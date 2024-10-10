الاحتلال يرتكب مجزرة في مدرسة للنازحين وسط قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 تشرين الأول ( بترا)- استشهد 17 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات جراء مجزرة ارتكبها الاحتلال في مدرسة تأوي نازحين في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة رفيدة بدير البلح وسط القطاع التي يتواجد بها عدد كبير من النازحين، ما أسفر عن استشهاد 17 مواطنا وإصابة العشرات بجراح.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال بصاروخ استطلاع على عناصر تأمين المساعدات على شارع صلاح الدين في منطقة معن شرق خانيونس، جنوب القطاع.

كما وصل شهيد و15 إصابة على الأقل، لعيادة الشيخ رضوان جراء إطلاق الاحتلال قذائف مدفعية باتجاه المواطنين في بداية شارع الصفطاوي بالقرب من مفترق الصاروخ، شمال مدينة غزة

-- (بترا )

ا ش /أ م/ س س

10/10/2024 12:27:33