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الجعفري يتأهل للنهائي ونوفل يلعب على الميدالية البرونزية ببطولة العالم للكراتيه

10/10/2024 5:11:44 AM
(MENAFN- Amman Net) نجح لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري، في التأهل إلى نهائي منافسات تحت 21 عاماً في بطولة العالم، والمقامة في مدينة البندقية الإيطالية.
وتمكن اللاعب يوسف نوفل، من التأهل للعب على الميدالية البرونزية ضمن منافسات فوق 84 كغم لفئة تحت 21 عاماً.
وتألق اللاعبان في المنافسات التي جرت مساء أمس، ليحققا نتائج مميزة.
وعبر "الجعفري" عقب التأهل إلى النهائي عن سعادته، مؤكداً رغبته الكبيرة في تحقيق الميدالية الذهبية في النزال النهائي والأخير له ضمن منافسات فئته.
وتتواصل اليوم مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة القوية.

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