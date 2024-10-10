الاحتلال يرتكب مجزرة في مدرسة للنازحين وسط قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 تشرين الأول ( بترا)- استشهد 17 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات جراء مجزرة ارتكبها الاحتلال في مدرسة تأوي نازحين في دير البلح، وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة رفيدة بدير البلح وسط القطاع التي يتواجد بها عدد كبير من النازحين، ما أسفر عن استشهاد 17 مواطنا وإصابة العشرات بجراح.
واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال بصاروخ استطلاع على عناصر تأمين المساعدات على شارع صلاح الدين في منطقة معن شرق خانيونس، جنوب القطاع.
كما وصل شهيد و15 إصابة على الأقل، لعيادة الشيخ رضوان جراء إطلاق الاحتلال قذائف مدفعية باتجاه المواطنين في بداية شارع الصفطاوي بالقرب من مفترق الصاروخ، شمال مدينة غزة
-- (بترا )
ا ش /أ م/ س س
10/10/2024 12:27:33
MENAFN10102024000117011021ID1108765759
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