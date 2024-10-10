مستعمرون يهاجمون قاطفي الزيتون في ياسوف

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت/PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الخميس، قاطفي الزيتون في قرية ياسوف شرق سلفيت.
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين هاجمت المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في المنطقة الشمالية من البلدة، قبل أن يتصدى لهم أهالي البلدة، ويجبروهم على الفرار من المكان.
ومع تواصل حرب الإبادة على شعبنا ومع حلول موسم قطف الزيتون، صعّد الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون، إجراءاتهم بحق المزارعين في محافظات الضفة، تخللها اعتداءات، وسرقة ثمار الزيتون، واقتلاع الأشجار وتكسيرها.
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