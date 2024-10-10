مستعمرون يهاجمون قاطفي الزيتون في ياسوف

MENAFN - Palestine News ) سلفيت/PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الخميس، قاطفي الزيتون في قرية ياسوف شرق سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين هاجمت أثناء قطفهم ثمار الزيتون في المنطقة الشمالية من البلدة، قبل أن يتصدى لهم أهالي البلدة، ويجبروهم على الفرار من المكان.

ومع تواصل حرب الإبادة على شعبنا ومع حلول موسم قطف الزيتون، صعّد الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون، إجراءاتهم بحق المزارعين في محافظات الضفة، تخللها اعتداءات، وسرقة ثمار الزيتون، واقتلاع الأشجار وتكسيرها.