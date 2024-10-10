22 شهيدا بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في رفح

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - استُشهد 22 مواطنا على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم الخميس، في قصف
الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة رفح.
وأفادت مصادر طبية، بأن 22 شهيدا ارتقوا بينهم أطفال ونساء، وأصيب عدد آخر بجروح بينهم حالتهم خطيرة، نتيجة قصف الاحتلال مدرسة رفيدة التي تؤوي نازحين.
كما استُشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح جرّاء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الصفطاوي شمال منطقة الجلاء شمال غرب مدينة غزة.
فيما استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، صباح اليوم الخميس، في قصف الاحتلال مجموعة مواطنين وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,010 مواطنين، وإصابة 97,720 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
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