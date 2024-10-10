22 شهيدا بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في رفح

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - استُشهد 22 مواطنا على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم الخميس، في الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة رفح.

وأفادت مصادر طبية، بأن 22 شهيدا ارتقوا بينهم أطفال ونساء، وأصيب عدد آخر بجروح بينهم حالتهم خطيرة، نتيجة قصف الاحتلال مدرسة رفيدة التي تؤوي نازحين.

كما استُشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح جرّاء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الصفطاوي شمال منطقة الجلاء شمال غرب مدينة غزة.

فيما استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، صباح اليوم الخميس، في قصف الاحتلال مجموعة مواطنين وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,010 مواطنين، وإصابة 97,720 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.