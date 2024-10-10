الجعفري يتأهل للنهائي ونوفل يلعب على الميدالية البرونزية ببطولة العالم للكراتيه

(MENAFN
- Amman Net) نجح لاعب
المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري، في التأهل إلى نهائي منافسات تحت 21 عاماً في بطولة العالم، والمقامة في مدينة البندقية الإيطالية.
وتمكن اللاعب يوسف نوفل، من التأهل للعب على الميدالية البرونزية ضمن منافسات فوق 84 كغم لفئة تحت 21 عاماً.
وتألق اللاعبان في المنافسات التي جرت مساء أمس، ليحققا نتائج مميزة.
وعبر "الجعفري" عقب التأهل إلى النهائي عن سعادته، مؤكداً رغبته الكبيرة في تحقيق الميدالية الذهبية في النزال النهائي والأخير له ضمن منافسات فئته.
وتتواصل اليوم مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة القوية.
MENAFN10102024000209011053ID1108765571
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.