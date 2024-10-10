الشاباك يزعم إحباطه عملية تفجير مركز تجاري في تل أبيب واعتقال أشخاص من الطيبة

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الداخل المحتل/PNN- زعمت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الخميس، إحباط هجوم خطط له خمسة أشخاص من مدينة الطيبة.
وكشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن اعتقال 5 أشخاص من مدينة الطيبة بعد شهر من التحقيقات السرية، بزعم تشكيل "خلية" مرتبطة بتنظيم "داعش" على حد تعبيرهم.
وبحسب موقع "واللا" الإسرائيلي فإن "الخلية" خططت لتفجير مركز عزرائيلي التجاري في "تل أبيب"، زعاما أن "الخلية" خططت لشن هجوم مشترك شمل تفجير سيارة مفخخة وإطلاق نار.
وبحسب مزاعم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فإن التحقيق مع أعضاء الخلية أن المشتبه بهم شاهدوا مقاطع فيديو على الإنترنت لهجمات حارقة في سوريا وناقشوا كمية المتفجرات التي ستتطلب هدم أبراج عزرائيلي.
وكشف التحقيق أن المجموعة اختارت مجمع العزريئيلي هدفاً لكونه منطقة جذب جماهيرية كبيرة. وتدرب عناصر الخلية على تنفيذ العملية وقاموا بجولة في الموقع.
وسيتم قريبا تقديم لائحة اتهام خطيرة ضد المشتبه بهم في المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم على خلفية "أمنية" وفق "واللا".
MENAFN10102024000205011050ID1108765781
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.