرة. وتدرب عناصر الخلية على تنفيذ العملية وقاموا بجولة في الموقع.

وسيتم قريبا تقديم لائحة اتهام خطيرة ضد المشتبه بهم في المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم على خلفية "أمنية" وفق "واللا".